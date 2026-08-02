養生／曬太陽幫助鈣質吸收 最多15分鐘
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曬太陽好處多，中醫有「曬背祛百病」理論，除了刺激血清素分泌，讓人感到放鬆愉快，還能促進維生素D合成。之前有一名浙江婦人聽說曬背可以祛濕治病，正中午曬太陽2小時，結果動脈瘤腦出血。醫師表示，適度曬太陽可為身體帶來好處，但要掌握正確曬太陽方法。
人體背部是體表面積最大的區域，從中醫理論來看，曬背能促進經絡氣血運行。台灣台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文指出，光照的好處包括強健骨骼組織，透過陽光照射，皮膚可以自行合成維生素D，預防骨質疏鬆。維生素D還有助於腸道吸收鈣質，並改善血管功能，間接影響血液循環。
近年極端氣候頻傳，夏天太陽毒辣，該怎麼「正確曬太陽」？林謂文強調，應避開上午10點至下午3點期間的日光直射時段，一次曝曬以10至15分鐘為主，不宜過久，避免皮膚曬傷、汗水流失過多以及熱傷害。老人家、高血壓及心腦血管問題的人要多注意補水，避免引發中暑、中風等問題。
林謂文建議，曬太陽以早晨、夕陽為佳，能減少紫外線傷害，亦可配戴太陽眼鏡、帽子，避免因曝曬而增加罹患白內障的風險。如果曝曬陽光後，皮膚出現紅腫、發癢、過敏等狀況，應求診皮膚科醫師進一步治療，勿自行隨便塗抹藥物。
曬太陽是否可以改善心律不整？林謂文說，曬太陽可促進經絡暢通、讓心情愉悅，確實能改善心肺功能，但仍應找出真正病因。林謂文提醒，夏日保健首重「補水」，即使曬太陽補充維生素D，仍要隨時補充水分，早晨、黃昏或陽光不太強的時候曬15分鐘，就能存夠人體需要的維生素D，降低罹患心血管疾病的死亡風險。
陽光照射能促進皮膚合成維生素D，而維生素D有助腸道吸收鈣質，進而強健骨骼、預防骨質疏鬆，對血管功能與血液循環也有間接幫助。 醫師建議避開上午10點到下午3點的強烈日照時段，改在早晨或夕陽時曬太陽較佳；一次以10至15分鐘為主，足以補充維生素D又能降低傷害。 老人、高血壓與心腦血管問題者要特別注意補水，避免中暑、中風等熱傷害；若皮膚出現紅腫、發癢或過敏，也應就醫，不要自行亂塗藥物。
精華 FAQ
陽光照射能促進皮膚合成維生素D，而維生素D有助腸道吸收鈣質，進而強健骨骼、預防骨質疏鬆，對血管功能與血液循環也有間接幫助。
醫師建議避開上午10點到下午3點的強烈日照時段，改在早晨或夕陽時曬太陽較佳；一次以10至15分鐘為主，足以補充維生素D又能降低傷害。
老人、高血壓與心腦血管問題者要特別注意補水，避免中暑、中風等熱傷害；若皮膚出現紅腫、發癢或過敏，也應就醫，不要自行亂塗藥物。
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