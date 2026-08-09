大學申請／打造特色課外活動 名校青睞領袖氣質

朱錕演奏小提琴為小學生們普及音樂教育。（受訪者提供）

據「課外活動」（Extracurricular）雜誌介紹，2025年，高中平均成績達到A+、A 或 A- 的大學新生比例達到創紀錄的 84%。在一個大多數人都能拿到「A」的時代，如何才能從擠破頭的名校申請大軍中脫穎而出？專家指出，關鍵是打造具有辨識度的課外活動。

3要素 左右招生官取捨

據升學 輔導機構Crimson教育2030届錄取數據，藤校錄取者90%具備領導力與主動開創精神；85%被哈佛、耶魯 、普林斯頓、史丹佛或麻省理工錄取的新生，兌現他們在核心活動中長期承諾（2-3年以上）；75% 的成功申請者，曾經創建、領導或擴展某個專案或倡議。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）前招生官Jeremy，參與過數千名申請者的評估與錄取決策流程，他在近期一次升學講座指出，常春藤盟校的申請拒絕率超過了90%。因為招生官通常會依照學校分組審查申請資料，當所有學生都提交了亮麗的成績單、相似的選課記錄和校外活動經驗，類似於模具批量產品，在招生官眼中便難以區分了。

所以，出類拔萃者會主動發起項目、創造成果，並將興趣轉化為獨特影響力，兼具專業匹配度、主動性與個人特色的課外活動，才更容易讓招生官記住。最優秀履歷兼具：可信度（知名高中背景）、主動性（自我驅動的表現）以及獨創性（個性化特質），這些要素往往成為招生官取捨的關鍵因素。

課外活動是指課堂之外、能展現學生興趣、主動性和影響力的活動。儘管頂尖申請者的成績和標化分數往往不相上下，但課外活動卻能揭示學生真實的個性與特質。

一個高價值課外活動應體現在三個方面：學生真正熱愛的領域，長期投入與時間管理能力，以及創造影響力與解決問題的能力。比較而言，招生官更看重申請人的角色升級、長期投入以及可量化影響，不是「參與了多少」，而是「改變了什麼」。透過以下兩個實例，可以印證這個說法。

落實社區活動 脫穎而出

美國知名大學不僅作育學術人才，而且培養社區領袖，成為社會改革者。

南加州亞凱迪亞高中（Arcadia HS）校友及學生會領袖陳勉行（Travis Chen），2017年3月積極動員同學和家長支持該市教育公債A提案（Measure A），延長附加稅18年，每年可為該學區帶來430萬元額外教育經費，每年可增聘28名教師和三名輔導員，18年累計超過7700萬元。

該提案當年表決時曾一度陷於膠著，直至第三次計票才顯示支持票上升到67.6%，超過了2/3絕對多數，驚險過關。

陳勉行指出，儘管今年他將畢業離校，但希望確保未來的學弟學妹們，能夠享有他們這一屆學生接受過的優良教育和機會，擁有完整的數學、科學、技術、閱讀、寫作、藝術和音樂等課程。他認為，亞凱迪亞市的繁榮和房價穩定，受益於教學品質優良的學區，才可能成為眾望所歸的好社區。

在此次地方選舉中，陳勉行展現領袖才能，功在學區，惠及校友和學弟妹，同年他被名校南加州大學（USC）錄取。

陳勉行表示，「我被錄取到南加州大學的個人優勢不是書面考試，我並沒有最強的GPA或SAT成績，讓我脫穎而出的是對社區的承諾。從推動學區教育公債提案，到每年募集物資支援落後社區。我表現了領導能力和幫助弱勢族群的熱情。南加州大學全面看待申請人，課外活動作為錄取新生的重要條件。學生應該開發自己的服務熱情和領導才能，建立人際網絡和促進個人成長。」

哈佛大學（Harvard University）和史丹福大學（Stanford University）是美國門檻最高的兩所大學，競爭強、錄取率低。南加州聖地牙哥縣（San Diego）Patrick Henry高中華裔生朱錕 （Kalos K. Chu），2017年被這兩所名校雙雙錄取。原因是他連續四年去當地小學和初中普及音樂教育，落實社區服務。

朱錕學習小提琴六年，擔任高中樂隊（Orchestra）隊長，平時帶領隊員們排練，為節日舉辦音樂會，但更多時間是去當地的初中和小學演出。

朱錕說，近年來教育預算大幅削減，很多小學和初中的音樂課程都被裁掉。他帶領弦樂四重奏樂團深入多所初中和小學，為孩童們演奏迪士尼音樂和流行歌曲，培養他們熱愛音樂的興趣和激情。

朱錕追求自己的理念，推廣音樂教育和兌現承諾，這種實在的服務熱情和成效，在大學申請過程中，他受到了頂級名校的重視。

陳勉行（前排左四）組織中學生參觀南加大，在校園座標——特洛伊人雕像前大合影。（受訪者提供）