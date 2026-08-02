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理財百科／想趁低檔買黃金 掌握3關鍵

編譯莊瑞萌
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金價跌勢罕見且通常短暫，有意進場應把握當前時機，但須控制配置比不超過投資組合的1...
金價跌勢罕見且通常短暫，有意進場應把握當前時機，但須控制配置比不超過投資組合的10%。(路透)

金價今年屢創新高，一度逼近每盎司5600元，使許多投資人望而卻步。不過，近期金價大幅回落，7月9日已跌至4122元，較年初下跌約26%。專家指出，金價跌勢罕見且通常短暫，有意進場應把握當前時機，但須控制配置比不超過投資組合的10%。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，金價今年屢次打破紀錄，先是突破每盎司3000元關卡，接著又越過4000元和5000元大關，讓黃金對許多投資人來說已變得遙不可及。不過，讓人意外的是，金價在1月創下每盎司逼近5600元的歷史高點後，已大幅回落。金價下跌罕見且通常只是暫時性的，有意進場的投資人應做好準備。

1.找出適合的投資類型並盡快開始：黃金投資類型眾多，包括金條、金幣、黃金IRA、黃金ETF等，並非每種類型都適合自己，甚至不適合多數人。因此，花時間評估每種類型，判斷哪一種最符合自身投資策略與投資組合，但也不要過度分析投資選項，一旦找到符合需求的類型，就不要拖延進場。

2.記得控制投資金額：對於任何當前價格低於歷史水準的投資，看到便宜就想多買，這種誘惑很常見，不難理解，但對黃金而言，投資人應避免落入這種過度投入的陷阱。相反地，黃金投資應限制在整體投資組合的10%之內，甚至根據自己的投資屬性，更低於此門檻。切記，黃金的功用主要是保護既有資產，而非創造收益。即使金價目前較低，投資組合仍應以股票、債券、房地產等為主。

過度投資黃金可能導致錯失其他資產所能提供的收益機會。換句話說，在當前較低的價格下，應利用黃金提供的保護功能，同時尋找能可靠創造收益的投資標的。

3.諮詢評價最高的黃金投資公司：黃金不像部分股票或房地產是那麼多人了解的投資選項，當中不乏不道德行為和投資陷阱，為了避免淪為詐騙和不肖投資人的受害者，建議與評價最高的黃金投資公司洽談，同時參考各家公司的線上評價，了解哪些公司聲譽良好與客戶滿意度。

精華 FAQ

  • 因為金價從年初高點回落約26%，跌勢在歷史上較罕見，且通常只是短暫現象。專家認為有意進場者可趁低檔評估布局，但仍要做好風險控管。

  • 黃金投資工具很多，包括金條、金幣、黃金IRA與黃金ETF等，不同工具適合的人也不同。投資人應先判斷哪一種最符合自身策略與資產配置，選定後就不要一直拖延。

  • 黃金主要功能是保護資產，不是用來追求高報酬，因此配置不宜超過投資組合的10%，甚至可更低。同時應優先保留股票、債券與房地產等能穩定創造收益的資產。

金價 哥倫比亞

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