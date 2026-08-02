我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

醫藥／肌少症年輕化 泡芙人首當其衝

沈能元
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究發現，肌少症不只是老年人常有的問題；示意圖。（圖／123RF）
研究發現，肌少症不只是老年人常有的問題；示意圖。（圖／123RF）

隨著年紀增長，肌肉會自然流失，約莫40歲開始，每10年肌肉量可能減少3至8%。但研究發現，年輕人正逐漸成為肌少症的受害者，這不是單純的「瘦弱」，而是隱藏的健康危機。醫師分析肌少症年輕化三大原因，包括久坐少動的生活型態、不當飲食習慣、慢性發炎與疾病，其中又以極端減重「泡芙人」的肥胖型肌少症最被輕忽。

肌肉不足 影響血糖血脂調控

台灣重症醫師黃軒說，年輕人肌少症可能導致運動表現下降，影響日常生活中的體力，並因肌肉是身體的代謝引擎，肌肉量不足會影響血糖、血脂的調控，增加心血管疾病、糖尿病、代謝症候群的風險，同時也會增加跌倒與骨折風險，雖然年輕人骨骼相對強健，但肌肉力量不足仍會影響平衡感，增加意外發生的機率，更讓生活品質大受影響，出現疲憊、精神不濟等情形。

為何讓年輕人也面臨「肌肉危機」？首先，年輕人長時間盯著電腦、手機，缺乏運動，讓肌肉長期處於「閒置」狀態。久坐少動的生活型態讓肌肉沒有被充分使用，而開始「怠工」甚至「罷工」，逐漸流失。有研究指出，30歲到50歲的青壯年族群，竟有近一半的人有核心肌力不足的問題。

其次是不當的飲食習慣，特別是蛋白質攝取不足，會讓你的肌肉得不到足夠的建材，自然難以維持與生長。另外，嗜吃甜食體重容易上升，有些民眾採取極端減重方式，雖然體重降了，但減掉的往往是肌肉，而非脂肪，這會讓你變成體脂高、肌肉少的「泡芙人」，反而更容易發生肥胖型肌少症。而某發炎性關節炎等慢性病，也被證實會顯著增加年輕族群肌少症的盛行率。

增肌阻力訓練 每周2至3次

年輕人的「肌肉保衛戰」勝利關鍵，在於運動與營養的完美結合。黃軒說，想要有效增肌，最關鍵是「阻力訓練」（也稱為重量訓練），以刺激肌肉生長，提升肌肉力量，甚至能幫助年輕人保持與增強肌肉。

他建議，每周至少2至3次阻力訓練，包含深蹲、硬舉、伏地挺身、啞鈴訓練等，並搭配有氧運動，如快走、游泳、騎自行車等，能提升心肺功能，但切記不可過量，而核心與平衡訓練，有助於增強身體穩定度，減少跌倒風險。

增肌過程中，蛋白質攝取要足夠，每天建議每公斤體重攝取1.2至1.5克的蛋白質。優質蛋白質包括雞肉、魚肉、雞蛋、乳製品、豆製品，且每天應曬10至15分鐘太陽，並從鮭魚、鰻魚、牛奶、蛋黃、深綠色蔬菜、豆腐等食物中攝取維生素D和鈣。

此外，多吃全穀類如燕麥、糙米、地瓜，能提供能量，維持血糖穩定，並幫助肌肉細胞吸收營養，加速修復和合成；柳橙、草莓、青椒等富含維生素C的抗氧化食物，以及杏仁、葵花籽油等富含維生素E的食物，能減少體內氧化壓力，保護肌肉細胞。

此外，Omega-3脂肪酸則具有抗炎作用，有助於減少肌肉流失，可從鮭魚、亞麻籽、核桃中獲取。最後是每天7至9小時睡眠，讓身體有足夠時間修復肌肉。

研究發現，有些年輕人嗜吃甜點，又採極端方式減肥，變成體脂高、肌肉少的「泡芙人」。...
研究發現，有些年輕人嗜吃甜點，又採極端方式減肥，變成體脂高、肌肉少的「泡芙人」。示意圖。（圖／123RF）

精華 FAQ

  • 年輕人肌少症多與久坐少動、不當飲食、蛋白質攝取不足，以及慢性發炎或疾病有關。長期缺乏肌肉刺激，會讓肌肉逐漸流失，增加體力下降與代謝失衡風險。

  • 泡芙人外表看似瘦或體重下降，但實際上常是減掉肌肉而非脂肪，形成體脂高、肌肉少的狀態。這種肥胖型肌少症不易察覺，卻會提高代謝與心血管風險。

  • 建議每周進行2至3次阻力訓練，並搭配有氧、核心與平衡訓練；蛋白質每天攝取每公斤體重1.2至1.5克，並補充維生素D、鈣、Omega-3與充足睡眠。

減重 心血管疾病

上一則

醫藥／1天1杯紅酒 酒精性肝炎致貧血

下一則

理財百科／想趁低檔買黃金 掌握3關鍵

延伸閱讀

擔心肌少症狂喝高蛋白飲品 營養師：不運動只會增體脂

擔心肌少症狂喝高蛋白飲品 營養師：不運動只會增體脂
不想一摔就變臥床老人 50歲後牢記4個飲食原則

不想一摔就變臥床老人 50歲後牢記4個飲食原則
生酮減重不宜長期這樣做 防踩雷須搭配血糖監測

生酮減重不宜長期這樣做 防踩雷須搭配血糖監測
吃飯容易嗆到 醫：大腦健康警訊 多補充3營養素

吃飯容易嗆到 醫：大腦健康警訊 多補充3營養素

熱門新聞

理財專家拉姆齊。(美聯社)

理財百科／7個花錢習慣 讓你口袋空空

2026-07-26 02:17
年近八旬的朱海若每天工作六小時，將各地農場捐助的豆子分裝打包，隨時送往非洲地區和世界各地災區。(朱海若提供）

暑期生活／當志工 我把棄果變救命糧

2026-07-26 02:21
休傑克曼在「羅賓漢之死」中顛覆英雄形象，飾演一個飽受殺戮罪咎折磨的垂暮老人；圖為劇照。（取材自豆瓣電影）

娛樂／羅賓漢之死：一生殺戮，終被索債

2026-07-26 12:45
斯洛維尼亞布萊德湖的島上，有宛如童話故事的布萊德城堡。(路透)

封面故事／比較篇／去義大利？ 斯洛維尼亞CP值更高

2026-07-26 02:30
隆河上的星夜。（圖作者提供）

旅遊／訪亞爾 盡賞梵谷藝術人生

2026-07-26 02:02
影星麥特戴蒙在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」；隨著電影的上映，激發美國人開始閱讀這本3000年前的史詩鉅著。(美聯社)

美國現象／電影「奧德賽」 讓大家想讀史詩

2026-07-26 02:25

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差