與AI同行／AI素養 大學申請新能力

申請大學過程繁瑣，不妨用AI來幫助規畫，建立時間表及進度追蹤。(美聯社檔案照)

生成式AI降低大學申請門檻，更多學生申請更多大學，競爭更激烈。近年來，美國許多大學已經開始調整招生政策，以適應AI（如ChatGPT）的普及。

面對大學申請文書，招生官愈來愈關注的問題不再是：「這篇文章寫得好不好？」而是：「這篇文章是否真實反映了申請者是誰？」他們更希望看到具體、細節豐富、具有個人反思的故事。招生更加重視真實性、個性化和長期綜合表現。一些大學開始在文書中設置更具體、更個性化的問題，讓AI更難憑空生成優秀答案；更重視高中四年的課程表現（GPA）；更重視教師推薦信；更重視課外活動和長期投入；增加面試或視頻陳述。

AI普及 招生政策調整

過去，一些大學的文書題目比較開放，例如：「Describe a challenge you have overcome. （請描述一項你曾克服過的挑戰）」AI很容易根據這類題目生成一篇結構完整的文章。近年來，愈來愈多大學開始提出更具體的問題，例如要求學生結合某門課程、某項活動或一次特殊經歷進行反思，希望看到只有申請者本人才能寫出來的故事。

AI可以幫助修改一篇文書，卻無法幫學生在四年中持續取得優異成績。高中生不要等到12年級才開始準備大學申請，9至11年級的每一次考試、每一門課程，都可能影響最終的GPA。

另外，高中生還應適當挑戰AP、IB、榮譽課（Honor）等較高難度課程，讓招生官看到自己的學習潛力和求知欲；而成績曾經下滑的學生也不必灰心，招生官同樣關注學生是否呈現出持續進步，如果11、12年級明顯比9、10年級進步，依然能夠展現學習能力和韌性。

文書可以借助AI修改，但推薦信來自長期與學生相處的老師。不要等到申請季才想到推薦信，平時主動參與課堂討論，認真完成作業，積極向老師請教，都有助於建立良好的師生關係。如果參加研究項目、科學競賽或長期擔任社團幹部，也可以請真正瞭解自己的老師寫推薦信。

AI可以幫助潤色活動描述，卻無法替學生積累多年真實的經歷。與其參加十幾個社團，不如選擇兩三項真正熱愛的活動，堅持幾年，招生官更容易被長期投入和持續成長打動。例如連續四年參加機器人社團、長期在社區圖書館擔任志工、持續經營一個幫助他人的公益項目、堅持學習鋼琴或進行體育運動多年。

隨著AI愈來愈普及，一些大學開始增加面試、視頻介紹（video introduction）或現場寫作等AI無法代勞的環節。平時多練習表達自己的想法，例如：能夠在兩三分鐘內介紹自己；能清楚說明為什麼選擇某個專業；能分享一次失敗經歷，以及從中學到了什麼。

面試時，招生官更關注學生是否真誠、自信、自然，而非是否說得完美、背稿流暢。家長們頭疼的短視頻社交媒體也未必毫無益處，若學生能利用這類平台製作和分享表達自我、具有個性的短視頻，也是為申請大學提前練兵。

不可否認，AI素養（AI literacy）正成為大學申請中的一種新能力。AI素養並不是誰會寫幾個提示詞（prompts），而是誰能夠把AI當作學習夥伴、研究助手和寫作教練、專案經理。

分析整理學校資訊

一、大學和專業研究（Research Assistant）

過去，學生需要瀏覽幾十所大學官網，比較專業、課程和校園文化，花費大量時間。現在，學生可以請AI根據自己的興趣、成績和預算，篩選適合的大學；比較不同學校同一專業的課程設置；分析各大學的特色項目、研究機會和實習資源；解釋學校的培養方向是否符合自己的職業規畫。

例如：「我喜歡電腦，也喜歡心理學，請比較卡內基美隆(CMU)、香檳伊利諾大學（UIUC）和聖地亞哥加大（UC San Diego）在人機交互（CI）方面的課程特色。」

當然，AI提供的是分析和整理，學生最後仍應到大學官網確認最新資訊。 請AI根據自己的興趣、成績和預算，篩選適合的大學，事半功倍。(美聯社)

二、建立大學申請名單（College List）

AI可以幫助建立衝刺校（Reach Schools）、匹配校（Target Schools）和保底校（Safety Schools）；並分析GPA是否匹配？SAT是否有競爭力？是否需要「選擇性提交測驗成績」（Test Optional）？是否適合提早決定（Early Decision，ED）、提早申請（Early Action，EA）還是維持常規申請（Regular Decision，RD）？這樣可以避免申請名單過於保守或過於冒險。

三、活動清單（Activities List）

例如學生用提示詞寫自己參加的活動「Piano」，AI會提醒，招生官希望知道學了幾年？每周投入多少時間？是否參加比賽？是否演出？是否擔任伴奏？

於是可以整理成：「Practiced piano for eight years, performed in community recitals, and accompanied the school choir.」（練習鋼琴八年，曾於社區音樂會中演出，並擔任學校合唱團的鋼琴伴奏。）

四、簡歷（Resume）

愈來愈多大學、獎學金和夏校要求Resume。AI可以幫助調整格式、精簡內容、強調成果、統一動詞時態。 申請大學的同時也常常要申請獎學金，也可以獲得AI的幫助。（美聯社）

五、獎學金申請（Scholarship）

很多獎學金除了成績，還要求申請人提交「簡短回答」（Short Answer）、「個人陳述」（Personal Statement）以及「領導力陳述」（Leadership Essay）。

學生提供自己的故事，AI可以幫助理解題目、提供寫作框架、檢查字數、修改語言。

扮招生官 模擬面試

六、面試準備（Interview Coach）

大學為應對AI而增加面試環節，學生見招拆招，也可以運用AI模擬招生官。

例如，AI招生官經常會問：「Why do you want to attend our university?」（你為何選擇我們學校？）

AI可以扮演招生官連續提問；根據學生回答繼續追問；指出哪些回答太空泛；建議如何回答更具體。 大學為應對AI而增加面試環節，學生則可以運用AI模擬招生官，提問並作出回答建議。（美聯社）

七、標準化考試學習（Standardized test）

AI可以成為SAT閱讀教練、ACT科學推理教練、AP作文修改老師。

例如，學生上傳SAT作文，AI可以指出：哪一句邏輯不夠清楚？哪一段缺少證據？哪裡的論證還能加強？

八、郵件溝通

很多高中生不會寫正式郵件。但聯繫教授、聯繫招生辦公室、請求推薦信、回復面試邀請、詢問獎學金，都需要這項能力。

AI可以幫助調整語氣、檢查禮貌用語、避免語法錯誤。

規畫申請時間表

九、時間規畫（Project Manager）

美國大學申請涉及通用申請系統（Common App）、加州大學(UC)申請系統、獎學金、聯邦助學金申請（FAFSA）、大學獎助學金申請（CSS Profile）、推薦信、成績單、SAT/ACT、面試等不同專案，每所學校的截止日期和要求又不盡相同。

AI相當於免費的升學秘書，可以製作申請截止時程表（Deadline Timeline）、每周待辦事項清單（To-do List）、檢查清單（Checklist）、面試時間規畫、推薦信跟進、FAFSA提醒。

例如，學生可以告訴AI：「我準備申請十所大學，其中三所Early Action、兩所Early Decision，其餘是Regular Decision。請幫我做一份8月至明年1月的申請時間表。」

AI可以根據不同學校的截止日期，將申請任務拆解成每周甚至每天的待辦事項，例如：

●8月：確定大學名單，開始文書頭腦激盪。

●9月：完成Common App初稿，聯繫老師撰寫推薦信。

●10月：修改EA/ED文書，準備獎學金申請。

●11月：提交EA、ED和UC申請。

●12月：完成Regular Decision文書。

●1月：確認各校材料是否齊全，並準備可能的面試。 AI素養是大學申請中的一種新能力，紐約市教育局一直鼓勵公校學生探索AI。(取自市教育局臉書)

學生也可以請AI說明建立檢查清單，例如：

●Common App個人資料是否填寫完整？

●活動清單是否完成？

●推薦信是否已經提交？

●成績單是否寄送？

●SAT/ACT成績是否送分？

●FAFSA和CSS Profile是否已完成？

●每所大學的補充文書（Supplemental Essays）是否全部提交？

如果某所大學要求的視頻介紹、作品集（Portfolio）或面試時間不同，AI還可以提醒學生調整優先順序，避免因為趕工而影響申請品質。

對於申請十幾甚至二十所大學的學生來說，AI還能幫助建立一份統一的申請資料庫，將每所學校的專業要求、申請材料、獎學金、截止日期和錄取通知時間整理成一張表格，方便隨時查詢和更新。

不過，AI提供的截止日期和申請要求可能因為大學政策調整而過時。因此，在提交申請前，仍應以各大學官方網站公布的資訊為準。