周日動動腦／第一個登上時代雜誌封面的華人是誰？
下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?
1.第一個登上時代雜誌封面的華人是誰？
2.電影《全面啟動》(Inception)帶動了哪一種特殊的周邊產品？
3.美國約有4萬2000個郵遞區號(ZIP Code)，人口最多的號77494(約14萬人)在哪一州？
4.唐宋古人會將槐樹葉汁拌麵粉做成麵食，哪位詩人還做了此詩:「青青高槐葉，採掇付中廚。新麵來近市，汁滓宛相俱。」？
5.畫家在畫耶穌十二使徒時，常根據他殉道的方式畫出一個專屬象徵物，例如誰因遭鋸刑而死，畫中便會有一把鋸子？
6.中東地區以外，全球人均石油產量最高(約0.36桶)的是哪一個國家？
7.二次大戰哪個國家死亡人數最高？
8.您知道哪位日本知名作家在寫作時候有拔鼻毛的怪癖，還將它排列在稿紙上？
9.有少數哺乳動物完全不具備跳躍能力，您可以找出3個嗎？
10.原產於美洲的「炸彈樹」，果實成熟後會自然爆裂，以時速250公里的高速射出種子，它還有什麼名字？請找出2個。
答案：1.吳佩孚 2.陀螺 3.德州 4.杜甫 5.西門 6.挪威 7.蘇聯 8.夏目漱石 9.大象、犀牛、河馬10.沙盒樹、裂果木
文章採用「動動腦」的問答測驗形式，一次列出10道跨領域題目，讓讀者先嘗試作答，再統一對照文末答案，兼具娛樂性與知識性。 答案是吳佩孚。文章將這題列為歷史知識題之一，並在文末直接公布標準答案，讓讀者能快速核對自己是否答對。 文末答案包含德州、杜甫、夏目漱石、挪威與蘇聯等，顯示題目橫跨地理、文學、國際常識與自然知識，內容相當多元。
精華 FAQ
文章採用「動動腦」的問答測驗形式，一次列出10道跨領域題目，讓讀者先嘗試作答，再統一對照文末答案，兼具娛樂性與知識性。
答案是吳佩孚。文章將這題列為歷史知識題之一，並在文末直接公布標準答案，讓讀者能快速核對自己是否答對。
文末答案包含德州、杜甫、夏目漱石、挪威與蘇聯等，顯示題目橫跨地理、文學、國際常識與自然知識，內容相當多元。
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