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醫藥／1天1杯紅酒 酒精性肝炎致貧血

廖靜清
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醫師提醒，有長期喝酒的習慣，即使沒酗酒，也會對肝臟造成負擔；示意圖。（圖／123...
醫師提醒，有長期喝酒的習慣，即使沒酗酒，也會對肝臟造成負擔；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：60多歲男子每天喝1杯紅酒，健檢發現巨球性貧血。
  • 重點二：抽血顯示B12與葉酸正常，問題出在肝功能受損。
  • 重點三：長期飲酒即使不算酗酒，也可能引發酒精性肝病。

喝紅酒真的有益健康嗎？60多歲陳先生，每天都有小酌一杯紅酒的習慣，希望助眠、增進身體代謝，卻在健康檢查時發現有輕微貧血，而且是屬於紅血球過大的貧血，又稱「巨球性貧血」。

台灣書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，紅血球過大的貧血，大多是缺乏維生素B12或葉酸所致，或是其他疾病的表現。陳男經進一步抽血檢查，維生素B12與葉酸都正常，代表腸胃吸收沒問題，反而是肝臟功能有問題，影響紅血球的生成，出現紅血球過大的貧血。

康本初說，紅血球的生成與葉酸、B12有關，其中葉酸要經過肝臟進一步的轉化，才能被紅血球在生成時所用。而肝臟問題易導致葉酸無法正常轉化，進一步影響紅血球的生成。許多患者雖然生活中沒有明顯不適，但是酒精性肝病已經默默上身，數年後發生肝硬化的機率大增。

康本初表示，即使沒有到酗酒的程度，但只要有長期喝酒的習慣，也會對肝臟造成負擔。酒精會經由肝臟代謝，在過程中會產生乙醛，而乙醛會影響肝細胞，引起發炎反應，產生酒精性肝病。多數人自認自己只是小酌，但是酒精會損害中樞神經系統和周圍神經系統，不論量多量少，都會對身體產生傷害。

精華 FAQ

  • 因為他在健康檢查時被發現有輕微貧血，而且紅血球體積偏大。進一步抽血後，確認B12與葉酸正常，最後懷疑是肝功能異常影響紅血球生成。

  • 巨球性貧血多半與維生素B12或葉酸缺乏有關，也可能是其他疾病的表現。這起案例中，營養素並不缺乏，因此更指向肝臟代謝出問題。

  • 因為酒精需經肝臟代謝，過程會產生乙醛，可能刺激肝細胞並引發發炎反應，久而久之形成酒精性肝病。即使未達酗酒程度，長期飲酒仍會累積傷害。

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