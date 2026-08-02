封面故事／諾蘭「奧德賽」 必看5亮點
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英國名導克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)繼奧斯卡最佳影片「奧本海默」後，再度挑戰電影極限，推出最新史詩電影「奧德賽」(The Odyssey)。改編自古希臘盲眼詩人荷馬流傳近3000年的經典史詩，不僅集結好萊塢超豪華卡司，更以諾蘭最擅長的實景拍攝與IMAX攝影技術打造，讓這部作品從宣布開拍開始就備受全球矚目。以下整理「奧德賽」五大必看亮點。
1.神話故事拍成史詩感
「奧德賽」改編自西方文學最重要的經典之一「奧德賽」，故事描述特洛伊戰爭結束後，英雄奧德修斯歷經長達10年的返鄉旅程，途中遭遇獨眼巨人、海妖、女巫喀耳刻、海神波塞頓等重重考驗，只為回到故鄉與妻子潘妮洛普及兒子鐵拉馬庫斯團聚。
諾蘭並未將作品拍成傳統奇幻冒險，而是延續他一貫對人性、戰爭、命運與時間的思考，把神話故事拍成兼具史詩感與現實質感的冒險電影，也讓不少影評認為，這是他繼「敦克爾克」、「奧本海默」後，再一次探討戰爭創傷與人性的作品。
2.全明星夢幻卡司齊聚
電影最大話題之一，就是堪稱近年最豪華的演員陣容。由麥特戴蒙(Matt Damon)飾演主角奧德修斯，湯姆霍蘭德(Tom Holland)演出其兒子鐵拉馬庫斯，安海瑟薇(Anne Hathaway)飾演苦守丈夫多年的潘妮洛普；另外還有千黛亞(Zendaya)、羅伯派汀森(Robert Pattinson)、露琵塔尼詠歐(Lupita Nyong'o)、莎莉賽隆(Charlize Theron)等實力派演員共同演出。
其中不少人都是諾蘭合作多年的班底，包括麥特戴蒙、安海瑟薇與羅伯派汀森，再搭配近年最具票房號召力的新生代明星，讓電影上映前便掀起高度討論。
3.IMAX膠卷實景拍攝
向來堅持「能實拍就不用CG(Computer Graphics，電腦圖形或電腦繪圖)」的諾蘭，這次依舊沒有妥協。「奧德賽」橫跨六個國家取景，使用最新IMAX膠卷攝影技術拍攝，大量海上航行、暴風雨、古戰場等場景皆以真實場景完成，而非完全依靠電腦特效。
攝影指導仍由多次合作的霍伊特范霍伊特瑪(Hoyte van Hoytema)掌鏡，延續「星際效應」、「TENET天能」、「奧本海默」的超高規格影像美學，讓不少影迷認為，本片將再次成為IMAX觀影首選。
4.神話元素+寫實風格
不同於一般奇幻電影大量依賴CG打造怪物與神祇，諾蘭選擇將神話「合理化」；包括雅典娜、喀耳刻、卡呂普索等角色，都以更貼近人性的方式呈現，而不是完全神化；即使是海妖、獨眼巨人等經典橋段，也透過攝影、聲音設計與實景特效營造壓迫感，而非單純依靠特效奇觀。
其中喀耳刻篇章更融入濃厚驚悚與恐怖氛圍，被不少評論認為是諾蘭歷來最接近恐怖電影的一次創作，也展現他跨足不同類型電影的企圖心。
5.家庭、信任、命運與希望
雖然故事背景充滿神話與冒險，但真正打動觀眾的核心，仍是奧德修斯漫長返鄉旅程中的信念。
電影聚焦於戰爭結束後，一位英雄如何面對創傷、失去與責任，也描寫潘妮洛普長年等待丈夫歸來，以及兒子尋找父親的成長歷程，使「奧德賽」不只是英雄冒險故事，更是一部關於家庭、信任、命運與希望的史詩電影。
本片改編自古希臘盲眼詩人荷馬的經典史詩《奧德賽》，故事核心是奧德修斯在特洛伊戰爭後，歷經10年返鄉旅程並面對多重考驗。 電影集結麥特戴蒙、安海瑟薇、湯姆霍蘭德、千黛亞等豪華陣容，並由諾蘭堅持以IMAX膠卷和實景拍攝，強化大銀幕的臨場感。 除了神話冒險外，電影更聚焦家庭、信任、命運與希望，也描寫戰後創傷、妻子等待與兒子成長，讓故事更具情感深度。
精華 FAQ
本片改編自古希臘盲眼詩人荷馬的經典史詩《奧德賽》，故事核心是奧德修斯在特洛伊戰爭後，歷經10年返鄉旅程並面對多重考驗。
電影集結麥特戴蒙、安海瑟薇、湯姆霍蘭德、千黛亞等豪華陣容，並由諾蘭堅持以IMAX膠卷和實景拍攝，強化大銀幕的臨場感。
除了神話冒險外，電影更聚焦家庭、信任、命運與希望，也描寫戰後創傷、妻子等待與兒子成長，讓故事更具情感深度。
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