「奧德賽」實景篇 從古堡到洞穴 結合6國奇景
克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)執導的史詩電影「奧德賽」(The Odyssey)橫跨六個國家及地區進行實景拍攝，結合了真實的歷史古蹟與天然奇景。你最喜愛的是哪一個場景？為了還原荷馬史詩的壯麗神話世界，導演選擇「先定電影場景，再尋找現實取材地點」的實景拍攝方式。
綜合Time Out、Movie Locations等英文媒體及GQ Taiwan專題報導，劇中主要場景與實際取材地點對應整理如下：
1.伊薩卡王宮與風神／巨岩之海
(Ithaca Palace & Aeolia)
電影場景： 奧德修斯的故鄉「伊薩卡」(Ithaca)王宮外景，以及求婚者聚集圍攻王后潘妮洛普的懸崖城堡；還有海上遭遇巨浪與神祇考驗的怒海奇航。
取材地點：義大利西西里島的法維尼亞納島(Favignana)： 劇組登頂標高900呎的山頂「聖卡特里娜城堡」(Castello di Santa Caterina)，將其選為伊薩卡王宮的外景首選。演員與工作人員每天必須徒步30分鐘登上山頂才能進行拍攝。
義大利的埃奧利群島(Aeolian Islands)：包含Lipari的巨型海蝕柱(Faraglioni di Lipari)與Basiluzzo礁石，呈現神話中的風神之島(Aeolia)與海怪險灘。
2.特洛伊城與遠征出港
(Troy & Departure)
電影場景： 劇中特洛伊城(Troy)的陷落、攻城戰，以及木馬順利進城後的宏偉城池，還有戰後艦隊啟航的海岸港口。
取材地點：摩洛哥 阿伊特·本·哈杜(Aït Benhaddou)： 劇組在此建構了占地2.5英畝的360度特洛伊城實景搭景(包含約14.6公尺高的雅典娜神殿)。
摩洛哥-索維拉(Essaouira)：大西洋沿岸古城，作為艦隊啟航前往伊薩卡的港口景象。
西撒哈拉-達赫拉(Dakhla / White Dune)： 呈現奧德修斯遭卡呂普索(Calypso)留滯七年的「歐吉吉亞島」(Ogygia)白沙灘景致。
3.獨眼巨人巢穴與古典要塞
(Cyclops & Ancient Strongholds)
電影場景：奧德修斯與船員誤入巨石洞穴、遭到獨眼巨人波呂斐摩斯(Polyphemus)圍困與襲擊的險境。
取材地點：希臘梅索尼(Messenia)的內斯特洞穴(Nestor's Cave)：位於黃金海岸沃伊多基利亞海灘(Voidokilia Beach)上方，傳說中的國王藏匿牛隻之處，神話色彩極濃。
希臘梅索尼城堡(Methoni Castle)與柯林斯衛城(Acrocorinth)：提供劇中古典要塞與山頂防禦堡壘的視覺輪廓。
4.女巫魔境與食人族原始森林
(Circe's Isle & Laestrygonians)
電影場景：女巫喀耳刻(Circe)居住的孤島懸崖宮殿，以及棲息著食人族萊斯特里戈尼斯人(Laestrygonians)的幽暗森林。
取材地點：蘇格蘭的芬德雷特城堡廢墟(Findlater Castle)：屹立於莫雷灣50呎高的海邊懸崖古堡，營造出喀耳刻孤立於海上的奇幻巫術氛圍。
蘇格蘭的庫爾賓森林(Culbin Forest)：沿海廣袤的松樹林區，提供高聳密集的原始林木景觀。
5.冥界與先知指引
(The Underworld / Hades)
電影場景：奧德修斯前往死者世界(冥界Hades)尋找盲人先知提雷西亞斯(Tiresias)指引的冰冷死寂氣氛。
取材地點：冰島的赫爾萊夫斯黑第(Hjörleifshöfði)
黑沙灘：位於維克(Vík)附近的玄武岩黑沙灘與冷冽海岸，運用極晝下的冷調光影描繪冥界的荒涼感。
6.水特效與精緻宮殿內景
(Water Tanks & Studio Sets)
電影場景：船隻遭到海怪襲擊、船員落水與巨浪翻覆的複雜水上特效，以及王宮室內的宴會與私人房間細節。
取材地點：馬爾他的地中海片廠(Mediterranean Film Studios)：利用當地著名的巨型海景水槽拍攝船難水上場面。
洛杉磯(Los Angeles Sound Stages)：於環球影城的Falls Lake水池以及Sony片廠搭景拍攝宮殿內景。
為了還原荷馬史詩的壯麗神話感，諾蘭先確定電影中的場景需求，再到各國尋找最貼近氣氛的真實地點，讓古蹟、海岸與荒野自然融入敘事。 伊薩卡王宮外景主要在義大利西西里島法維尼亞納島的聖卡特里娜城堡；特洛伊城則在摩洛哥阿伊特·本·哈杜搭建360度實景，港口場面拍於索維拉。 冥界場景取自冰島赫爾萊夫斯黑第與黑沙灘，營造冷冽死寂感；水上災難在馬爾他水槽完成，宮殿內景則在洛杉磯片廠與水池搭景拍攝。
精華 FAQ
為了還原荷馬史詩的壯麗神話感，諾蘭先確定電影中的場景需求，再到各國尋找最貼近氣氛的真實地點，讓古蹟、海岸與荒野自然融入敘事。
伊薩卡王宮外景主要在義大利西西里島法維尼亞納島的聖卡特里娜城堡；特洛伊城則在摩洛哥阿伊特·本·哈杜搭建360度實景，港口場面拍於索維拉。
冥界場景取自冰島赫爾萊夫斯黑第與黑沙灘，營造冷冽死寂感；水上災難在馬爾他水槽完成，宮殿內景則在洛杉磯片廠與水池搭景拍攝。
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