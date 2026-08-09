AP大比拚／AP課愈多愈好？ 過猶不及

AP已成為美國教育體系中的重要組成部分，愈來愈多的高中生參加了AP課程學習及考試。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： AP課程可展現學術挑戰與大學準備度。

AP課程可展現學術挑戰與大學準備度。 重點二： 修課數量並非越多越好，過量會傷身心。

修課數量並非越多越好，過量會傷身心。 重點三：大學重視學生在自身環境中的相對表現。

大學預修課（Advanced Placement，簡稱AP）是由美國大學理事會（College Board）創建並管理的大學程度課程，目前在全美超過2.3萬所中學提供。

為了取得大學學分，並證明自己對課程內容的掌握程度，修讀AP課程的學生會在每年5月初的AP考試周參加標準化AP考試，AP考試成績採用1至5分的評分制度。

AP考試成績達到3分或以上通常被視為通過，而許多大學會根據不同考試科目的分數要求，授予學生課程學分或提前修課資格。

例如，在麻省理工學院 （MIT），學生需要在BC微積分（Calculus BC）考試中取得5分，才能獲得課程學分；而在博爾德科羅拉多大學（University of Colorado Boulder），學生在AB微積分（Calculus AB）考試中取得3分即可獲得學分。

所取得的大學學分可以讓學生跳過入門課程，探索更多選修課程，增加修讀副修（minor）的機會，甚至提前畢業，為家庭帶來實質性的費用節省。

挑戰性課程 展現差異化

AP課程之所以重要，有幾個主要原因。修讀具有挑戰性的課程，能讓學生在學術表現上展現自己的差異化，並在自己高中所提供的學習環境中證明自己追求學術進步的態度。

AP課程是美國高中教育體系中非常重要的一部分，並在大學招生過程中扮演著重要角色。（美聯社） AP課程是美國高中教育體系中非常重要的一部分，並在大學招生過程中扮演著重要角色。（美聯社）

在AP課程中取得優異成績，代表學生具備大學學習準備能力；如果再搭配AP標準化考試中的優異成績，這項能力會得到進一步強化。

許多招生辦公室會利用成績單上的課程難度，作為比較學生學術能力的重要基準，不論是在同一所高中內比較學生，或是在不同高中之間評估申請者。

AP課程建立了一套標準化的課程架構，讓學生探索更進階的學術內容，而許多學生也能透過參與這些高階課程，更深入了解自己、自己的興趣，以及自身能力。

一線教育研究機構的研究報告指出，大學預修課（AP）計畫對美國高中課程產生了深遠影響。AP計畫最初於1955年成立時規模相當有限，當時約只有1200名學生參加，總共完成2200場考試。然而，AP如今已發展成為影響美國高中教育的重要力量。

2025年，共有來自2萬3664所高中的324萬3979名學生參加AP考試，考試總數達到618萬2171場。

今年的AP考試總數比去年增加超過40萬場，其中包括25萬3000名學生參加最新加入的42門AP科目之一，AP預備微積分（AP Precalculus）。從各項指標來看，AP已成為美國教育體系中的重要組成部分。

挑戰極限 恐推向極端

過去幾十年間，學生修讀AP課程的模式也發生了巨大變化。

過去，AP課程主要屬於最積極進取學生的選擇。他們會修讀多門AP課程，以展現自己在關鍵學術領域中的能力。

1990年，全美只有33萬0000名學生參加AP考試。如今，許多學生完成多達十幾門AP課程，而在頂尖高中，一些最具企圖心的學生甚至修讀14或15門AP課程。

短短三年間，從2022年到2025年，大量參加AP考試的學生人數呈現驚人的成長。

參加9門AP考試的學生人數增加了44%，參加10門考試的學生增加了50%。

隨著考試數量增加，成長幅度進一步擴大：參加12門AP考試的學生增加56%，參加13門AP考試的學生增加68%，而參加14門或以上AP考試的學生增加超過70%。

毫無疑問，表現優異的學霸正將學術難度推向極限，以此作為在競爭激烈的申請入學人群中脫穎而出的手段。

2025年，有16萬3646名學生至少參加9門AP考試。然而，有些學生將AP考試推向了極端，其中兩名高中畢業生各自完成超過30門AP考試。

這些學生確實值得肯定，因為他們將這項挑戰推向了非常高的程度。

應該修讀多少 沒標準答案

這個問題沒有單一正確答案。最理想的AP課程數量取決於學校提供的課程資源、學生的學術優勢、計畫申請的大學名單，以及整體身心狀態。然而，相關研究與招生資料可以提供一些有用的參考方向。

大學招生辦公室長期以來都了解，高中期間修讀的課程內容與學生最終在大學中的成功之間存在一定關聯。

美國教育部研究分析員Clifford Adelman透過他的重要研究，對這種關聯的理解做出了重大貢獻。他在1999年發表的研究《Answers in the Tool Box: Academic Intensity, Attendance Patterns, and Bachelor's Degree Attainment》，以及後續於2006年發表的研究《The Toolbox Revisited: Paths to Degree Completion From High School Through College》中指出，學術強度（也就是我們所說的課程嚴謹程度）與大學學位完成率之間具有最強的關聯，其影響力甚至高於高中 GPA 或標準化考試成績。

真正具有競爭力的大學申請者不只完成大量高難度課程，並能在自己選擇的道路上展現投入、成長與學習熱情。（美聯社）

預測效果 不如GPA、SAT

美國大學理事會也開始投入相關研究，並於2012年根據學生修讀榮譽課程（honors）、雙重註冊課程（dual-enrollment）以及AP課程的情況，建立了「學術嚴謹指數」（Academic Rigor Index，ARI）。

美國大學理事會的研究人員發現，雖然學術嚴謹指數在統計上確實能有效預測大學表現，但其預測能力仍未達到高中GPA或SAT成績所具有的預測強度。

教堂山北卡羅萊納大學（The University of North Carolina at Chapel Hill）也針對AP、IB 以及雙重註冊課程的修讀情況，與學生大一成績之間的關係進行了校內研究。

研究發現，高中期間完全沒有修讀大學程度課程的學生，大一平均GPA為3.07。當學生修讀一門、兩門或三門AP課程後，他們未來的大一GPA開始提升。

修讀五門高階課程的學生，大一平均GPA為3.26；然而，當修讀數量超過五門後，提升幅度便趨於平緩。即使修讀十門此類高階課程的學生，大一平均GPA仍僅為3.27。

基於類似的幾項研究，部分大學在評估學生的課程難度時，將會限制採計的AP成績數量。

在這些學校中，超過一定門檻後修讀額外的AP課程，雖然仍可能抵免更多大學學分，但並不會增加申請資料的競爭優勢。AP 課程的相對權重與重要性，在不同大專院校之間將有所差異。

11年級 招生官嚴格檢視

高中11年級（Junior Year）通常被認為是高中階段中最受到招生官嚴格檢視的一年，因為這個階段的課程更接近大學程度，同時也是招生辦公室能夠評估學生完整學術表現的最後一個完整學年。

11年級是高中中最受嚴格檢視的一年，也是招生辦能夠評估學生學術表現的最後一個完整學年。(美聯社)

11年級確實是展現學術能力的重要時機，但這並不代表學生應該單純將AP或高階課程數量推到極限。

更重要的是，要有策略地選擇符合自己興趣與優勢的AP課程。

在高中最後兩年，考慮「與未來主修方向的匹配度」（fit to major）尤其重要，因為學生在這個階段對自己想追求的學術方向擁有更多選擇權。

適合11年級學生修讀的AP數量，取決於學生十年級時在相似難度課程中的學業表現、所在高中提供的課程種類，以及學生自身能夠承擔的時間與精力。

有些學生投入大量時間於課外活動，而這些活動也可能影響大學申請結果。因此，在學業與課外活動之間取得平衡非常重要。

有些學生可能能夠成功管理三或四門AP課程，但如果再增加一門AP，尤其是在自己相對較弱的領域，可能會降低GPA，同時影響幸福感與整體生活品質。

在做出這些選擇時，可以參考過去的經驗作為判斷依據。選擇AP課程時，應該採取有策略且經過深思熟慮的方式。

請記住，學術嚴謹程度只是大學招生考量中的其中一部分。

大學看重 能否挑戰自己

大學從來不會公布一個明確的AP課程要求，也不會指定高中成績單中需要達到多少程度的課程嚴謹性。

事實上，這幾乎是不可能做到的，因為不同高中所提供的學術機會差異非常大。有些高中完全沒有AP課程，而有些高中則提供30門以上的AP課程。

因此，大學不可能要求所有學生達到完全相同的標準，而不考慮學生所在高中所提供的教育環境。

大學招生辦公室真正關注的是：學生是否在自己高中所提供的環境中，主動選擇挑戰自己。

巴克內爾大學（Bucknell University）招生副主任Ben Kavanaugh曾提供一個實用的參考標準，「如果你有6門AP課程，我不會擔心你的課程強度。」他補充說，「多睡點覺、少修一點課也是可以的。」

在某些情況下，大學會公布新生學術背景的具體資料，讓外界了解符合該校期待的學生通常具備什麼樣的課程嚴謹程度。

喬治亞大學（University of Georgia）每年公布提早行動（Early Action）招生統計資料。在最近一次招生周期中，錄取學生前 25% 至 75% 的中位數區間內，選修了 10 至 15 門 AP、IB 或雙重註冊（Dual Enrollment）的大學先修課程，這代表有四分之一的申請者修讀了超過 15 門進階課程。

這種程度的招生透明度相當少見。如果大學沒有提供如此詳細的課程嚴謹程度資料，學生可以尋求自己高中升學輔導老師的建議。

許多升學輔導辦公室都掌握過去成功錄取特定高選擇性大學學生的一般背景資料，能夠幫助學生了解合理的課程規畫方向。

AP黃金數字 藤校沒明說

世界上並沒有能確保被藤校（Ivy League）錄取的AP課程黃金數字，且有成千上萬將課表塞得滿滿當當的學生，最終依然被這些超高門檻的名校拒之門外。

藤校希望看到學生修讀具有挑戰性的課程，並且能夠取得成功。（美聯社）

常春藤盟校在說明自己期待學生具備的學術嚴謹程度時，通常相當謹慎。原因之一是，這些學校也希望招收來自不同背景的學生，而部分學生可能因為所在高中資源有限，沒有太多修讀AP課程的機會。

一個普遍的參考原則是，常春藤盟校希望看到學生在自己高中所提供的環境中修讀具有挑戰性的課程，並且能夠在這些課程中取得成功。

這可能意味著：在AP課程選擇有限的高中，修讀5門AP課程；在擁有豐富AP課程資源，並且經常有學生進入頂尖大學的高中，修讀8至12門AP課程；或者是在完全不將AP納入課程體系的學校（如科爾蓋特(Collegiate)、三一(Trinity)或史卡斯岱高中(Scarsdale High School)），完全沒修 AP。

對這些超高門檻的大學來說，課程難度單純只是錄取考量中的其中一片拼圖罷了。

AP課程提供學生拓展學術能力，以及探索更深入、更接近大學程度內容的機會。

通常，AP教師是學校中最優秀的教師之一。他們能夠教授大學程度的教材，並帶領學術能力較高的學生進行更深入的學習。

AP教師能夠教授大學程度的教材，並帶領學術能力較高的學生進行更深入的學習。 (美聯社)

修讀AP課程能讓學生提前體驗大學程度的討論方式、學習節奏，以及課業要求。在AP課程中表現優異，並真正掌握課程內容的學生，更有可能在大學階段取得成功。

在AP課程取得佳績，能向大學招生辦釋出強烈訊號，證明自己已具備應付大學課業的能力。此外，透過AP考試取得的大學學分，也能為學生的大學經歷與家庭財務狀況帶來實際益處。

過度濫用 有損身心健康

然而，AP 課程的弊端則在於過度濫用。這場「AP 軍備競賽」可能導致學生睡眠不足、身心健康受損以及生活失衡。雖然挑戰課業難度大致上是好事，但過猶不及。

大學招生官表示，學校關注學生是否挑戰自己，但也強調不能犧牲睡眠時間。（圖╱123RF） 過度修讀AP課可能導致學生睡眠不足、身心健康受損以及生活失衡，增加壓力與焦慮。（圖╱123RF）

此外，部分教師感到自己受到標準化AP課程綱要的束縛，更傾向於脫離AP的教學大綱與考試評分標準，深入探討特定的專業內容。

一些擁有優秀師資與深厚學術傳統的頂尖高中，已開始重新思考AP課程的必要性，並選擇為學校中最優秀的學生設計自己的高階課程。

課程價值 質疑聲浪高漲

儘管AP課程每年仍以野火燎原之勢蔓延至更多高中與學生，但一小群極具知名度的頂尖高中已開始質疑AP課程體系的價值。

華盛頓特區有7所享有盛名的私立學校於2018年聯手拒絕AP課程，並在2022年前全面停辦所有AP課程。

這些備受尊敬且享譽全國的名校並不需要AP課程：其近期畢業生的升學表現完全未因少了AP而受影響。在宣布此決定前，這些學校對將近 150 所大學的招生辦做了民調，以確保廢除AP計畫不會對學生的錄取結果產生不利影響。

透過調查，他們獲悉學生在升學競爭中絕不會付出任何代價；錄取名單不會改變，而取消AP課程反而能給予教師更多創新教學的自由。

在這些學校中，取消AP課程的推動主要來自各學科部門內部。

問題不在於AP課程本質上好不好，而是在西德威爾友誼學校（Sidwell Friends）和喬治城日校（Georgetown Day School）這類學校裡，AP課程是否真的有其必要？

這些學校擁有大量在自身專業領域取得高等學位，並具備卓越教學能力的教師。

如果允許這些教師自行設計更具活力的課程，不再受到美國大學理事會課程架構的限制，是否能創造出更有趣、更符合教師專長與學術興趣的學習內容？

這種擁有優質師資陣容的學校無疑享有某種優勢與特權，而這是全美3萬 高中裡大多數學校難以複製的，因為許多學校的教師並未擁有該領域的碩士或博士學位。

值得注意的是，雖然這些學校不開設AP課程，但他們依然為學生提供極其便利的AP考試機會，他們仍會協助訂購考卷並擔任監考，作為官方的AP考試考場。他們承認學生依然會參加AP考試並取得佳績，如西德威爾友誼學校歷史系表示：「這並不代表孩子們不考AP歷史考試；他們依然會考，而且成績斐然。」

隨著美國學校的「成績膨脹」（grade inflation）現象氾濫成災，拿幾乎清一色 A 的優異 GPA，早已不像過去那般稀奇。

當A級成績基本上已淪為平均水準時，便需要其他方式來區分學生的優劣。頂尖名校與大學的招生官已轉向以「課程學術難度」作為區隔學生的手段。許多學生都拿 A，但並非每個人都能在極具挑戰性的課程中拿下 A。AP 課程恰好提供了一套高效且標準化的難度衡量指標。

取消AP或IB 另闢蹊徑

當高中取消AP或IB課程架構時，通常會透過其他方式，在學校課程介紹資料中呈現課程難度，例如使用星號、粗體、斜體或特殊標記來標示高階課程。

當高中廢除AP或IB課程體系時，他們會想方設法在學校簡介中標示出課程的相對難度，例如透過加星號、粗體、斜體或劃重點等方式標記進階課程。部分學校則會賦予特殊名稱來區隔高難度課程。

舊金山的都市學校（The Urban School）採用「都市進階研究」（UAS）的榮譽標籤；喬治城日校在廢除AP後，改用「高階」（UL）課程標記；新澤西州的勞倫斯威爾中學（The Lawrenceville School）會重點標示高難度課程；紐約州的史卡斯岱高中（Scarsdale High School）則採用類似大學的編號系統，來區分各課程的難度等級。

當招生官無法計算AP或 IB 課程的數量時，只能轉而計算學生選修了多少門 400 或 500 編號等級的課程，或者課表上有多少門課程被標記為粗體（或劃重點、加星號），以此評估學生的學術實力。招生官需要量化的指標，以避免在評估學生的學術實力時過於主觀。

若 GPA 與AP課程難度雙雙失去鑑別力，招生官就會訴諸另一項工具：標準化測驗。這正是許多超高門檻的大學正陸續恢復疫情前測驗要求的原因。

課程組合 考量大學目標

選擇適合自己的AP課程組合，以展現自己的優勢與興趣，比單純追求最大化AP課程數量更為重要。以下是幾項需要考慮的重要因素。

首先，選擇符合自己興趣與優勢的課程。修讀真正感興趣的AP科目，通常更容易取得較好的課程成績以及更高的考試分數。

其次，考慮自己的大學目標。如果你希望主修STEM（科學、科技、工程與數學）領域，那麼在AP微積分、AP物理或AP化學等課程中展現能力，可能會向招生辦傳達你適合該學術方向的重要訊號。

如果你偏向人文領域，在AP英語、AP歷史或AP語言課程中取得成功，則可能更符合你的學術發展方向。

同時，也需要了解自己學校的環境。招生官會根據學生所在高中提供的課程種類，以及該校學生通常選擇的課程難度，來評估學生所接受的學術挑戰程度。

例如，如果你了解到，從你的高中被州立旗艦大學錄取的學生平均總共修讀8門AP課程，而你也希望成為班上成功錄取的學生之一，那麼讓自己的課程選擇接近過去成功錄取學生的模式，可能是一個合理的規畫方向。

此外，考量個別AP教師的教學實力。有些老師具備極高超的教學天賦，能讓任何學科變得生動有趣；無論在大學或高中皆是如此。

學習、生活 找到平衡

如果學校有獲得一致好評的頂尖AP教師，即使該科目與你的興趣略有出入，也不妨考慮選修。某些傑出的AP教師不僅能對你產生深遠影響，更能真正為你打下大學層級的思維與學術基礎。

如果學校有頂尖的AP教師，即使該科目與你的興趣略有出入，也不妨考慮選修。（美聯社）

雖然修讀AP課程能向大學展現學生的學術準備程度，而且追求具有挑戰性的課程安排有許多合理原因，但過度追求學術嚴謹程度，也可能降低GPA、壓縮參與其他活動的時間，包括睡眠時間，並增加壓力與焦慮。

許多過度追求高難度課程的學生，在進入大學時已經感到精疲力竭。

許多大學招生主管非常清楚，現在進入校園的學生，可能帶著在高中階段累積形成的重大心理健康壓力。

蓋蒂茲堡學院（Gettysburg College）前招生主任Daryl Jones在回答「我應該修多少AP課程？」這個問題時，曾給出一個值得注意的回答，「你睡了多少時間？」

真正的目標從來不應該是最大化AP課程數量，而是選擇一個能展現真正學術能力、符合個人興趣、為大學做好準備，同時仍然為生活其他重要部分留下空間的課程負荷。

AP課程已經成為美國高中教育體系中非常重要的一部分，並在大學招生過程中扮演著重要角色。

然而，AP課程的價值並不在於學生修讀的數量愈多愈好。大學真正重視的，是學生是否在自己所處的教育環境中，主動選擇具有挑戰性的課程，並且能夠在這些課程中取得成功。

對某些學生而言，修讀多門AP課程可能是展現學術能力、探索興趣以及為大學做好準備的最佳方式；但對另一些學生而言，選擇較少但更符合自身目標的高階課程，可能會帶來更好的學習成果。

最重要的是，學生應該選擇能夠展現自己學術熱情與能力的課程，而不是單純追求AP課程數量。

高中階段的目標並不是累積最多的AP考試紀錄，而是在學術挑戰、個人成長、課外活動、健康與生活品質之間找到適當平衡。

課外活動也會影響大學申請結果，在學業與課外活動之間取得平衡非常重要。（美聯社）

真正具有競爭力的大學申請者，不只是完成大量高難度課程的學生，而是能夠在自己選擇的道路上展現投入、成長與學習熱情的學生。