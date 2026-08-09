SAT回來了／頂尖大學 不再免交成績

哥倫比亞是第一所、也是唯一一所宣布無限期取消標準化考試要求的常春藤盟校。（路透檔案照）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 哥大宣布自2027-2028學年起恢復提交SAT或ACT

哥大宣布自2027-2028學年起恢復提交SAT或ACT 重點二： 八所常春藤盟校已全數回到標準化考試要求。

八所常春藤盟校已全數回到標準化考試要求。 重點三：頂尖大學重新重視學術準備與整體審查。

據富比世（Forbes）報導，隨著哥倫比亞大學宣布終止原先標榜為「永久性」的免提交標準化考試成績（test-optional）政策，美國頂尖大學的「免交成績申請」時代，正式畫下句點。

哥倫比亞大學（Columbia University）日前成為最後一所恢復標準化考試要求的常春藤盟校，宣布自2027–2028學年度招生周期起，所有大學部申請者皆須提交SAT或ACT成績。

這項宣布距離耶魯 大學（Yale University）恢復考試要求僅數日之隔。耶魯此前曾短暫採行「考試彈性（test-flexible）」政策。至此，自2020年COVID-19疫情 爆發、全美大學陸續取消考試成績要求以來所開啟的招生新時代，也正式告一段落。

COVID-19疫情爆發後，各大學陸續取消考試提交標準化成績的要求。（美聯社檔案照片）

除了疫情期間的實際需求外，2020年代初期，美國社會也掀起一波對標準化考試的反思，認為其可能加劇教育不平等。尤其SAT，更成為高等教育中有關種族與社會經濟差距討論的焦點之一。

因此，除了提供疫情期間的行政彈性之外，「免提交考試成績（test-optional）」與「完全不採計考試成績（test-blind）」政策，也被視為改革招生制度的重要一步，希望降低長期以來被認為有利於富裕家庭學生的制度性偏差。

SAT預測大學學業表現

然而，近年來，各大學對這項改革開始出現不同看法。

2024年，紐約時報發表一篇深入分析SAT的專題報導，挑戰了兩項廣為流傳的觀點：第一，SAT會加劇教育不平等；第二，SAT無法有效預測學生在大學的表現。

報導指出，相較於高中平均成績（GPA），標準化考試成績往往更能預測學生的大學學業表現。文中引用麻省理工學院（MIT）招生主任Stuart Schmill的說法，「光是拿到全A，並不足以讓我們判斷學生未來是否能夠成功。」

近期，耶魯學院（Yale College）院長路易斯（Pericles Lewis）指出，學院委員會發現，標準化考試不僅能預測學生未來的學術表現，甚至有助於促進招生多元化。

他指出，「SAT與ACT成績是預測學生未來在耶魯學術表現的重要指標；若能放在整體審查（whole-person review）中審慎地考量這些成績，將有助於發掘已做好充足準備的優秀人選，特別是那些來自社會經濟弱勢背景的學生。」

哥大政策逆轉 成為指標

哥倫比亞大學此次政策逆轉格外引人注目，原因在於它當初比其他學校走得更遠。

2023年3月，哥倫比亞成為第一所、也是唯一一所宣布無限期取消標準化考試要求的常春藤盟校。然而，短短三年後，校方在完成一項歷時多年的教師審查後，全面改變方向，認定考試成績「仍是衡量學生未來成功潛力的重要指標」。

隨著哥倫比亞恢復考試要求，八所常春藤盟校已全數重新要求申請者提交SAT或ACT成績，而未來預料將有更多頂尖大學陸續跟進。

與此同時，加州大學（University of California，UC）學術評議會（Academic Senate）也透露將重新檢討現行的「完全不採計標準化考試」（test-blind）政策，評估是否重新將標準化考試納入招生考量。加大系統旗下包括柏克萊加州大學（UC Berkeley）與洛杉磯加州大學（UCLA）等世界知名學府。

來自加州大學系統各校區的 1400多名教職員已經簽署連署書，要求恢復SAT和ACT考試要求，並警告新生入學準備度不足的情況，已到了「災難性」程度。

雖然這波行動最初由STEM（科學、科技、工程與數學）學術團隊發起，但人文與社會科學領域的教授們也迅速跟進並發表聯合信函，指出完全不採計考試政策所帶來的損害，影響範圍早已遠遠超出數理學科。

學術準備、適配性 受重視

對於未來幾年準備申請美國大學的學生而言，最重要的訊息是：頂尖大學正重新強調學生的學術準備程度（academic readiness）與學術適配性（academic fit）。

申請者應透過標準化考試成績，以及課程選擇、在校成績等其他申請資料，充分展現自己的學術能力，證明已具備面對大學高強度課程的能力。

在新的招生環境下，愈早開始準備的學生，往往愈具優勢。他們能提早熟悉考試形式、修習具挑戰性的課程建立實力，並在專業顧問協助下，制定合理且具挑戰性的申請目標。

大學招生完全不採計考試政策，影響範圍恐遠超科學、科技、工程與數學等領域。（美聯社）

相較之下，許多高中11年級（Junior）的學生到了春季才開始準備SAT或ACT，往往已錯失最佳提升時機；而10年級（Sophomore）的學生若能及早參加診斷測驗，便能充分掌握自己的程度，並保有足夠時間補強弱項。

值得注意的是，即使恢復標準化考試要求，各大學仍一致強調，考試成績只是整體審查（holistic review）的一環。

高分並不足以彌補整體申請資料的不足，而分數略低，也不代表一位在其他方面表現傑出的學生就會失去競爭力。招生委員仍會綜合考量申請者所擁有的教育資源、就讀高中的課程難度，以及整體學術背景，在具體情境下評估考試成績所代表的意義。

綜合審查 仍是核心標準

過去六年的經驗證明，在審查過程中取消客觀的評量標準，並不會自然而然地減少主觀性。

在標準化考試要求不斷變化的當下，「綜合審查」依然是高選擇性頂尖學府（highly selective institutions）招生流程的核心標準。

對申請者而言，理想的考試成績仍是展現學術能力的重要證明；但真正決定錄取結果的，始終是整體申請實力。除了追求優異的SAT或ACT成績，更應同步建立扎實的課程背景、課外活動、個人特質與申請策略，才能在競爭激烈的招生過程中脫穎而出。