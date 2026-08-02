我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

養生／疲勞頭號原因最易被忽視 年齡越長越嚴重

曾維序
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，身體如果缺乏硒，可能會出現疲勞、免疫力下降而容易生病；示意圖。（圖／1...
醫師提醒，身體如果缺乏硒，可能會出現疲勞、免疫力下降而容易生病；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：疲勞未必是老化，可能源於維生素B12不足。
  • 重點二：50歲以上族群約20%可能缺乏B12且不自知。
  • 重點三：抽血可檢測，補充劑或注射治療安全有效。

若午後常昏昏欲睡，清晨無比疲憊，睡眠也無法緩解疲勞，很多人會歸因於年紀大了，但很可能真正的原因不是年紀，而是維生素B12悄悄流失；專家估計，50歲以上的族群中，高達20%的人可能有維生素B12不足的問題，但很多人渾然不覺，所幸這個問題可以解決，抽血就能檢驗，服用高劑量補充劑或注射治療安全又有效。

雅虎（Yahoo）健康報導，缺乏維生素B12的症狀正引起研究人員密切關注，多項新研究指出，缺乏維生素B12引起的一連串症狀和正常老化類似，導致人們常將其視為老化的一部分，而非一種可治療的症狀。

缺乏維生素B12引起的疲勞和一般疲倦不同，是一種難以負擔的疲勞感，無論睡多久都沒用，通常會伴隨思維遲鈍、注意力難以集中、手腳麻木或刺痛感，以及最終可能發展成憂鬱的情緒變化。

今年的一項研究發現，維生素B12含量低會干擾粒線體DNA，那是細胞內負責產生能量的結構，也會直接降低肌肉組織的能量輸出。

缺乏維生素B12的症狀發展很緩慢，人們可能長年處於輕度缺乏的狀態卻渾然不覺，也由於其症狀和很多其他疾病的症狀重疊，醫生常將其歸因於老化、壓力或其他慢性問題。

年長者更容易缺乏維生素B12，因為胃酸分泌隨著年齡漸長而減少，導致食物中的維生素B12難以被分離並吸收，有些人也會有自體免疫性胃炎（autoimmune gastritis），免疫系統會攻擊並破壞負責產生吸收維生素所需蛋白質的胃細胞。

加州大學舊金山分校今年的一項研究指出，即使年長者體內的維生素B12數值依據現行指南屬於正常但呈下降趨勢，也會出現思考緩慢、視覺處理速度減緩和大腦白質（white matter）明顯受損等症狀。

治療第二型糖尿病最常見的藥物二甲雙胍（Metformin）和治療胃食道逆流的氫離子幫浦制酸劑（proton-pump inhibitors）都會大幅降低維生素B12的吸收，數百萬人在服用這些藥物，卻沒意識到這和他們的疲勞感有關。

幸運的是，缺乏維生素B12是可以解決的。簡單的抽血就能檢測出維生素B12含量偏低，早期發現服用高劑量口服補充劑或注射治療安全又有效。若吸收維生素B12已嚴重受損，注射劑可完全繞過消化系統，直接將營養送進血液中。

精華 FAQ

  • 因為維生素B12不足的症狀常和老化很像，會出現持續疲勞、思考變慢與注意力不集中，讓人誤以為只是自然老化，卻忽略了可治療的營養缺乏。

  • 50歲以上者風險較高，因為胃酸分泌下降會影響吸收；另外，服用二甲雙胍或氫離子幫浦制酸劑的人，也更容易因藥物而降低B12吸收。

  • 可先透過抽血檢測是否偏低，若屬早期缺乏，通常可用高劑量口服補充劑改善；若吸收嚴重受損，則可改用注射治療，直接補充到血液中。

雅虎

上一則

養生／鐵攝取過量 罹患失智症風險增

下一則

養生／走路可增肌健腦 提升協調

延伸閱讀

自律過頭反傷身 5種自以為「健康習慣」加劇發炎

自律過頭反傷身 5種自以為「健康習慣」加劇發炎
我吃的保健品夠不夠？醫揭「健康焦慮症」心累1天吞10顆仍無感

我吃的保健品夠不夠？醫揭「健康焦慮症」心累1天吞10顆仍無感
吃飯容易嗆到 醫：大腦健康警訊 多補充3營養素

吃飯容易嗆到 醫：大腦健康警訊 多補充3營養素
不想一摔就變臥床老人 50歲後牢記4個飲食原則

不想一摔就變臥床老人 50歲後牢記4個飲食原則

熱門新聞

理財專家拉姆齊。(美聯社)

理財百科／7個花錢習慣 讓你口袋空空

2026-07-26 02:17
年近八旬的朱海若每天工作六小時，將各地農場捐助的豆子分裝打包，隨時送往非洲地區和世界各地災區。(朱海若提供）

暑期生活／當志工 我把棄果變救命糧

2026-07-26 02:21
休傑克曼在「羅賓漢之死」中顛覆英雄形象，飾演一個飽受殺戮罪咎折磨的垂暮老人；圖為劇照。（取材自豆瓣電影）

娛樂／羅賓漢之死：一生殺戮，終被索債

2026-07-26 12:45
斯洛維尼亞布萊德湖的島上，有宛如童話故事的布萊德城堡。(路透)

封面故事／比較篇／去義大利？ 斯洛維尼亞CP值更高

2026-07-26 02:30
隆河上的星夜。（圖作者提供）

旅遊／訪亞爾 盡賞梵谷藝術人生

2026-07-26 02:02
影星麥特戴蒙在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」；隨著電影的上映，激發美國人開始閱讀這本3000年前的史詩鉅著。(美聯社)

美國現象／電影「奧德賽」 讓大家想讀史詩

2026-07-26 02:25

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差