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「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

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露琵塔尼詠歐在新片「奧德賽」中飾演「特洛伊的海倫」，顛覆以往都由白人飾演的刻板形...
露琵塔尼詠歐在新片「奧德賽」中飾演「特洛伊的海倫」，顛覆以往都由白人飾演的刻板形象，引發爭議。(美聯社)

諾蘭(Christopher Nolan)執導的「奧德賽」上映後，多元的卡司陣容，在上映前後捲入了多起橫跨多元包容、文化權利的選角風波。選角過程中有哪些最受矚目的爭議？

露琵塔尼詠歐在新片「奧德賽」中飾演「特洛伊的海倫」，顛覆以往都由白人飾演的刻板形...
露琵塔尼詠歐在新片「奧德賽」中飾演「特洛伊的海倫」，顛覆以往都由白人飾演的刻板形象，引發爭議。(路透)

露琵塔尼詠歐在新片「奧德賽」中飾演「特洛伊的海倫」，顛覆以往都由白人飾演的刻板形...
露琵塔尼詠歐在新片「奧德賽」中飾演「特洛伊的海倫」，顛覆以往都由白人飾演的刻板形象，引發爭議。(路透)

她演海倫 有什麼問題？

露琵塔·尼詠歐(Lupita Nyong'o)飾演「海倫」，是多元包容 (DEI) 與古典史詩的碰撞？本片最受輿論關注的爭議，莫過於由奧斯卡得主、黑人女星尼詠歐飾演號稱「世上最美麗女子」的特洛伊海倫(Helen of Troy)。

根據「時代雜誌」(TIME)的專訪報導，諾蘭證實尼詠歐是他心中飾演海倫的第一人選。諾蘭說，海倫這個角色除了絕世美貌外，更需要強大的「氣場與力量」，而尼詠歐能極其自然地展現這種氣質。此外，諾蘭特別安排尼詠歐在片中一人分飾兩角——除了海倫，她同時飾演海倫的雙胞胎姊妹、阿伽農之妻克呂泰涅斯特拉(Clytemnestra)。

著名的女性與文化雜誌「Ms. Magazine」與「Britannica」指出，選角引發強烈的文化權利論戰。保守派與反「覺醒」評論者發文抨擊，質疑由黑人女星飾演荷馬史詩中「世上最美麗的女人」偏離了傳統西方文明的視覺想像。

「Ms. Magazine」採訪多位古典學家指出，對海倫膚色的爭議源於現代人數百年來對古地中海世界的「白人化(whitewashing)」刻板印象。學者強調，荷馬史詩中的神祇本就經常與非洲(古稱衣索比亞)互動，將神聖與美貌投射在非裔演員身上完全具備古典文學上的合理性。

政治與文化媒體「Washington Examiner」的影評指出，儘管尼詠歐在長達近三小時的電影中僅登場少數關鍵場面，但她的深色膚色在電影沉重、泥濘而充滿火光的古希臘寫實美學中，成功營造出一種「超凡脫俗的神聖氣場(otherworldly presence)」，完全符合神話中「傾國傾城」的符號設定，絕非平庸的多元包容政策。

政治評論雜誌「The Dispatch」發表文章表示，這是一部充斥獨眼巨人、海怪與神祇的神話史詩，過度檢視神話人物的族裔血統顯得荒謬，並稱讚諾蘭堅持藝術改編的選擇。

跨性別男演員 演古希臘戰士

艾利洛·佩奇(Elliot Page)加入「奧德賽」劇組的消息釋出後，一度在網絡上引發巨大揣測。儘管最終佩奇飾演的是木馬屠城計謀中的關鍵希臘士兵希農(Sinon)，但「Washington Examiner」等媒體評論仍指出，諾蘭挑選跨性別演員飾演古希臘戰士的決策，展現了他對當代身分政治爭議的冷處理態度。

饒舌歌手 演吟遊詩人隱喻

另一個引發影迷熱議的是諾蘭邀請饒舌巨星崔維斯·史考特(Travis Scott)客串飾演一名古代吟遊詩人。這一跨界合作被部分傳統古典學家批為公關噱頭。諾蘭解釋選用嘻哈歌手來詮釋吟遊詩人，旨在致敬「荷馬史詩」最初作為口頭詩歌(oral poetry)在民間流傳的本質，這與現代饒舌音樂的韻律與敘事文化有著絕佳的歷史對應。

面對連串來自文化權利、選角真實性與社群輿論的質疑，「Variety」引述諾蘭的回應表示，他認為外界對選角的反彈是「無關緊要」的，並笑稱「別忘了我當年花了一整年處理蝙蝠俠的選角爭議」。正是這些跨越古今文化邊界的爭議選角，讓「奧德賽」不僅是一部電影改編，更成為當代對古典神話與當代價值觀的一次大型對話。

露琵塔尼詠歐在新片「奧德賽」中飾演「特洛伊的海倫」，顛覆以往都由白人飾演的刻板形...
露琵塔尼詠歐在新片「奧德賽」中飾演「特洛伊的海倫」，顛覆以往都由白人飾演的刻板形象，引發爭議。(歐新社)

精華 FAQ

  • 爭議主因是她以黑人女星身分飾演「世上最美麗女子」海倫，遭保守派批評偏離傳統視覺想像；支持者則認為這反映對古地中海世界長期白人化刻板印象的修正。

  • 佩奇被安排演木馬屠城計謀中的希臘士兵希農，凸顯諾蘭對身分政治爭議的冷處理；史考特客串吟遊詩人，則被解讀為呼應荷馬史詩原本的口頭傳唱傳統。

  • 諾蘭在受訪時表示，外界對選角的反彈「無關緊要」，並強調自己早已習慣處理重大角色爭議，認為這些跨越文化界線的安排屬於藝術改編的一部分。

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