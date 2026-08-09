與AI同行／手把手 AI教寫大學文書

家境富裕的孩子可以重金聘請顧問打磨文書，為申請材料加分。(圖╱123RF)

ChatGPT 等生成式AI正改變美國大學申請。與過去花幾千元請文書顧問形成對比，一個普通高中生可以利用AI自主完成大學申請文書，英語非母語學生也可以借用AI檢查語法、潤色語言、調整結構、提升表達。

AI也重新定義什麼是真正值得招生官閱讀的個人故事。直接用AI代寫的無個性、模式化問題，正在引起大學招生人員的警惕。

善用AI，不僅用它作文書顧問，也可要求AI模擬招生官的思維對寫就的文書提出建議。（路透）

今昔對比 打破經濟藩籬

過去，A同學家庭富裕：花5000美元請大學申請顧問；多輪修改文書；最終形成高品質申請材料。B同學家境普通：沒有顧問；英語老師只能簡單修改；文書品質受限。

現在，B同學可以利用AI進行頭腦激盪；檢查語法；調整文章結構；提示如何加強細節描寫；幫助壓縮或擴展字數；模擬招生官提出修改建議。

雖然AI不能代替個人經歷和思考，但它提供了接近專業寫作輔導的基礎支持，使學生能夠以較低成本不斷完善自己的文書。這種變化在一定程度上縮小了因經濟條件不同而造成的申請資源差距。

頭腦激盪 提顧問式建議

但個人樸素的經歷要怎麼寫出彩呢？文書顧問的價值體現在深諳此中門道。而如果懂得有技巧地借用AI的大腦為你激盪，你就不用發愁沒有獲得國際大獎、創辦公司等經歷，並且也能省下大幾千的顧問費了。

例如，一位學生提供個人經歷資訊：每周照顧患病的祖母；在餐館兼職；幫哥哥學習英語；熱愛音樂。然後對AI說：「請根據我的經歷，幫我找出適合大學申請文書的主題。」

AI可能建議從這幾個方面著手：責任感如何塑造了你的成長？家庭照護如何培養了你的同理心？音樂如何改變了你體驗世界的方式？

這些建議可以幫助學生挖掘個人故事裡的意義，讓學生進入深度寫作。

堅持投入真正熱愛的活動，AI可以幫你找到文書的寫作亮點。（美聯社）

語言不足 精確修改彌補

一位學生原本寫道：「I learned many things from helping my grandparents.」（我從照顧祖父母的經歷中學到許多東西。）

AI可以建議修改為：「Helping care for my grandparents taught me patience, responsibility, and a deeper appreciation for family.」（照顧祖父母的經歷，不僅培養了我的耐心和責任感，也讓我更加理解家庭的意義。）

一個學生寫到自己的心理狀態：「I was very nervous.」（我當時非常緊張。）

AI可能建議：「Instead of telling the reader you were nervous, describe what happened.」（不要告訴讀者你緊張，而是寫下發生了什麼。）

學生修改成：「My hands shook as I stepped onto the debate stage.」（我在站上辯論台的時候，雙手發抖。）

這裡並沒有改變學生的經歷，只是幫助其更準確、更自然地表達自己的意思，讓表達更加生動，並且是幫助修改而不是重寫。

檢查語法 改善文章結構

句子太長、結構混亂（run-on sentences） 是連母語學生都會出現的問題。很多學生想到什麼寫什麼。

例如：第一段寫童年， 第二段寫機器人比賽， 第三段突然談志願活動，最後一句寫未來夢想。AI可能會指出：「你的文章缺少一個貫穿全文的中心主題，可以考慮圍繞『解決問題』來組織這些經歷。」

母語學生不常出現時態、單複數這類基礎語法錯誤，但會有逗號拼接、懸垂修飾語、代詞指代(pronoun reference)、平行結構(parallelism)等更細微的語法問題。

一個學生在大學申請文書中寫道：「I loved science, I spent every weekend building robots.」（我喜歡科學，我每周末都會搭建機器人。）

AI會指出這是一個典型的「 comma splice（逗號拼接）」，建議改成：「I loved science, so I spent every weekend building robots.」或者：「I loved science. I spent every weekend building robots.」

母語學生原文：「Walking into the classroom, my heart started racing.」 （一踏進教室，我的心跳便開始加速。）AI會指出修飾語位置錯誤(Dangling Modifier)。嚴格來說，這句話表示「我的心臟走進了教室」，邏輯主語不一致。

AI會建議修改為：「As I walked into the classroom, my heart started racing. 」或「Walking into the classroom, I felt my heart start racing.」

AI更像是一位隨時可以在線請教的英文老師，而不是替作者代筆。

把日常做家務變得有趣，體現了創造力、主動性和積極心態，就成為文書的素材。（圖╱123RF）

合理運用 幫助構思潤色

寫作門檻降低了，但文書模式化問題浮現。許多美國大學招生官表示，合理使用AI進行構思、修改和語言潤色是可以接受的，前提是文書中的經歷、觀點、細節和反思都來自申請者本人。

例如，一位學生提供這些經歷：愛做家務並讓它變得有趣；在餐館兼職；幫哥哥學習英語；喜歡唱歌；愛彈鋼琴。AI可以發現不同的敘事主題(essay themes)。

主題一：把平凡變得有意義（Making the Ordinary Meaningful）。AI可能會發現一個共同點：課餘承擔家務，並主動想辦法讓家務變得有趣；在餐館兼職，學習責任感和團隊合作；幫哥哥學習英語，培養耐心和溝通能力。

AI可能建議：你的優勢不是某一個驚人的成就，而是你善於把日常生活中的責任變成成長的機會。並且你善於化枯燥為有趣，比如一邊做家務一邊哼歌。招生官往往更希望看到這種真實的成長過程，而不是刻意包裝的故事。

主題二：用音樂連接人與人（Connecting with Others Through Music）。如果學生提到從小喜歡唱歌、堅持練習鋼琴多年、曾為家人演奏，或在學校、社區表演。AI可能建議：你可以把音樂作為貫穿全文的主線，講述音樂如何說明你表達情感、建立自信，或與家人、朋友建立聯繫，而不是僅僅列舉自己學過哪些樂器。比如你可以講述如何在教哥哥英語的時候使用英語歌曲，並自彈自唱。

主題三：尋找生活中的創造力（Finding Creativity in Everyday Life）。AI可能發現一個不那麼明顯的聯繫：把家務變得有趣、喜歡唱歌、堅持練習鋼琴。AI可能建議：這些活動的共同特點是你喜歡用創造力改善日常生活。無論是做家務時唱歌，或者給重複的練琴設定不同目標，讓原本單調的事情變得有趣的創造力可以成為整篇文書的核心。

將練習鋼琴與做家務巧妙結合，可以讓招生官看到學習遷移、自律與成長型思維。（圖╱123RF）

深度連接 挖掘個人故事

AI可能繼續提出一些開放式問題，例如：為什麼你會想到把家務變得有趣？有沒有一次特別成功或失敗的嘗試？在餐館工作中，哪位顧客或同事給你留下了最深刻的印象、為什麼？幫哥哥學習英語時，有沒有一次你們都覺得特別開心或特別挫敗的經歷？唱歌或練習鋼琴時，有沒有一首歌曲或一段曲子對你意義特殊？這些經歷之間有沒有一個共同點？例如責任、耐心、創造力、堅持，還是幫助他人？

這些問題AI不會替學生回答，而是幫助學生找到真正屬於自己的故事。

AI可能注意到：做家務、餐館兼職、幫助哥哥學習英語，社區演唱或演奏，這些經歷都有一個共同主題——承擔責任。AI可能建議這樣一個方向：我並沒有靠一次轟轟烈烈的經歷成長，而是在日常生活中一點一點學會了責任、耐心和創造力。

AI可以接著引導學生思考：第一次兼職時遇到了什麼困難？為什麼願意花時間幫助哥哥？家務中有沒有一件小事改變了你對家庭的理解？為什麼熱衷於參加社區演唱╱演奏？

這樣的主題能夠自然地把看似普通的經歷串聯起來，也更容易體現申請者真實的個性和價值觀，而不是單純羅列活動清單，泛泛而談。

分清主次 抓住核心經歷

在以上學生的個人經歷中，如何把做家務變得有趣，可以成為其核心文書素材。它能體現創造力（creativity）、主動性（initiative）和積極心態（positive mindset）。關鍵不是「做了家務」，而是如何改變了做家務的體驗。舉例說明：

1. 把家務變成遊戲：給自己計時，看看今天能不能比昨天更快完成；把整理房間當作「尋寶遊戲」，看看能找到多少放錯地方的東西；給不同區域設定「闖關任務」，完成一個區域再進入下一關。

文書可以寫：「Every Saturday, I challenged myself to beat my previous cleaning time. What started as a chore gradually became a game that taught me to organize my work efficiently. 」（每個星期六，我都挑戰打破自己先前的打掃紀錄。原本枯燥的家務，漸漸演變成一場遊戲，也教會了我如何高效地規畫與整理工作。)

招生官看到的是：創造力、主動性、時間管理能力(time management)，以及將日常責任轉化為自我挑戰的能力。

2. 一邊做家務一邊唱歌：一邊掃地一邊唱自己喜歡的歌曲；根據音樂節奏擦桌子、拖地；把家務時間變成自己的「音樂時間」。

文書可以寫：「I often turned household chores into my own mini concerts. Singing while sweeping or washing dishes made routine tasks more enjoyable, and I realized that even ordinary moments could become opportunities to bring energy and joy into my day.」(我常常把做家務變成屬於自己的小型音樂會。一邊掃地、一邊洗碗、一邊唱歌，讓原本例行公事般的家務變得更加有趣。我也因此體會到，只要換個角度看待，再平凡不過的日常，也能充滿活力與快樂。)

招生官看到的是：樂觀、創造力，以及善於調整心態。

3. 用鋼琴練習的方法做家務：先完成最困難的部分，再處理簡單的部分；每天進步一點點，而不是追求一次做到完美。

文書可以寫：「Years of practicing the piano taught me that progress comes from patience and consistency. I began approaching household chores the same way—tackling the hardest tasks first and improving a little each day instead of expecting perfection all at once.」(多年練習鋼琴讓我體會到，進步不是一蹴而就，而是來自耐心與持續的努力。我開始把這種心態運用到做家務上，先處理最困難的工作，每天比昨天進步一點，而不是追求一次就做到完美。)

招生官看到的是：學習遷移(transfer of learning)、自律與成長型思維(growth mindset)。

4. 自己設計更有效的方法：重新規畫廚房收納；給物品分類貼標籤；設計固定的整理順序，讓全家人都更容易找到東西。

文書可以寫：「Instead of simply following the same routine, I reorganized our kitchen and created a labeling system that made it easier for everyone to find what they needed. Solving small everyday problems showed me that thoughtful changes can make a meaningful difference.」(我沒有只是照著原有的方式整理廚房，而是重新規畫收納空間，並設計分類標籤，讓全家人都能更方便地找到需要的東西。這些看似微不足道的改變，讓我體會到，細心觀察並主動解決問題，往往能為他人帶來真正的幫助。)

招生官看到的是：問題解決能力(problem-solving)、主動性和領導力。

照顧家人的樸素經歷，經AI幫助挖掘與提煉，一樣能寫得寫出彩。（圖╱123RF）

5. 把家務變成陪伴家人的時間：和祖母聊天時一起包餃子；一邊洗碗，一邊聽父母講他們年輕時的故事；教弟妹一起整理玩具；跟哥哥逛超市時說英語。

文書可以寫：「Household chores became more than responsibilities—they became opportunities to connect with my family. Whether I was making dumplings with my grandmother or speaking English with my brother while grocery shopping, I learned that the most meaningful conversations often happened during the simplest moments.」(家務不再只是我應盡的責任，更成為我與家人建立情感連結的機會。無論是和祖母一起包餃子，還是和哥哥逛超市時用英語聊天，我漸漸發現，最有意義的對話，往往發生在那些最平凡的日常時刻。)

招生官看到的是：家庭價值觀(family values)、溝通能力，以及對人際關係的重視。

AI像一位隨時可以在線請教的英文老師，可以幫助檢查語法，改善文章結構。（美聯社）

模擬招生官 提供建議

很多學生寫了一堆經歷和活動，而招生官最關心的是：你學到或收穫了什麼。

AI可能追問：哪一次經歷最影響你？為什麼它改變了你？你現在怎麼看待這件事？如果重新來一次，你會怎麼做？

這些問題能夠引導學生進行更深入的自我反思，而不是直接提供答案。諸如以上做家務活動，重點不是家務本身，招生官通常不會因為你會掃地、洗碗而印象深刻，而是因為他們看到了你的思維方式。

例如，同樣是拖地，普通寫法：我每天都會拖地，說明父母分擔家務。更有深度的寫法：起初，我把拖地當作必須完成的任務。後來，我開始播放自己最喜歡的歌曲，試著跟著節奏完成家務。原本單調的二十分鐘，變成了一天中最輕鬆的一段時間。我意識到，有時候改變的不是任務，而是自己面對任務的方式。

這樣的描寫反映出一種成長：面對無法避免的責任時，不只是完成它，而是主動尋找讓過程更有意義、更愉快的方法。這類細節往往比簡單羅列家務內容更能展現一個人的個性和成熟度。

善用AI，不僅用它作文書顧問，也可要求AI模擬招生官的思維對寫就的文書提出建議，如此一篇文書就完成了從頭腦風暴到自我反思，從作者思路到讀者視角的成功閉環。

AI不會替學生回答，而是幫助學生找到真正屬於自己的故事。(美聯社)