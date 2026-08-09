AP大比拚／AP課 參與學生愈來愈多

新州海茨敦高中學生製作海報，慶祝AP政府學課程取得成功。（美聯社檔案照）

大學理事會近日發布了「2025屆AP課程成果報告（AP Program Results: Class of 2025）」，愈來愈多美國公立高中生正在參與並成功完成大學預修課程（Advanced Placement，簡稱AP）。

據大學理事會新聞部（newsroom）消息，2025屆學生中，超過130萬名學生在全美公立高中參加超過480萬場AP考試。隨著全國各地教育工作者持續努力，讓更多學生有機會接觸AP課程，愈來愈多學生正體驗到AP課程所帶來的學習益處。

挑戰大學學業 獲成功

過去十年來，全美公立高中生中曾參加AP考試的人數比率，已從2015級的34.3%上升至2025級的37.0%。在2025年畢業的美國公立高中生中，來自歷來較缺乏AP參加密切管道群體的學生，有超過49.7萬人至少參加過一門AP考試——與2015級相比，增加了超過16.7萬名學生。

報告亦顯示，2025級共有87萬5778名學生（占該屆總人數的24.8%）在高中期間至少在一門AP考試中取得3分或以上的成績，高於2015級的20.7%。

「數據非常明確：愈來愈多學生開始挑戰大學梯次的學業，也有更多人證明了自己能夠成功，」大學先修課程負責人帕克（Trevor Packer）表示。「當教育工作者為學生開啟AP的大門，學生就會做好準備踏入並達到標準。這正是『AP學生』的定義能不斷擴展的原因。」

麻州再次領先全國，在參與AP並取得成功的學生比率方面居首。2025屆公立高中畢業生中，有35.8%的學生至少在一次AP考試中取得3分或以上成績，較2015屆增加6.4個百分點。麻州也是2020屆、2022屆以及 2024屆學生中，高中期間AP考試取得3分或以上比率最高的州。紐約、新澤西州、加州分別排在第2、3、4名。

在公立高中生於AP考試取得3分或以上成績的表現上，哥倫比亞特區（華盛頓特區）的「近一年」與「十年」增幅均居全美之冠，分別成長了3.9% 與14.9個百分點。紐約州以5.1個百分點創下「五年」最大增幅；而阿拉斯加州、加州與紐約州則共同以6.1個百分點的成長幅度，並列「三年」最大增幅。研究也顯示，讓學生接觸AP課程所提供的挑戰性與相關性，有助於提升大學成功率。其中，學生首次修讀AP課程並參加AP考試時，對提升大學第一年GPA以及完成四年制學位所帶來的影響最為顯著。

為升學、職涯 做準備

部分學生開始修讀AP，是因為某門AP課程可以滿足高中畢業要求；另一些學生則從與自身興趣或喜愛科目相關的AP課程開始。無論起點為何，只要學生準備好接受大學程度的學習挑戰，並為未來升學與職涯做好準備，都鼓勵參與AP課程。

當教育工作者正思考如何最有效支援初次接觸AP的學生時，2025級學生的數據脈絡或許能為教學規畫提供參考。在曾於高中期間至少參加過一門AP考試的2025級畢業生中，「AP英語語言與寫作」（AP English Language and Composition）、「AP世界史：現代」（AP World History: Modern）、「AP人文地理」（AP Human Geography）、「AP美國歷史」（AP United States History）以及「AP心理學」（AP Psychology），是最多學生選擇作為「人生首門AP考試」的科目。

展望2026–27學年度，在「AP職涯啟航」（AP Career Kickstart™）計畫之下，將推出一系列全新以職涯為導向的AP課程與考試，並以「AP商業與個人財務」（AP Business with Personal Finance）以及「AP資訊安全」（AP Cybersecurity）率先登場。這些課程由雇主、大學教師以及高中教育工作者共同設計，將課程內容與現實世界及職涯導向的學習相連結。 愈來愈多公立高中生參與AP課程，挑戰大學學習內容。（美聯社）