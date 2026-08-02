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養生／走路可增肌健腦 提升協調

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醫師提醒，上樓梯可訓練心肺功能與慢肌，增強耐力，是有效的肌力訓練；示意圖。(圖／...
醫師提醒，上樓梯可訓練心肺功能與慢肌，增強耐力，是有效的肌力訓練；示意圖。(圖／123RF)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：走路可紓壓健腦，還能在日常中自然增加活動量。
  • 重點二：走一站路、走10分鐘與繞路步行，都是實用做法。
  • 重點三：上下樓梯可訓練快慢肌，地鐵階梯也是免費健身房。

走路無論是身體還是心理層面皆有顯著幫助。日本醫師透過自身經驗，介紹如何將「走路」融入日常生活，從一站距離的步行，到利用地鐵階梯當作免費健身房，逐步說明走路對身體、思緒與情緒的正向影響。

東京科學大學醫學部臨床教授加藤醫師指出，走路有助於情緒放鬆、精神上的健康提升。想在日常生活中增加走路的距離，有個自古以來流傳的好方法，就是「走一站路」。在目的地前一站下車，用走的方式完成最後一段路程。如果上下班都這麼做，每天就能走相當可觀的距離。

加藤自稱本身也實踐這種走一站的習慣，走路時不僅可以清空思緒，還經常浮現好點子。會有意識地欣賞周圍景色、感受季節變化，把走路當作日常儀式。在現代社會，走路的機會日漸減少，因此「刻意製造走路時間」變得格外重要。

若是在都市中，一站距離大約為1至2公里左右。不需要特地安排時間運動，也不必下定決心「來去運動吧」，只要將走路自然融入通勤或購物等日常活動就好。

以下是實踐「走一站」習慣的小技巧，例如不把行程排得太緊，預留充裕時間行動；平時穿上合腳且適合走路的鞋子，隨時都能啟程；把手機收進包包，一邊欣賞風景一邊走路。

10分鐘距離 建議用走的

對於住在郊區或地方的人來說，一站距離可能達4公里，步行難度相對高。4公里約需1小時，的確不容易天天實行。

不過，若是習慣以開車代步的人，即便只是去附近買東西或用餐，也常會選擇開車。如果距離在步行10分鐘以內，就試著不要偷懶，用走的方式移動。即使需要開車，也可以選擇稍遠一些的停車場，讓自己下車後還能步行個1至2分鐘，或者故意繞點路走到目的地，當作短程散步。

古今中外許多哲學家都愛走路。德國哲學家康德以每天固定時間散步聞名，據說他就是在散步時進行思考。京都的「哲學之道」則因西田幾多郎每日晨間散步並進行哲學思索而得名。

上下樓梯 快慢肌力訓練

當然，有時也可以什麼都不想，只是單純地欣賞周遭風景，讓心靈獲得療癒。在總是與數位設備相連的生活中，這種刻意的「斷線時間」也有助於精神排毒。

說到肌力訓練，大家可能會以為需要做些特別的事，但其實只要日常稍加注意，也能做到有效訓練。最典型的例子就是「上下樓梯」。很多人以為只有「上樓」才算運動，其實「下樓」同樣也具有肌力訓練效果。

加藤醫師分析，肌肉細胞分為「快肌」與「慢肌」兩種。雖然有個體差異，但一般肌肉大多是兩者各占一半。快肌是用於瞬間爆發力或快速動作，慢肌則用於持久耐力。

上樓梯可訓練心肺功能與慢肌，增強耐力；下樓梯則多使用快肌，能有效增加肌力與肌肉量。此外，下樓梯還需多個關節協同運作、維持平衡，也能刺激大腦與神經系統，有助提升協調性與穩定性。

若工作繁忙、疲累不堪，覺得沒力氣爬樓梯，那就先從「走樓梯下樓」開始。

地鐵階梯 免費的健身房

地鐵站的長樓梯，是最簡單又免費的運動場。比起每月付費去健身房，不如利用這些免費設施更划算。若覺得地下太深很不方便，不如換個角度思考：這是送上門來的運動機會。與其花時間等電梯或手扶梯，不如直接爬樓梯，讓運動成為日常生活的一部分。

運動未必一定要刻苦堅持，若是以提升競技技術為目的，那就需要嚴格訓練；但如果目的是休養與健康維持，則「享受運動」才是王道。透過合適自己的方式來運動，不僅能紓解工作與人際壓力，也更容易長期持之以恆。

精華 FAQ

  • 因為現代人走路機會愈來愈少，刻意製造步行時間可同時幫助情緒放鬆、清空思緒，並增加身體活動量，讓健康維持更容易持續。

  • 「走一站路」適合都市通勤者，利用前一站下車增加步行；「10分鐘距離用走的」則較適合開車族，把附近採買或用餐改成短程步行。

  • 因為上樓可訓練心肺功能與慢肌，下樓則更能刺激快肌、增加肌力與肌肉量，同時還要維持平衡，因此也有助提升協調性與穩定性。

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