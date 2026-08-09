星座／雙子座精力充沛 處女座身心舒暢

2026年8月9日至8月15日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

以前若是對別人有過承諾，這一周會是你履行諾言的時候。強而有力的執行力會是你兌現諾言的致勝關鍵。

幸運色彩：古銅青

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

如果讓忙碌剝奪了你的時間、和你對生活的關注，那你這一周只能在辛苦中度過。不妨把要做的事當成一個個遊戲任務來闖關，會很有成就感。

幸運色彩：草根白

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★★

精力充沛的一周，你的世界將充滿陽光，不僅笑容常會掛在臉上，你的陽光也能溫暖到身邊的其他人。

幸運色彩：草根白

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

理性與感性並存的一周，在愛情裡面可以多展現自己感性的一面，能深得異性好感；在工作中則應理性為上，才能讓事務順利展開。

幸運色彩：森林綠

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

生活狀態十分單調的一周。每天遇到重複的人，做著重複的事，雖然沒有什麼令你歡呼雀躍的事情發生，但也不用擔心有什麼大麻煩入侵。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★★

壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放。你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣的事情，歡喜連連。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★☆☆☆☆

在衰運罩頂之下，本周你做什麼都會感到舉步維艱。你所面對的事情，很多不是你善於處理的，只有付出雙倍或者更多的努力，才能夠將其做好。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

良好的心態讓你這一周在為人處事上顯得特別成熟穩重，事業上勤勤懇懇，常得上司肯定；投資理財也收穫不少，注意做好理財計畫。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

如果想修復一段戀情或一段友情，這將是最為適合的一個星期。與對方面對面溝通，彼此心中的疙瘩很快就能夠解決。

幸運色彩：草根白

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★☆☆☆☆

老毛病又犯了，而且程度嚴重。若不能從根本找到糾正的辦法，問題很容易重複發生，不僅會打擊你的自信心，還會讓戀人或上司對你失去信任。

幸運色彩：生態綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

事業可推動你桃花運的一周。事業進展平穩，與客戶、同行接觸的機會增多，因為工作關係可結識到情投意合的異性。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

運勢不是很順，溝通會成為這一周的硬傷。容易因小事與人爭執，且你會處於劣勢，不利於事情進展。需要協商的事，不妨委託信賴之人去辦。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

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