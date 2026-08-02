我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

「奧德賽」選角篇 種族爭議 露琵塔「懶得理」 左眼下傷疤 3重隱喻

編譯俞仲慈
聽新聞
test
0:00 /0:00

亞裔女星露琵塔‧尼詠歐(Lupita Nyong'o)在電影「奧德賽」中飾演「特洛伊的海倫」角色，顛覆以往白人形象，引發種族歧視批評。國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，露琵塔接受Elle雜誌專訪時直言：「我不會浪費時間去思考該如何辯護。」她說：「無論我是否回應，還是會有批評。」

海倫是希臘神話中的絕世美女，過往皆由白人女性飾演，導演諾蘭反其道而行。露琵塔力挺導演：「我非常支持諾蘭對這部作品的創作企圖，以及他想要講述的這個故事版本。」並說：「我們的演員陣容是世界性的。」

馬斯克譴責諾蘭「褻瀆」奧德賽的言論，成為深夜節目主持人吉米金摩(Jimmy Kimmel)嘲諷靈感：「真要認真講，海倫其實是半人半鳥，她是宙斯的女兒，宙斯變成天鵝與人類女子交配後產下一顆蛋，最後孵出海倫。」並補充道：「再說一次，她根本不是真人，這不是歷史、這是虛構故事，所以除了那群憤怒狂人外，沒有人在意她的膚色。」

海倫在劇中第一次露臉時，為何左眼下方有一條疤？有何隱喻寓？原著中並無此記載。根據「USA Today」的報導及影評分析，這條傷疤可能有幾層深刻的隱喻與敘事意圖：

一是家暴，她在特洛伊王子搶走引發戰爭，戰後被斯巴達國王墨涅拉俄斯(Menelaus)帶回，傷疤暗示她被暴力對待。

二是創傷，象徵「沒有人在這場殘酷的特洛伊戰爭中能全身而退」，傷疤打破了神話對海倫美貌的浪漫化想像，將戰爭帶來的肉體與精神創傷，血淋淋地銘刻在她最醒目的臉龐上。

三是留白。「The Guardian」影評指出，電影劇本並沒有透過對白交代這條傷疤具體是「怎麼來的」。這種「不給出具體背景故事(backstory)」的做法是典型的諾蘭風格。諾蘭透過故意留白，讓傷疤成為一個多元多義的視覺隱喻。

精華 FAQ

  • 因她飾演傳統上多由白人女性扮演的特洛伊海倫，顛覆既有形象，因而遭到種族歧視批評與外界質疑。

  • 她表示不會浪費時間去思考如何辯護，認為無論是否回應都仍會有人批評，並強調支持諾蘭的創作企圖與世界性演員陣容。

  • 影評與報導認為它可象徵家暴、戰爭創傷，以及刻意不交代來源的敘事留白，讓這道傷疤成為多義的視覺隱喻。

種族歧視 亞裔

上一則

封面故事／古今篇 奧德賽熱潮 照見當代失序焦慮

下一則

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

延伸閱讀

不滿諾蘭選角 馬斯克宣告今年推出AI版奧德賽

不滿諾蘭選角 馬斯克宣告今年推出AI版奧德賽
美國現象／電影「奧德賽」 讓大家想讀史詩

美國現象／電影「奧德賽」 讓大家想讀史詩
現代鏡頭下的史詩「奧德賽」

現代鏡頭下的史詩「奧德賽」

宣傳「奧德賽」 千黛亞紅毯「神話穿搭」美到封神

宣傳「奧德賽」 千黛亞紅毯「神話穿搭」美到封神

熱門新聞

理財專家拉姆齊。(美聯社)

理財百科／7個花錢習慣 讓你口袋空空

2026-07-26 02:17
年近八旬的朱海若每天工作六小時，將各地農場捐助的豆子分裝打包，隨時送往非洲地區和世界各地災區。(朱海若提供）

暑期生活／當志工 我把棄果變救命糧

2026-07-26 02:21
休傑克曼在「羅賓漢之死」中顛覆英雄形象，飾演一個飽受殺戮罪咎折磨的垂暮老人；圖為劇照。（取材自豆瓣電影）

娛樂／羅賓漢之死：一生殺戮，終被索債

2026-07-26 12:45
斯洛維尼亞布萊德湖的島上，有宛如童話故事的布萊德城堡。(路透)

封面故事／比較篇／去義大利？ 斯洛維尼亞CP值更高

2026-07-26 02:30
隆河上的星夜。（圖作者提供）

旅遊／訪亞爾 盡賞梵谷藝術人生

2026-07-26 02:02
影星麥特戴蒙在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」；隨著電影的上映，激發美國人開始閱讀這本3000年前的史詩鉅著。(美聯社)

美國現象／電影「奧德賽」 讓大家想讀史詩

2026-07-26 02:25

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差