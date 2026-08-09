大學申請／爬藤5關鍵 逐個擊破

常春藤盟校是大學裡的明珠，也是諸多學子夢寐以求的校園。(美聯社)

申請常春藤 盟校(Ivy League schools)幾乎就像一場夢，如何得到夢寐以求的錄取通知書？進入藤校沒有放諸四海皆準的攻略，但根據個人的興趣、個性、動機和抱負，提早規畫，量身打造完善方案大有裨益。

據升學 輔導機構IvyWise學院網站數據，2026届新生，哈佛大學 (Harvard)錄取率3.19%以及耶鲁大學(Yale)錄取率4.4%，八所常春藤盟校的錄取人數均創歷史新低。對此，哈佛校友暨前大學部招生官Devery D.和達特茅斯(Dartmouth)學院招生部前副主任Irma E.聯合主持了一場線上升學講座，詳解申請常春藤盟校的關鍵要領，希望能幫助學子圓夢常春藤盟校。

兩位前藤校招生官指出，申請常春藤盟校有五大關鍵要素，包括學業成績、標準化考試分數、申請文書、課外活動以及推薦信，唯有逐項落實，各個擊破，方有機會跨入藤校大門。

●學業成績(GPA)

申請常春藤盟校，優異的高中成績是先決條件。GPA(平均績點)通常在4.0左右，而且很多申請者的加權GPA都超過了4.0。

GPA固然重要，但並不代表全部，還要看修讀的科目類型、學術難度等。選擇那些對自己的學術和個人發展都具有挑戰性的課程很重要。如果自己的優勢是數學和科學，但不會成為一個優秀的文史學者。與其苦苦掙扎於那些會降低自己GPA且不利於實現整體目標的課程，不如選擇那些能夠展現自己專長的AP、榮譽或IB課程。

●標準化考試成績(SAT/ACT)

2026年是美國教育界發生重大變革的一年，常春藤盟校及全國頂尖私立大學全部恢復了SAT/ACT入學考試，結束了疫情期間實施的「免試」或「考試可選」政策，因為標準化考試成績有助於預測新生的學業成功並確保公平性。因此，常春藤盟校要求申請人提交SAT或ACT成績，優異的標化考分肯定會帶來領先優勢。

另一個原因，當下GPA膨脹，A類成績單比比皆是，導致學術表現貶值，而且人工智慧(AI)輔助的文書寫作日益普遍，有些推薦信矯揉造作、千篇一律模板化。所以大學要尋找更可靠的數據，而標準化考試成績就是比較可信、客觀的答案。

●申請文書(Essay)

提交一份優秀的申請文書，確保自己了解大學文書的格式和寫作方法；使用真實的語氣，並選擇能夠突出主題的結構。保持真實性，不要羅列一長串成就，而是深入反思自己的內心，展現自己的動機、抱負，甚至一些脆弱的面向，將自己的情況與課程、校風以及大學感興趣的學生類型，進行深入而富有洞察力的聯繫。

從一位或多位擁有相關經驗和見解的審閱者那裡獲取關於文書寫作方法的外部視角，例如，值得信賴的大學畢業生或教育工作者、學術顧問，特別是精通常春藤盟校招生流程的專業顧問。

仔細檢查業已完成的表格和文書，在提交申請前，務必仔細檢查是否有遺漏、疏忽、拼字錯誤，以及缺乏積極性的內容等，任何瑕疵都可能損害考官對申請者的印象。

確定自己的興趣並在大學申請中積極展示，方能在激烈的競爭中脫穎而出。(美聯社)

●課外活動(Extracurriculars)

積極參與真正能激發個人熱情、展現領導力、變革能力、創業精神或創造力的課外活動，這些特質將幫助申請人脫穎而出，為校園生活和學習做出獨特貢獻。

尋找機會發展並展示自己的「軟技能」或「職業技能」，例如職場溝通、時間管理或專案管理，以此凸顯自己已經做好了就讀大學的準備，並展現出職業抱負。

●推薦信(Recommendation letters)

在索取推薦信時，請與老師和輔導員等密切合作，確保他們全心投入自己申請過程和目標。了解哪些成績和表現能夠提升自己的形象和強化整體招生策略。例如，提交一封平實可信的推薦信，以展示自己獨特的成就、品質或挑戰。

推薦信可以幫助自己完善申請資料，能讓生活中有影響力的人對自己的學業成績、性格和動力發表個人和專業的評價。如果想獲得令人信服的推薦信，請與任課老師、指導教授以及課外活動負責人建立良好的關係。

此外，向一位熟悉自己的學校老師索取推薦信，最佳方式是當面申請。這樣，師生可以討論任何問題，並準備好撰寫一封詳細的推薦信，在學術環境中展現優勢。

來自南加州的耶魯大學(Yale University)華裔校友鄭聲驥(Sandra Tang)當年被提前錄取，並且獲頒全額獎學金(full scholarship)覆蓋學雜費和食宿費，她的成功經驗很值得借鏡。

鄭聲驥說，在高中12年級之前的暑期學寫申請文書(Essay)可把握先機。文書是申請大學的重要環節，她在11年級結束時申請了暑期課程，學習如何以有趣和有效的方式談論自己的經歷，了解自己的優勢和弱點，明確了文書寫作技巧的改進方向，在大學申請季節到來之前已積累了相關經驗。

鄭聲驥建議學弟妹，「如果真的很喜歡自己申請的大學或學院，就應在面試中展示出來。如果真正享受自己參與的課外活動，那麼談論和寫作將會很自然。」

在高中校園的眾多社團裡，鄭聲驥對「編碼俱樂部」(Coding Club)最為熱中，提供了她與編碼業界聯繫的機會，並擔任「代碼日實驗室」 (CodeDay Labs)的志願者。參加了兩個編程社團，使她在電腦科學具有競爭優勢。此外，她還參加了高中科學奧林匹亞競賽，在快速編程比賽中贏得三塊獎牌。她還參加了學區的數碼通信實習計畫，學習了專業、攝影、電影、公共關係和社交媒體策略等。

在升入12年級之前的暑假，鄭聲驥認真學習Python編程語言，從事多種編程項目，並嘗試平面設計。在初見成效之後，她創辦了一個亞裔多元化大使公司(ADI)，幾個月後該組織發展為擁有20多個分會的全國性組織。

她強調，盡早開始，充分利用高中時期，在眾多競爭的優先事項(學術、課外活動等等)中培養大學程度的技能和學術實力，可以有更多時間評估自己的興趣和目標，確定符合興趣的頂尖學校，研究所有錄取標準包括必修部分和推薦部分。

鄭聲驥最後說，想進入常春藤聯盟大學，沒有一個現成的公式。重要的是在最大程度上追求自己的興趣，不斷挑戰自我，擴展極限。她被耶魯大學錄取的經驗和其他因素還包括：GPA 4.0(未加AP學分)，選修具挑戰性但可以承受的課程，SAT考分1570(1600滿分)，以及優秀教師和輔導員的推薦信等。

學業、活動、推薦信樣樣落實，才有機會取得「爬藤」成功。(美聯社)