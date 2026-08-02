本周星座／牡羊座異性相助 天秤座勿太急躁

2026年8月2日至8月8日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★★

異性助力特別強的一周，在工作、生活中異性朋友時常會扮演你的貴人，當你遇到困難時會得到他們的意外援助，讓你一次次度過難關。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

這一周整體而言是好消息多過壞消息，凡是能夠增添你成就感、自信心的事情都值得去做，你會從中找到不一樣的自己。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

有驚也有喜的一周，驚來自於工作學習，將面臨一些挑戰，咬牙挺過去，你的能力可得到極大提升。喜來自愛情，可以去慢慢體會。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

這不是一個你可以事不關己的一周，你越想逃避某些問題，就越容易陷入困境。試著改變自己的處事態度，秉著兵來將擋、水來土掩的精神，才能夠獲得好結果。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

愉悅的心情讓你做起事來更起勁，與身邊的人互動較多，在他人身上學到不少新東西。若能將新吸收的東西學以致用，你會前進得更快。

幸運色彩：石板灰

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

本周你會把大部分精力放在大事上，對於細節不會那麼在意，也不會那麼計較，所以偶爾發生的小小不愉快總能揮之而去。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

急躁的情緒將會扭曲你的判斷力。當遇到抉擇性的問題時，待平復情緒之後再做決定，否則很容易判斷失誤，使自己踏入充滿麻煩的荊棘。

幸運色彩：古銅青

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

運勢佳，但也要小心機會轉瞬即逝，決定了的事情不要太猶豫，積極行動就會看到成果。與家人互動好處良多，是加強好運的極佳途徑。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★☆☆☆☆

你正處於最為無助的狀態。很多令人反感的事情降臨到你身上，想躲都躲不掉。為今之計，落跑自然不是上策，只有兵來將擋水來土掩，才能印證「船到橋頭自然直」的老話。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

感情的事勉強不得，給彼此一些時間才能找到最適合兩人的相處方式；工作不可太急躁，慢工才能出細活；財運可望找到突破點，要好好把握機會。

幸運色彩：玉石白

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶猶豫豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

平順的運勢，會讓你這一周過得舒適安穩，不用為愛情太過折騰；事業進入平穩期，一切都將有條不紊地進行；財運火候恰好，進帳會比支出多很多。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

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