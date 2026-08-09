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AP大比拚／加權如軍備競賽 GPA愈來愈高

記者顏伶如
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佛州希爾斯布洛郡學區的加權計分方式，讓高中生出現了11.99分的驚人GPA。（路...
佛州希爾斯布洛郡學區的加權計分方式，讓高中生出現了11.99分的驚人GPA。（路透檔案照）

「棕櫚灘郵報」(Palm Beach Post)報導，今秋即將進入杜克大學(Duke University)主修金融與經濟的巴斯卡(Vaibhav Bhaskar)，高中畢業成績GPA加權計分11.99，打破先前佛羅里達州11.84的最高紀錄，不過巴斯卡的破紀錄高分引來學區宣布檢討分數制度。

巴斯卡受訪時說，10年級開始就在房間白板列出高中生涯的五大目標，排在第一是要成為畢業生代表(valedictorian)並且打破全州GPA紀錄。他說，一旦目標確立之後，剩下來就只剩耐力了。

巴斯卡課表裡的大學預修課(advanced placement)以及雙重註冊課(dual college enrollment)多達44門，龐大課業量讓他的學業平均分數(GPA)在加權計分之下大幅推高。

佛州希爾斯布洛郡(Hillsborough County)學區主管在稱讚巴斯卡學業表現優異的同時，強調以後不應該再有學生拿到11.99的加權GPA，應該檢討分數制度的相關規定。

校長尤威爾(Tiffany Ewell)將加權計分推高GPA的制度漏洞形容為「軍備競賽」。由於許多學校並未規定GPA上限，某些學生因此展開極限挑戰，希望盡可能拉高加權GPA，讓自己在大學招生辦公室眼前變得更有競爭力。

為了對抗學生大幅拉高加權GPA的現象，某些學區改為使用榮譽平均成績(Honors Point Average)制度，對分數平均計算而不是疊加。

巴斯卡說，完全支持改為標準式計分方式，把GPA數字限制為5分等及的評比。他表示：「我其實絕對贊成這樣的改變，因為這是以更加標準化的方法來計算GPA。」

他表示，學區制度底下拿到加權GPA11.99，大約相當於5分等級評比4.93。他也說，不管學區計分標準是什麼，大學都會重新計算申請學生的GPA究竟多少。

精華 FAQ

  • 因為他在高中期間修讀高達44門AP與雙重註冊課程，加權計分後大幅拉高平均成績，因此打破佛州原本11.84的紀錄。

  • 學區主管雖肯定巴斯卡表現，但認為不該再出現11.99這種分數；校長則把這種制度漏洞形容為軍備競賽，主張應檢討規定。

  • 他表示完全支持改採標準式計分，讓GPA上限更合理，並認為大學本來就會重新計算申請者成績，因此制度應更標準化。

佛州 學區 佛羅里達州

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