「奧德賽」選角篇 種族爭議 露琵塔「懶得理」 左眼下傷疤 3重隱喻

肯亞裔 女星露琵塔‧尼詠歐(Lupita Nyong'o)在電影「奧德賽」中飾演「特洛伊的海倫」角色，顛覆以往白人形象，引發種族歧視 批評。國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，露琵塔接受Elle雜誌專訪時直言：「我不會浪費時間去思考該如何辯護。」她說：「無論我是否回應，還是會有批評。」

海倫是希臘神話中的絕世美女，過往皆由白人女性飾演，導演諾蘭反其道而行。露琵塔力挺導演：「我非常支持諾蘭對這部作品的創作企圖，以及他想要講述的這個故事版本。」並說：「我們的演員陣容是世界性的。」

馬斯克譴責諾蘭「褻瀆」奧德賽的言論，成為深夜節目主持人吉米金摩(Jimmy Kimmel)嘲諷靈感：「真要認真講，海倫其實是半人半鳥，她是宙斯的女兒，宙斯變成天鵝與人類女子交配後產下一顆蛋，最後孵出海倫。」並補充道：「再說一次，她根本不是真人，這不是歷史、這是虛構故事，所以除了那群憤怒狂人外，沒有人在意她的膚色。」

海倫在劇中第一次露臉時，為何左眼下方有一條疤？有何隱喻寓？原著中並無此記載。根據「USA Today」的報導及影評分析，這條傷疤可能有幾層深刻的隱喻與敘事意圖：

一是家暴，她在特洛伊王子搶走引發戰爭，戰後被斯巴達國王墨涅拉俄斯(Menelaus)帶回，傷疤暗示她被暴力對待。

二是創傷，象徵「沒有人在這場殘酷的特洛伊戰爭中能全身而退」，傷疤打破了神話對海倫美貌的浪漫化想像，將戰爭帶來的肉體與精神創傷，血淋淋地銘刻在她最醒目的臉龐上。

三是留白。「The Guardian」影評指出，電影劇本並沒有透過對白交代這條傷疤具體是「怎麼來的」。這種「不給出具體背景故事(backstory)」的做法是典型的諾蘭風格。諾蘭透過故意留白，讓傷疤成為一個多元多義的視覺隱喻。