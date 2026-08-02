「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

在雅典郊區塔夫羅斯的一所初中，教師菲利波斯·曼扎里斯(Filippos Mantzaris)正帶領七年級學生學習荷馬史詩「奧德賽」。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 希臘觀眾普遍熱烈接受諾蘭新版《奧德賽》

希臘觀眾普遍熱烈接受諾蘭新版《奧德賽》 重點二： 希臘人重視荷馬史詩教育與文化身分連結。

希臘人重視荷馬史詩教育與文化身分連結。 重點三：外國演員詮釋希臘英雄在當地並非新鮮事。

克里斯多福諾蘭的「奧德賽」在全球締造票房佳績，可是希臘人對於這部電影又有什麼看法呢？畢竟，這是他們「民族英雄」的故事。

7月24日周五晚上，「奧德賽」在雅典首映，觀眾反應似乎相當熱烈。據紐約時報 駐地特派員報導，觀眾看完三個小時的IIMAX版本後，許多人都表示很興奮，因為這不僅是他們的民族史詩，更是從小在課堂上就開始接觸的文化傳承，如今被具象化呈現在大銀幕上。

希臘七年級學生基里亞科斯·阿加皮烏(Kyriakos Agapiou)手持一本磨損嚴重的荷馬史詩「奧德賽」。這本書曾屬於他的母親，她當年也曾就讀於這所位於雅典塔夫羅斯郊區的初中。(美聯社)

雅典郊區塔夫羅斯(Tavros)的一所初中，七年級學生正在聽老師講解荷馬史詩「奧德賽」。(美聯社)

雅典郊區塔夫羅斯的一所初中，七年級學生正在上關於荷馬史詩「奧德賽」的課。希臘每一個學生在七年級的時候，都會學習「奧德賽」 。(美聯社)

7年級就要讀奧德賽

「我被深深吸引了，」55歲的阿納斯塔西亞迪斯(Costas Anastassiadis)說。「它讓我想起了45年前，我們在學校讀這個故事的時候。」

儘管這部電影場面浩大，也啟用了許多新拍攝技術，但他表示電影特效並沒有喧賓奪主，反而為故事增色不少。 「這個英雄不需要任何特效或電腦效果，」阿納斯塔西亞迪斯說，「故事內容本身就超越了一切。」

美聯社報導指出，希臘每一個學生在七年級的時候，都會學習「奧德賽」，荷馬史詩仍然深植於希臘人的文化認同中。

在雅典塔夫羅斯(Tavros)郊區的初中(Gymnasio，middle school)，曼扎里斯(Filippos Mantzaris)的課堂上，12、13歲的學生們熱烈地討論著奧德修斯遭遇的怪物，還有其他冒險經歷。老師教導他們比較這位英雄的智慧和力量，思考復仇是否合乎道德，這位身經百戰的國王是否真的堪稱角色楷模(role model)，以及他殺死妻子追求者的行為是否正當。

學生們還透過角色扮演，設身處地想像自己如果處於奧德修斯的位置會如何抉擇。曼扎里斯說：「這是一部了不起的文學作品，孩子們可以從中找到共鳴，或許能在自己身上看到奧德修斯的影子，也能從中看到自己的家鄉。」

12歲的基里亞科斯·阿加皮烏(Kyriakos Agapiou)說，在曼扎里斯的課堂上讀了古詩後，他明白了「一切皆有可能，我們永遠不應該放棄」。阿加皮烏有一本磨損嚴重的荷馬史詩「奧德賽」，這本書曾屬於他的母親，她當年也曾就讀於這所位於雅典塔夫羅斯郊區的初中。

像曼扎里斯這樣的教育者完全不在意這部將近3000年前的史詩被改編成21世紀的電影之後，還有多少成分忠於原著。他們認為，這部史詩之所以能夠永久流傳，恰恰是因為每個時代都會將這個故事予以重新詮釋。

位於雅典的「希臘國家圖書館」頂部，有一座古希臘女神雅典娜的雕像。(美聯社)

一名男子在雅典國立卡波季斯特里安大學哲學系走過一幅由喬治·科迪斯(George Kordis)創作的壁畫，畫中描繪了奧德修斯弄瞎獨眼巨人波呂斐摩斯的情景。(美聯社)

與希臘歷史息息相關

雅典大學(University of Athens)古希臘文學副教授馬克里吉安尼(Evgenia Makrygianni)表示，這部電影透過荷馬對於「nostos」(歸鄉) 的理念與現代希臘的身分緊密相連，正是這種對家鄉和回歸的渴望，驅動著奧德修斯踏上旅程。

「這與希臘自身的歷史經歷息息相關，戰爭、流亡、經濟困境和移民，」她說。 「奧德修斯象徵著韌性、決心和在逆境中堅持不懈的力量。」

馬克里吉亞尼補充說，古典作品之所以經久不衰，是因為每一代人都能從中發現新的意義，當代創作者將奧德修斯重新詮釋為旅行者、移民、尋求歸屬感的人。「荷馬本人並沒有改變，改變的是他的讀者，」她說。

至於諾蘭挑選肯亞裔女星露琵塔·尼詠歐(Lupita Amondi Nyong'o)飾演特洛伊的海倫(Helen of Troy)一角，在好萊塢引發不小爭議，甚至連局外人馬斯克(Elon Musk)都來湊熱鬧，發文痛批諾蘭藉電影搞「覺醒」(woke)政治。反而是希臘人一點也不在乎。

外國人扮演的希臘歷史人物

事實上，希臘人早已經習慣了外國人來扮演他們的歷史人物。

2006年的「300壯士：斯巴達的逆襲」(300)片中，蘇格蘭人傑瑞德巴特勒(Gerard Butler)飾演列奧尼達國王(King Leonidas)，高喊「這就是斯巴達！」來自奧克拉荷馬州的布萊德彼特(Brad Pitt)在2004年的「特洛伊：木馬屠城」(Troy)中飾演神話英雄阿基里斯(Achilles)；值得一提的是，這部電影也是改編自荷馬的另一部史詩「伊利亞德」(Iliad)，可以說是「奧德賽」的前傳。同年上映的「亞歷山大大帝」(Alexander)，則是由愛爾蘭人柯林法洛(Colin Farrell )飾演這位差點征服世界的馬其頓國王。

時間再推回上一世紀，墨西哥出生的安東尼昆(Anthony Quinn)在1964年電影「希臘佐巴」(Zorba the Greek)中的精湛演出，至今仍是最受希臘人喜愛的銀幕人物之一。

對一些觀眾來說，更強烈的共鳴來自於影片拍攝地點：希臘的大海、陽光和崎嶇地形；諾蘭選擇在希臘拍攝部分外景，讓荷馬筆下的世界瞬間變得似曾相識。

有人批太好萊塢化

36歲的克莉斯蒂娜·喬治烏(Christina Georgiou)卻認為，雖然這部電影視覺效果令人震撼，但缺乏深度。「它非常好萊塢化，充斥著冗長的戰鬥場面和誇張的服裝，」她說。 「基本上，它掩蓋了故事的豐富內涵，把一部史詩變成了一部說教故事(morality tale)。」

希臘影評界對這部電影的評價則褒貶不一，希臘主要報紙「每日報」(Kathimerini)讚許諾蘭完成了一項「荷馬史詩」等級的挑戰，「將一部流傳數千年的史詩與後現代藝術理念融合在一起」。當地主流文化娛樂刊物「雅典娜拉瑪報」(Athinorama)稱讚這部電影在視覺上呈現的野心，但認為它迴避了荷馬原著中蘊含的哲學和敘事複雜性。

今年3月在雅典，飾演奧德修斯的演員馬諾斯·平齊斯(Manos Pintzis)正在當地演戲劇版的「奧德賽」。 (美聯社)

舞台劇版本 幫助孩子看神話

希臘農業科學家尼科斯·瓦雷拉斯(Nikos Varelas)和他的四歲的兒子一起觀看了舞台劇改編版，此前他曾讀「伊利亞德」和「奧德賽」的少年版給孩子聽。「這是我們身為父母、身為希臘人的責任，」瓦雷拉斯說。

演員馬諾斯·平齊斯(Manos Pintzis)在當地版「奧德修斯」中飾演奧德修斯，他表示，將故事演繹成舞台戲劇，能幫助孩子們以書籍無法企及的方式發現神話。

「你不能對孩子說，『你必須讀這個故事』，因為強迫孩子做某事會讓他們產生牴觸情緒，」平齊斯說。 「當孩子親眼看到這一切發生時，這對學習就邁出了寶貴的一步，讓他們心甘情願地學習應該學習的內容。」

在雅典郊區艾加萊奧(Aigaleo)的工作室裡，雕塑家兼陶藝家哈拉蘭博斯·古馬斯(Haralambos Goumas)正在製作一尊古希臘詩人荷馬的赤陶半身像。(美聯社)