大學申請／趨利避害 向夢校前進

申請策略應對得當，可趨利避害，有助進入理想大學。（美聯社）

自2025年以來，川普 政府和教育界推出了多項教育改革措施和政策，重點包括禁止種族考量的招生政策，廢除身分認同，削減多元化、公平性和包容性 (DEI) 方面的投入，以及恢復標化考試擴大直接錄取計畫、大常春藤盟校新概念等，對大學申請產生了重要且直接的影響，華裔 學生和家庭應予以重視，策略應對得當，可趨利避害，提升理想大學錄取率。

申請作文 避談身分認同

哈佛校友、知名升學 顧問公司Crimson Education首席營運長 （COO）Arkesh指出， 今年大學招生出現了一些新趨勢。川普政府正在施壓那些錄取率極低的頂尖大學，要求確保錄取的學生必須基於成績、GPA和標準化考試分數，而不是其他因素，例如身分或種族。

不考慮種族背景的招生政策，取消傳統的錄取偏好，否則大學可能會面臨聯邦資金中斷的威脅。申請者應著重強調個人才能、學術成就和成長經歷，基於身分認同的或平權措施的考量因素將受到嚴格限制或取消。

Arkesh說，最高法院裁定種族因素不能再作為大學的錄取標準後，許多支持平權措施（Affirmative Action）的大學開始引入以身分認同（Identity）為主題的作文題目，既然不能問學生的種族，但可以詢問他們的生活經歷以及他們所屬的社區。

但是，在川普政府的政策下，校園裡的「覺醒」（Awakening）運動受到了嚴格的檢視，那些基於「身分認同」的提示，以及在公共活動、個人陳述中談論「身分認同」被認為是有風險的。頂尖大學現在也是如此，所以招生官們越來越謹慎，尤其忌諱過多涉及「身分認同」的內容。

因此Arkesh建議，有關申請大學的作文（Essay），不宜談論與身分相關的方面（identity-based aspects）。但是，通用申請表（Common App）中有一個部分允許這樣做。所以，申請人覺得自己一路走來的歷程遭遇了挑戰，那麼可以在通用申請表的「挑戰與境遇」（the challenges and circumstances）部分提及。

他建議學生和家長把重點放在那裡，而不是放在作文中。因為在作文裡談論「身分認同」或其他類似方面比較敏感。

幾年前南加州某社區學院有一位拉美裔女生，學習成績平均，但生活經歷特殊。父母無合法居留身分，她本人出生於美國，從小就打工補貼家用，讀中學後還要照顧三個弟妹，克服了同齡人難以承受的負擔。因此，她從社區學院畢業後成功轉學至洛杉磯加大（UCLA）深造，攻讀學士學位。當下申請大學不宜在作文中強調這樣的生活經歷，但可以在通用申請表陳述。

最高法院裁定種族因素不能再作為大學的錄取標準，支持平權措施者在哈佛校園內集會抗議。（新華社檔案照）

凸顯個人才能、學術成就

申請者應著重強調個人才能、學術成就和個人經歷。據「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)指出，頂尖院校正在重新要求申請人提交 SAT/ACT 成績，包括哈佛大學（Harvard University)、普林斯頓（Princeton University）、史丹福(Stanford University)、麻省理工學院（MIT）、加州理工學院（California Institute of Technology）、哥倫比亞大學（Columbia University）、賓州大學（University of Pennsylvania）、布朗大學（Brown University）、康乃爾大學（Cornell University）、達特茅斯學院（Dartmouth College）、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）；以及耶魯大學（Yale University）要求申請者必須提交以下一項或多項成績：SAT、ACT、AP 或 IB 成績。

普林斯頓大學在2020年因新冠疫情暫停了標準化考試要求，並將這項政策延長到了疫情結束後的一段時間。2025年該校招生辦公室在一份聲明中表示，「對五年『考試可選』（test-optional）時期的數據檢討後發現，在普林斯頓大學，選擇提交考試成績的學生，他們的成績優於未提交成績的學生」。該校還表示，考試成績將與其他錄取材料一併考慮，並且沒有設定具體的最低分數要求。現役軍人申請者無需提交考試成績。

普林斯頓大學認為，選擇提交考試成績的學生，成績優於未提交成績的學生。（美聯社）

主辦單位大學委員會（College Board）指出，SAT考試面向所有學生——無論他們居住在哪裡、就讀於哪所學校或學習何種課程——旨在展示他們的知識水平，並證明他們已為大學及以後的發展做好準備。 SAT考試可以幫助學生擺脫，證明他們的準備情況，並獲得改變生活的獎學金、大學和職業機會。

ACT執行長戈德溫（Janet Godwin）表示，「要想順利進入大學並最終畢業，最好的方法就是在學術上做好充分準備，為大學第一年的成功做好準備。 ACT大學入學準備基準測試能夠提供公正的入學準備評估，不受GPA成績膨脹和其他因素的影響。」

在川普政府時期，標準化考試得到了推動，教育官員們敦促高校強制要求學生參加考試，並對一些高校恢復強制考試成績的做法表示讚賞。2025年10月，川普政府要求九所高校簽署一項「高等教育學術卓越協議」(Compact for Academic Excellence in Higher Education) ，條款包括強制學生提交考試成績作為大學招生過程的一部分。

不過，喬治城大學（Georgetown University）前招生官Aya Waller-Bey博士則認為，高中課程平均分數績點（GPA）能更好地預測大學表現或成績，數據表明，課程的難度和GPA更能反映學生一段時間內的表現，可能比標準考試成績更能預測大學的成功。畢竟，考試成績只是考生在某個特定時間回答一系列問題的結果，並不總是預測學生在大學裡取得好成績的能力。而且，各院校也試圖擴大招生範圍，讓申請人群體更加多元化。

簡化流程 擴大直接錄取

今年大學招生的一個新特點是擴大了「直接錄取」（Direct admissions）的應用程序，簡化了入學流程，讓學生與使用「通用申請系統」 (Common App) 的大學對接。

直接錄取就是高中畢業生在申請之前，大學已主動錄取他們，彌合了高中與大學之間的鴻溝。錄取通知書是基於學生在通用申請系統中填寫的部分資訊和數據發出的，例如GPA，大學認為，這些學生的學術件符合標準。同時，收到直接錄取通知的學生會感到安心和自信，也幫助他們了解和判斷該大學是否適合自己，然後再提交申請書。

全美規模最大的公立大學系統、加州州立大學 ( California State University，CSU )已宣布，正在將直接錄取新生擴展至該系統 22 個校區中的 16 個，為符合條件的加州高中畢業生自動錄取。這項計畫依據加州議會SB 640 法案加速實施，並於 2026學年正式啟動，旨在簡化申請流程、免除申請費，學生無需提交作文或推薦信，即可收到錄取通知，顯著提高了入學率。

加州州大系統（CSU）直接錄取計畫的學術標準包括：學生的GPA 必須達到 2.5 或以上，並已完成所需的 A-G 課程。22 個 CSU 校區中有 16 個參與此項目。符合資格的學生將提前收到錄取通知，通常透過與在地學區和平台合作的方式進行。該計畫提供了一條有保障且不具約束力的進入加州州立大學的途徑。除了16個直接錄取的州大學區之外，學生仍可以申請州立大學系統全部22個校區。

另據「通用申請系統」介紹， 2025-26 學年招生周期中有兩種直接錄取機會：一是通用申請直接錄取（Common App Direct Admissions），適用於第一代大學生及低收入及中等收入家庭的學生；二是州級合作項目，包括康乃狄克州自動入學項目（Connecticut Automatic Admissions Program）和伊利諾州一鍵大學入學計畫（Illinois One Click College Admit program）。

在 2024-2025 學年，美國有119 所參與院校向超過 73萬3000 名學生發出錄取通知。四分之三的學生在將發出錄取通知的院校添加到他們的申請名單後，最終申請了該院校。收到直接錄取通知的學生的申請率比未收到錄取通知的學生高出 32%。

新常春藤盟校 選擇更多

常春藤盟校（Ivy League）是由美國東北部 8 所私立研究型大學組成的體育賽事聯盟，因為歷史悠久、入學標準嚴格和學術聲譽卓越，被公認為全球最頂尖的高等教育機構。但是，常春藤盟校規模不大，錄取率極低，每年申請學生擠破頭，因此，2025年「富比世」(Forbes) 雜誌甄選出 20 所院校，組成「新常春藤盟校」（New Ivies），包括 10 所公立大學和 10所私立大學，這些院校越來越受到雇主的青睞，其地位與傳統的常春藤盟校已經不相上下，為學生和家長們提供了新選擇。

新增公立常春藤盟校包括：喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)、普渡大學（Purdue）、奧斯汀德州大學（University of Texas at Austin）、香檳伊利諾大學（U of Illinois Urbana-Champaign）、密西根大學（U of Michigan）、西點軍校（West Point）、教堂山北卡羅萊納大學（U of North Carolina at Chapel Hill）、匹茲堡大學（U of Pittsburgh）、維吉尼亞大學（U of Virginia）、威廉瑪麗學院（College of William & Mary）。

新增私立常春藤盟校包括：卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）、愛默蕾大學（Emory University）、喬治城大學（Georgetown University）、約翰霍普金斯大學、西北大學（Northwestern）、萊斯大學（Rice University）、塔夫茨大學（Tufts）、聖母大學（U of Notre Dame）、范德堡大學（Vanderbilt University）和聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）。

但這份名單也令教育界人士跌破眼鏡，加州居然沒有一所學校上榜，包括史丹福大學、加州理工學院及南加州大學（USC）等備受追捧的研究型大學。

西點軍校入選「新常春藤盟校」，圖為國防部長赫塞斯在該校2026年畢業典禮致辭。（路透）

約翰霍普金斯大學被「富比世」雜誌甄選為「新常春藤盟校」。（美聯社）