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大學申請／申請大學如博弈 鬥智鬥勇

記者顏伶如
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大學申請愈來愈複雜，每名高中生平均提交七份申請，學生及家長踴躍參加College...
大學申請愈來愈複雜，每名高中生平均提交七份申請，學生及家長踴躍參加College Fair諮詢升學。(本報檔案照)

華爾街日報報導，申請大學彷彿一場博弈，狀況比以往更加複雜；大學申請應用平台「通用申請」(Common App)上，如今每名學生平均提交七份申請，從2015-2016學年度以來增加46%，使得大學更難預測招生狀況，學校則透過要求學生盡早承諾就讀的提前錄取，盡可能追求報到率極大化，但正在進行中的一起反壟斷訴訟，則指控「提前決定」(Early Decision)制度讓學校得以壓低市場競爭，推高學費，減少助學金。

升學顧問公司「常春藤鏈接」(Ivy Link)創辦人阮亞當(Adam Nguyen)表示，有些學生以為自己是買家，事實上卻不是，學生是任由大學擺布的對象。

錄取學生當中實際報到入學的報到率(yield rates)高低，攸關學校的輿論觀感、排名、後勤規畫以及財務狀況，甚至連債券評級機構都用報到率來評估各個大學的受歡迎程度。

然而，每名學生提交申請的學校數量愈來愈多，使得大學愈來愈難估測究竟有多少申請者前來入學。許多學校希望憑著「提前決定」管道提早招滿名額。

杜蘭大學(Tulane University)發言人說，2030年畢業班的錄取通知中，大約三分之二是透過非約束性(nonbinding)的「提前行動」(Early Action)申請。

由於某些學校提前申請錄取率比一般申請高出三到四倍，升學顧問因此建議學生循此管道。

對助學金有需求的學生，申請過程中的考量更加複雜，因為提交具有約束性的「提前決定」，可能限制申請人在各校之間比較助學金方案的能力。

密西根大學(University of Michigan)增加具有約束性的「提前決定」選項，在頂尖公立大學中頗為罕見。發言人說，推出這個選項的某些原因是為了讓學生能夠享受12年級的高中生活。

報導指出，2025年秋季針對全國30多所大學提出的反壟斷訴訟，指控「提前決定」制度讓學校得以壓低市場競爭，推高學費，減少助學金。

訴狀指出，申請者覺得「提前決定」具有法律約束力，但在法律上其實不然。

精華 FAQ

  • 因為學生平均同時申請更多學校，讓大學難以預測誰會實際報到；學校便靠提前錄取與提前決定搶先鎖定名額，整體招生策略更像互相角力。

  • 提前決定通常具約束性，學生較難比較各校助學金；提前行動則較彈性。對學校而言，這些管道能提高報到率、提早招滿名額，也有助於財務與排名規畫。

  • 訴狀指控提前決定讓學校降低彼此競爭，進而推高學費、壓縮助學金，且申請者常誤以為它在法律上完全具有約束力，但實際上未必如此。

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