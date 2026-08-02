「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄
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克里斯多福諾蘭的「奧德賽」在全球締造票房佳績，可是希臘人對於這部電影又有什麼看法呢？畢竟，這是他們「民族英雄」的故事。
7月24日周五晚上，「奧德賽」在雅典首映，觀眾反應似乎相當熱烈。據紐約時報駐地特派員報導，觀眾看完三個小時的IIMAX版本後，許多人都表示很興奮，因為這不僅是他們的民族史詩，更是從小在課堂上就開始接觸的文化傳承，如今被具象化呈現在大銀幕上。
7年級就要讀奧德賽
「我被深深吸引了，」55歲的阿納斯塔西亞迪斯(Costas Anastassiadis)說。「它讓我想起了45年前，我們在學校讀這個故事的時候。」
儘管這部電影場面浩大，也啟用了許多新拍攝技術，但他表示電影特效並沒有喧賓奪主，反而為故事增色不少。 「這個英雄不需要任何特效或電腦效果，」阿納斯塔西亞迪斯說，「故事內容本身就超越了一切。」
美聯社報導指出，希臘每一個學生在七年級的時候，都會學習「奧德賽」，荷馬史詩仍然深植於希臘人的文化認同中。
在雅典塔夫羅斯(Tavros)郊區的初中(Gymnasio，middle school)，曼扎里斯(Filippos Mantzaris)的課堂上，12、13歲的學生們熱烈地討論著奧德修斯遭遇的怪物，還有其他冒險經歷。老師教導他們比較這位英雄的智慧和力量，思考復仇是否合乎道德，這位身經百戰的國王是否真的堪稱角色楷模(role model)，以及他殺死妻子追求者的行為是否正當。
學生們還透過角色扮演，設身處地想像自己如果處於奧德修斯的位置會如何抉擇。曼扎里斯說：「這是一部了不起的文學作品，孩子們可以從中找到共鳴，或許能在自己身上看到奧德修斯的影子，也能從中看到自己的家鄉。」
12歲的基里亞科斯·阿加皮烏(Kyriakos Agapiou)說，在曼扎里斯的課堂上讀了古詩後，他明白了「一切皆有可能，我們永遠不應該放棄」。阿加皮烏有一本磨損嚴重的荷馬史詩「奧德賽」，這本書曾屬於他的母親，她當年也曾就讀於這所位於雅典塔夫羅斯郊區的初中。
像曼扎里斯這樣的教育者完全不在意這部將近3000年前的史詩被改編成21世紀的電影之後，還有多少成分忠於原著。他們認為，這部史詩之所以能夠永久流傳，恰恰是因為每個時代都會將這個故事予以重新詮釋。
與希臘歷史息息相關
雅典大學(University of Athens)古希臘文學副教授馬克里吉安尼(Evgenia Makrygianni)表示，這部電影透過荷馬對於「nostos」(歸鄉) 的理念與現代希臘的身分緊密相連，正是這種對家鄉和回歸的渴望，驅動著奧德修斯踏上旅程。
「這與希臘自身的歷史經歷息息相關，戰爭、流亡、經濟困境和移民，」她說。 「奧德修斯象徵著韌性、決心和在逆境中堅持不懈的力量。」
馬克里吉亞尼補充說，古典作品之所以經久不衰，是因為每一代人都能從中發現新的意義，當代創作者將奧德修斯重新詮釋為旅行者、移民、尋求歸屬感的人。「荷馬本人並沒有改變，改變的是他的讀者，」她說。
至於諾蘭挑選肯亞裔女星露琵塔·尼詠歐(Lupita Amondi Nyong'o)飾演特洛伊的海倫(Helen of Troy)一角，在好萊塢引發不小爭議，甚至連局外人馬斯克(Elon Musk)都來湊熱鬧，發文痛批諾蘭藉電影搞「覺醒」(woke)政治。反而是希臘人一點也不在乎。
事實上，希臘人早已經習慣了外國人來扮演他們的歷史人物。
2006年的「300壯士：斯巴達的逆襲」(300)片中，蘇格蘭人傑瑞德巴特勒(Gerard Butler)飾演列奧尼達國王(King Leonidas)，高喊「這就是斯巴達！」來自奧克拉荷馬州的布萊德彼特(Brad Pitt)在2004年的「特洛伊：木馬屠城」(Troy)中飾演神話英雄阿基里斯(Achilles)；值得一提的是，這部電影也是改編自荷馬的另一部史詩「伊利亞德」(Iliad)，可以說是「奧德賽」的前傳。同年上映的「亞歷山大大帝」(Alexander)，則是由愛爾蘭人柯林法洛(Colin Farrell )飾演這位差點征服世界的馬其頓國王。
時間再推回上一世紀，墨西哥出生的安東尼昆(Anthony Quinn)在1964年電影「希臘佐巴」(Zorba the Greek)中的精湛演出，至今仍是最受希臘人喜愛的銀幕人物之一。
對一些觀眾來說，更強烈的共鳴來自於影片拍攝地點：希臘的大海、陽光和崎嶇地形；諾蘭選擇在希臘拍攝部分外景，讓荷馬筆下的世界瞬間變得似曾相識。
有人批太好萊塢化
36歲的克莉斯蒂娜·喬治烏(Christina Georgiou)卻認為，雖然這部電影視覺效果令人震撼，但缺乏深度。「它非常好萊塢化，充斥著冗長的戰鬥場面和誇張的服裝，」她說。 「基本上，它掩蓋了故事的豐富內涵，把一部史詩變成了一部說教故事(morality tale)。」
希臘影評界對這部電影的評價則褒貶不一，希臘主要報紙「每日報」(Kathimerini)讚許諾蘭完成了一項「荷馬史詩」等級的挑戰，「將一部流傳數千年的史詩與後現代藝術理念融合在一起」。當地主流文化娛樂刊物「雅典娜拉瑪報」(Athinorama)稱讚這部電影在視覺上呈現的野心，但認為它迴避了荷馬原著中蘊含的哲學和敘事複雜性。
舞台劇版本 幫助孩子看神話
希臘農業科學家尼科斯·瓦雷拉斯(Nikos Varelas)和他的四歲的兒子一起觀看了舞台劇改編版，此前他曾讀「伊利亞德」和「奧德賽」的少年版給孩子聽。「這是我們身為父母、身為希臘人的責任，」瓦雷拉斯說。
演員馬諾斯·平齊斯(Manos Pintzis)在當地版「奧德修斯」中飾演奧德修斯，他表示，將故事演繹成舞台戲劇，能幫助孩子們以書籍無法企及的方式發現神話。
「你不能對孩子說，『你必須讀這個故事』，因為強迫孩子做某事會讓他們產生牴觸情緒，」平齊斯說。 「當孩子親眼看到這一切發生時，這對學習就邁出了寶貴的一步，讓他們心甘情願地學習應該學習的內容。」
多數雅典首映觀眾反應相當熱烈，認為電影把從小在課堂學習的民族史詩搬上大銀幕，讓人感到興奮與共鳴，尤其欣賞其壯觀場面與技術呈現。 因為希臘學生在7年級就會學習這部作品，荷馬史詩長期深植於教育與文化認同中，故事中的歸鄉、韌性與逆境奮鬥，也與希臘歷史經驗緊密相連。 希臘人其實相當習慣，從《300壯士》到《特洛伊》《亞歷山大大帝》，許多希臘英雄都由外國演員飾演，因此這次爭議並未在希臘引起太大波瀾。
精華 FAQ
多數雅典首映觀眾反應相當熱烈，認為電影把從小在課堂學習的民族史詩搬上大銀幕，讓人感到興奮與共鳴，尤其欣賞其壯觀場面與技術呈現。
因為希臘學生在7年級就會學習這部作品，荷馬史詩長期深植於教育與文化認同中，故事中的歸鄉、韌性與逆境奮鬥，也與希臘歷史經驗緊密相連。
希臘人其實相當習慣，從《300壯士》到《特洛伊》《亞歷山大大帝》，許多希臘英雄都由外國演員飾演，因此這次爭議並未在希臘引起太大波瀾。
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