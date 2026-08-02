「奧德賽」實景篇 從古堡到洞穴 結合6國奇景

伊薩卡王宮：在義大利西西里島的法維尼亞納島(Favignana)山頂的「聖卡特里娜城堡」。(Castello di Santa Caterina)。(截自谷歌地圖)

克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)執導的史詩電影「奧德賽」(The Odyssey)橫跨六個國家及地區進行實景拍攝，結合了真實的歷史古蹟與天然奇景。你最喜愛的是哪一個場景？為了還原荷馬史詩的壯麗神話世界，導演選擇「先定電影場景，再尋找現實取材地點」的實景拍攝方式。

綜合Time Out、Movie Locations等英文媒體及GQ Taiwan專題報導，劇中主要場景與實際取材地點對應整理如下：

1.伊薩卡王宮與風神／巨岩之海

(Ithaca Palace & Aeolia)

電影場景： 奧德修斯的故鄉「伊薩卡」(Ithaca)王宮外景，以及求婚者聚集圍攻王后潘妮洛普的懸崖城堡；還有海上遭遇巨浪與神祇考驗的怒海奇航。

取材地點：義大利 西西里島的法維尼亞納島(Favignana)： 劇組登頂標高900呎的山頂「聖卡特里娜城堡」(Castello di Santa Caterina)，將其選為伊薩卡王宮的外景首選。演員與工作人員每天必須徒步30分鐘登上山頂才能進行拍攝。

義大利的埃奧利群島(Aeolian Islands)：包含Lipari的巨型海蝕柱(Faraglioni di Lipari)與Basiluzzo礁石，呈現神話中的風神之島(Aeolia)與海怪險灘。

劇中特洛伊城：在摩洛哥的阿伊特·本·哈杜維基(Aït Benhaddou)取景。 (維基By Petar Milošević - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=152670629)

2.特洛伊城與遠征出港

(Troy & Departure)

電影場景： 劇中特洛伊城(Troy)的陷落、攻城戰，以及木馬順利進城後的宏偉城池，還有戰後艦隊啟航的海岸港口。

取材地點：摩洛哥 阿伊特·本·哈杜(Aït Benhaddou)： 劇組在此建構了占地2.5英畝的360度特洛伊城實景搭景(包含約14.6公尺高的雅典娜神殿)。

摩洛哥-索維拉(Essaouira)：大西洋沿岸古城，作為艦隊啟航前往伊薩卡的港口景象。

西撒哈拉-達赫拉(Dakhla / White Dune)： 呈現奧德修斯遭卡呂普索(Calypso)留滯七年的「歐吉吉亞島」(Ogygia)白沙灘景致。

畫家雅各布·約爾丹斯於1635年創作的「奧德修斯逃離波呂斐摩斯洞穴」畫作。(維基公共領域)

尼古拉斯·普桑的、1649年田園畫作「波呂斐摩斯風景」。(維基公共領域)

3.獨眼巨人巢穴與古典要塞

(Cyclops & Ancient Strongholds)

電影場景：奧德修斯與船員誤入巨石洞穴、遭到獨眼巨人波呂斐摩斯(Polyphemus)圍困與襲擊的險境。

取材地點：希臘梅索尼(Messenia)的內斯特洞穴(Nestor's Cave)：位於黃金海岸沃伊多基利亞海灘(Voidokilia Beach)上方，傳說中的國王藏匿牛隻之處，神話色彩極濃。

希臘梅索尼城堡(Methoni Castle)與柯林斯衛城(Acrocorinth)：提供劇中古典要塞與山頂防禦堡壘的視覺輪廓。

女巫喀耳刻居住的孤島，取材地點在蘇格蘭的芬德雷特城堡廢墟(Findlater Castle)。 (維基By Findlater Castle by Anne Burgess, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=170037583)

4.女巫魔境與食人族原始森林

(Circe's Isle & Laestrygonians)

電影場景：女巫喀耳刻(Circe)居住的孤島懸崖宮殿，以及棲息著食人族萊斯特里戈尼斯人(Laestrygonians)的幽暗森林。

取材地點：蘇格蘭的芬德雷特城堡廢墟(Findlater Castle)：屹立於莫雷灣50呎高的海邊懸崖古堡，營造出喀耳刻孤立於海上的奇幻巫術氛圍。

蘇格蘭的庫爾賓森林(Culbin Forest)：沿海廣袤的松樹林區，提供高聳密集的原始林木景觀。

5.冥界與先知指引

(The Underworld / Hades)

電影場景：奧德修斯前往死者世界(冥界Hades)尋找盲人先知提雷西亞斯(Tiresias)指引的冰冷死寂氣氛。

取材地點：冰島的赫爾萊夫斯黑第(Hjörleifshöfði)

黑沙灘：位於維克(Vík)附近的玄武岩黑沙灘與冷冽海岸，運用極晝下的冷調光影描繪冥界的荒涼感。

6.水特效與精緻宮殿內景

(Water Tanks & Studio Sets)

電影場景：船隻遭到海怪襲擊、船員落水與巨浪翻覆的複雜水上特效，以及王宮室內的宴會與私人房間細節。

取材地點：馬爾他的地中海片廠(Mediterranean Film Studios)：利用當地著名的巨型海景水槽拍攝船難水上場面。

洛杉磯(Los Angeles Sound Stages)：於環球影城的Falls Lake水池以及Sony片廠搭景拍攝宮殿內景。