大學申請／名校搶生源 先下手為強

獲得提早錄取的哈佛校友分享經驗：準備要早，考分要高，活動要好。(新華社)

各大名校爭搶優秀生源由來已久，除了提供優渥獎學金外，愈來愈多的大學推出「提前錄取」(Early Admission)計畫延攬人才，該趨勢在2026學年愈演愈烈。由於提早申請錄取率高，愈來愈多的學生借助「提早申請」(Early Application)的優勢跨進名校大門。

密西根大學也開始實施提前招生，以吸引最優秀的學生。(美聯社)

耶魯大學今年透過提前招生計畫錄取率達10.9%，而常規申請錄取率則低於4%。(美聯社)

知名升學 顧問Crimson Education在春季「早期錄取趨勢及分析」研討會介紹了「提早申請」的概念和優勢，幫助有抱負的學生進入最具競爭力的大學。

提早申請 入學有優勢

該機構首席營運長(COO)Arkesh P.本人也是哈佛校友，他指出，提早申請確實能帶來入學優勢，知名大學的提前招生錄取率，有時是常規錄取的兩倍、三倍甚至四倍。所以，提早申請是進入名校的一條捷徑，即使排除學生運動員、校友子女、院長嘉獎名單或捐贈者家庭等因素，提早申請仍然有顯著的優勢。

他指出，這種優勢通常體現在「提前決定」(Early Decision，ED)的申請方式上。因為這是具有約束力的承諾，如果申請「提前決定」並且被錄取了，申請人必須去這所大學就讀。

「提前決定」的申請截止為11月1日，錄取結果在12月中旬公布。還有「提前決定二輪」(ED II)，同樣具有約束力。申請截止日期1月初，錄取結果通常2月中旬公布。

其次是「提前行動」(Early Action，EA)，這是一種非約束性錄取方式，申請人被某校錄取後，可以不去該校報到。申請截止日期為11月1日，錄取結果12月中旬公布。

還有一種「限制性提前行動」(Restricted Early Action，REA)，只能申請一所私立大學，不能同時申請多所名校，不得沿襲「廣種薄收」的套路。申請截止日期為11月1日，錄取結果也在12月中旬公布。

今年多所名校迅速擴大或實施提前招生模式，吸引最優秀的學生，密西根大學(University of Michigan)就是最顯著的例子。

公立旗艦大學 改變政策

這所規模龐大的公立旗艦大學，受到全國各地學生的追捧，但在2025年之前，密西根大學從未實施過「提前錄取」的招生政策，該校招生主任哈伯德(Sarah Hubbard)痛定思痛指出，「我們長期流失了一些最優秀的學生，他們去了其他提供提前錄取的學校。而這些學生原本在等待密西根大學的錄取結果，卻不得不先做出其他選擇。我們也要通過提供類似的申請時間和承諾，增強招生競爭力。」

麻省理工學院(MIT)2030屆提前錄取結果已在官網公布，共有1萬1883名學生向該校「提早申請」。麻省理工已向 其中的655名學生發出了錄取通知，錄取率近6%，比常規申請高出一倍。

麻省理工學院招生辦公室傳播與特別計畫主管彼得森(Chris Peterson)表示，「秉承MIT的教育理念，新生們都擁有各自獨特的興趣和天賦——程式設計師、編舞家、麵包師、橋樑建造者、地質學家、吉他手——但他們都擁有共同的追求：嚴謹的學術標準、高尚的品格，以及與MIT的使命高度契合——運用科學、技術和實用藝術讓世界變得更美好。本人熱切期盼新同學們來到校園，加入MIT現有的4561名優秀大學本科生的行列。」

耶魯大學(Yale)今年透過提前招生計畫錄取了779名學生，錄取率達10.9%，而常規申請錄取率則低於4%。同時，耶魯大學優惠低收入家庭的項目「QuestBridge」(探索橋)錄取的學生人數也大幅增加，兩者合計共有897人被耶魯2030屆提前錄取。

耶魯本科招生辦公室新聞稿稱，在7140名申請提前錄取的學生中，18%被推遲到春季重新審核，70%不予錄取，以及1%撤回了申請。

耶魯本科招生和助學金計畫主任奎因蘭(Jeremiah Quinlan)指出，通過提早申請被錄取的同學們，「以其廣泛的學術成就、對社區的重大貢獻以及多才多藝，給招生委員會留下了深刻印象」。他表示，「非常高興看到這麼多世界頂尖學生將耶魯大學列為擇校的首選之一。」

許多透過QuestBridge計畫被耶魯錄取的學生，不僅是個人多年努力的豐碩成果，也是與家人分享的珍貴時刻。住在德州奧斯汀的女生洛扎克(Beatrix Lozach)在給校報《耶魯每日新聞》的郵件中寫道，自己是在去高中學校的路上，坐在車裡得知被錄取的。「當看到『你已被耶魯大學錄取』這幾個字時，我的心怦怦直跳，那一刻充滿了幸福」。

洛扎克透露，她的祖母於2018年移民美國並且入籍，聽到這個消息後激動得哭了。「我被耶魯大學錄取，基本上就是我們美國夢的實現。這不僅是我個人努力的成果，也是我的家人無數犧牲的結晶」。

QuestBridge為來自低收入家庭且學術表現優異的高中生，提供通往美國頂尖大學與未來職涯發展的機會與資源。其旗艦計畫專門針對高中12年級學生，透過此計畫成功錄取合作大學的學生，將獲得由該大學提供的四年全額獎學金(Full Four-Year Scholarship，包含學費、住宿費、膳食費、書本費及個人開銷，且通常不含貸款需求)。

QuestBridge與全美超過50所頂尖大學建立夥伴關係，這些學校皆承諾提供極其優厚且不需負擔債務(Loan-free)的資助方案，多數獲選者的家庭年收入在6萬5000美元以下(以四人家庭為例)，且家庭資產較少；在學校成績名列前茅；為家中第一代大學生(First-generation college students)，並在逆境中展現出卓越的領導力與堅毅特質。

USC提前錄 取迎頭趕上

截止2026年1月中旬，約有3800人透過「提前行動」(Early action)申請途徑被南加州大學(USC)錄取，成為該校2030屆的首批學生，提前錄取率約為9.5%。

南加大招生辦公室發給該校學生主辦的Annenberg多平台媒體的新聞稿表示，在去年11月1日截止日期前，共有超過4萬名學生提交了申請。該大學表示，除了現已提前錄取的3800名學生外， 3月還會錄取約5000名學生。

南加州大學於2022年秋季才推出「提早申請」計畫。 2025年，該校提前錄取率約為8.4%，約有3500人被錄取。2024年，南加州大學也透過「提早申請」的方式，錄取了約3000人。

傳統上被名校提前錄取的學生，都會公布他們的族裔背景。但是現階段，為避免爭議或敏感話題，各大名校都沒有公布新生的族裔數據。

南加州大學2022年才推出「提早申請」，錄取人數逐年增加。（美聯社）

哈佛校友 分享成功祕訣

來自南加州的哈佛大學(Harvard)校友陳伯廷(Baxton Chen)，2019年透過「限制性提前行動」被錄取。當年，6958名申請者中有935人被接受，早期錄取率(Early acceptance rates)高達13.4％。他分享12字祕訣：準備要早，考分要高，活動要好。

陳伯廷說，透過REA只能申請一所學校，所以事前要做大量研究。他登錄大學網站，閱讀學生寫的社交媒體帖子，並於2018年春季專程參觀了校園。他指出，「大學之旅」報名者眾，特別春假期間，所以要提早預訂。提早申請也意味著學生必須在秋季完成全套申請準備。所以在升入12年級之前的暑期，他已開始撰寫申請文書，並仔細檢查文章的拼寫語法。此外，務必盡早恭請教師寫好推薦信，確保可以在申請截止前完成。

陳伯廷認為，早期申請能否成功，取決於個人的學術表現、領導能力、運動水平和課外活動等，所有這些領域全面發展有助於提升錄取率。其中，申請人必須要有優秀的學術表現，在校成績GPA和標考成績SAT非常重要。高中選修AP課程也必不可少，大學招生官員經常會詢問申請人的AP考分。

此外，陳伯廷積極參加童子軍活動並晉升為「鷹級童子軍」(Eagle Scout)，只有3％的成員能夠獲得該項榮譽。陳伯廷認為，童軍活動是自己很好的經驗，通過遠足和野營旅行，學習了許多運動項目，包括獵槍射擊、激浪漂流和游泳等，使自己更加堅強和獨立。

課外活動表現優異對大學申請很有幫助，童軍活動讓孩子更加堅強、獨立，極受推崇。(美聯社)