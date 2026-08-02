周日動動腦／第一個登上時代雜誌封面的華人是誰？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.第一個登上時代雜誌封面的華人 是誰？

2.電影《全面啟動》(Inception)帶動了哪一種特殊的周邊產品？

3.美國約有4萬2000個郵遞區號(ZIP Code)，人口最多的號77494(約14萬人)在哪一州？

4.唐宋古人會將槐樹葉汁拌麵粉做成麵食，哪位詩人還做了此詩:「青青高槐葉，採掇付中廚。新麵來近市，汁滓宛相俱。」？

5.畫家在畫耶穌十二使徒時，常根據他殉道的方式畫出一個專屬象徵物，例如誰因遭鋸刑而死，畫中便會有一把鋸子？

6.中東地區以外，全球人均石油產量最高(約0.36桶)的是哪一個國家？

7.二次大戰哪個國家死亡人數最高？

8.您知道哪位日本知名作家在寫作時候有拔鼻毛的怪癖，還將它排列在稿紙上？

9.有少數哺乳動物完全不具備跳躍能力，您可以找出3個嗎？

10.原產於美洲的「炸彈樹」，果實成熟後會自然爆裂，以時速250公里的高速射出種子，它還有什麼名字？請找出2個。

答案：1.吳佩孚 2.陀螺 3.德州 4.杜甫 5.西門 6.挪威 7.蘇聯 8.夏目漱石 9.大象、犀牛、河馬10.沙盒樹、裂果木