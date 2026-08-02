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「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

周日動動腦／第一個登上時代雜誌封面的華人是誰？

吳菲
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下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.第一個登上時代雜誌封面的華人是誰？

2.電影《全面啟動》(Inception)帶動了哪一種特殊的周邊產品？

3.美國約有4萬2000個郵遞區號(ZIP Code)，人口最多的號77494(約14萬人)在哪一州？

4.唐宋古人會將槐樹葉汁拌麵粉做成麵食，哪位詩人還做了此詩:「青青高槐葉，採掇付中廚。新麵來近市，汁滓宛相俱。」？

5.畫家在畫耶穌十二使徒時，常根據他殉道的方式畫出一個專屬象徵物，例如誰因遭鋸刑而死，畫中便會有一把鋸子？

6.中東地區以外，全球人均石油產量最高(約0.36桶)的是哪一個國家？

7.二次大戰哪個國家死亡人數最高？

8.您知道哪位日本知名作家在寫作時候有拔鼻毛的怪癖，還將它排列在稿紙上？

9.有少數哺乳動物完全不具備跳躍能力，您可以找出3個嗎？

10.原產於美洲的「炸彈樹」，果實成熟後會自然爆裂，以時速250公里的高速射出種子，它還有什麼名字？請找出2個。

答案：1.吳佩孚 2.陀螺 3.德州 4.杜甫 5.西門 6.挪威 7.蘇聯 8.夏目漱石 9.大象、犀牛、河馬10.沙盒樹、裂果木

精華 FAQ

  • 文章採用「動動腦」的問答測驗形式，一次列出10道跨領域題目，讓讀者先嘗試作答，再統一對照文末答案，兼具娛樂性與知識性。

  • 答案是吳佩孚。文章將這題列為歷史知識題之一，並在文末直接公布標準答案，讓讀者能快速核對自己是否答對。

  • 文末答案包含德州、杜甫、夏目漱石、挪威與蘇聯等，顯示題目橫跨地理、文學、國際常識與自然知識，內容相當多元。

德州 華人

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