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「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

封面故事／古今篇 奧德賽熱潮 照見當代失序焦慮

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環球影業發布的這張照片顯示，導演克里斯多福諾蘭(中)與攝影指導范霍特瑪在電影「奧...
環球影業發布的這張照片顯示，導演克里斯多福諾蘭(中)與攝影指導范霍特瑪在電影「奧德賽」的片場。(美聯社)

電影「奧德賽」7月17日上映以來，連續兩周末蟬聯北美票房冠軍，十天累計6.39億元全球票房，更帶動荷馬原作譯本與有聲書流量，讓這則近3000年的古典故事重回公眾視野。

即便本片曾深陷選角爭議、更遭馬斯克與右翼論者貼上「覺醒電影」標籤抵制，電影上映後仍贏得廣泛好評，在「爛番茄」締造95%正面影評，觀眾評分更高達97%的佳績。甚至在保守派陣營中，也有若干評論與宗教媒體表態支持，肯定片中體現如「家庭責任、忠誠榮譽、反省贖罪」等基督教文明傳統價值。

本片票房的成功，首先要歸功於「奧德賽」原作在西方文明的經典地位，喚起集體記憶與共鳴；加上導演諾蘭對電影技藝的執著，吸引大家在串流時代仍期待大銀幕觀影的體驗。但更為重要的，或許是放映前爭議與電影豐富的詮釋空間，持續掀起的熱議，特別是其精準呼應當代許多人對「秩序解體」的焦慮。

從當代意義來看，首先最鮮明的，是片中的特洛伊木馬，不再只是傳統史詩歌頌的「狡黠智謀」，更是對「投降的真誠、禮物的善意」這些基本原則的顛覆，甚至被暗示為文明崩壞的濫觴。有些自由派論者藉此反思川普「交易式外交」的出爾反爾、背棄盟友，以及對國際秩序與民主自由聯盟的破壞，當「破壞常規」被奉為智謀高策，如何能不鬆動文明與信任的基石？奧德修斯在片末醒悟，傳言中會侵略掠奪、摧毀文明的「海上民族」正是自身，更引起許多人對當代美國霸權角色的自省。

其次，片中主角奧德修斯有別於過往的戰爭英雄形象，而是展現出迷茫、遺忘、憤怒、不安，與罪惡感的戰後創傷。戰場上的殘酷現實，可能背叛「正義、忠誠、領導與同袍倫理」這些信念，瓦解退伍老兵的人格與道德世界。精神科醫師夏伊 (Jonathan Shay) 在「美國的奧德修斯」中描述，許多老兵即便返鄉，卻無法掙脫身心「戰爭模式」而適應困難。美國近期對外接連用兵，戰爭英雄」遭解構，被視為是重要警惕。

再者，諾蘭在片中重構古希臘的賓主之道(Xenia)，提升為接納包容陌生人的文明倫理法則，也替當前關於美國排外、反移民政策的討論注入動能。而片中不同角色透過風聲耳語、故事歌謠、隱瞞與謊言等，建構出不同的事實版本，也讓人聯想到當代的網路分化、假訊息氾濫下的「後真相政治」(post-truth politics)困境。

最後，作為奧德賽故事背景的西元前12世紀，東地中海曾出現連續大旱、戰爭內亂、貿易網絡中斷，加上其他因素造成青銅時代晚期系統性的文明崩潰。對照當前的極端高溫、熱戰重現、能源航道受阻與貿易壁壘升高，歷史情境的既視感讓人心驚，更讓人思考：重建國際互信、制度緩衝的迫切性。

諾蘭曾在媒體訪談中，將其前作「奧本海默」形容為一種能引起各種反應的羅夏測驗(Rorschach test)，拒絕為電影的核心訊息定錨。這次「奧德賽」也是；右翼論者抨擊覺醒主義氾濫，憂心西方經典遭扭曲；宗教團體看見「家庭、贖罪」等基督教文明傳統價值；自由派看見「誠信破產、秩序崩壞、戰爭創傷」等影射當代的警訊；甚至有左翼論者抨擊本片在摩洛哥實質占領的西撒哈拉達赫拉取景，實成霸權的共犯。

人們往往都自覺在捍衛文明，但對文明標準與捍衛途徑看法分歧。或許這才是「奧德賽」照見的當代美國文化地景：對立的意見領袖都聲稱追求文明，但彼此卻認為是對方在摧毀文明。(07/28世報社論)

諾蘭和范霍特瑪表示，只要看過IMAX拍出的畫面，就能感受到它驚人的魅力，「它是一...
諾蘭和范霍特瑪表示，只要看過IMAX拍出的畫面，就能感受到它驚人的魅力，「它是一台不會說謊的攝影機，景深、解析度都非常出色，畫面充滿生命力，就像藝術品一樣」。(美聯社)

精華 FAQ

  • 主因在於原作本身是西方文明的重要經典，加上諾蘭對電影技藝的堅持，吸引觀眾回到大銀幕；再者，先前爭議與多重解讀空間，也持續推高討論度。

  • 右翼批評它是覺醒電影，宗教團體看見家庭、贖罪與榮譽等價值，自由派則從誠信破產、秩序崩壞與戰爭創傷中讀出當代警訊，左翼還批判其取景牽涉霸權問題。

  • 文章指出，它透過特洛伊木馬、賓主之道、戰後創傷與假訊息等元素，對應交易式政治、排外移民政策、後真相困境，以及極端氣候與地緣衝突下的文明失序。

馬斯克

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