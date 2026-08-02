憶往／43年前的一場學術盛會 首屆詞學會議 餘波盪漾

華東師大1983年詞學討論會留影。(作者提供)

為往後研究 奠定基礎

同出華東師大馬興榮先生門下、入學晚我四年的師弟歐明俊，近日擬撰寫一篇鉤沉文章，追憶1983年中國詞學研究史上這一具有標誌性意義的學術盛會，因而輾轉得來當年與會者的集體合影，並廣泛聯繫相關與會人員，共同回憶、補充資訊。

照片入目，見到末排右側第二位當時的自己，恍若天外一聲清音，忽然喚起我久已沉埋的記憶──幾乎以為，那是隔世之事。

中斷的學途 恍若前塵

我當年師從馬興榮先生，畢業後任教於上海外國語學院對外漢語系，講授中國古代文學，繼而晉升副教授，學途似可循序而進。然而因生活所迫，遠赴美利堅，一切驟然中斷，如斷尾之蜻蜓，自此從零開始。故國舊事，漸次剝落，恍若前塵。

直到此刻，對著這張泛黃的合影，一面細看歐師弟所對照的名單，一面辨認那些或熟或疏的面容──記得的，與全然忘卻的，忽然一齊回湧，沖決了情感與記憶的堤岸。

42年彈指而過，人生匆匆。照片(請見P23大合照圖)中前三排所坐與所站立者，多為當時全國詞學界的名家宿儒，以詞學名世，浸潤風雅；而今多已作古，同赴九天文昌之庭。即便是末排如我輩學生，當年風華正茂，而今亦間有凋零。

感慨人事代謝，竟至於此，不免黯然。驀然憶起杜甫《贈衛八處士》中的詩句：「訪舊半為鬼，驚呼熱中腸」，胸中一時翻湧，幾至泫然欲泣。

繼而思及，先生們的著述仍在，流傳人間，潛移默化，滋養後來學人；而門生後輩，或守或變，亦各自延續著那一脈學術的氣息……思緒行至此處，我的情感便由傷懷漸轉為釋然與欣慰。

於是，我不再一一辨認合影中的眾人，而只揀取幾位與我有過交集的師友，將記憶中尚存溫度的片段略加綴錄。

馬興榮 嚴師不苟言笑

照片中，導師馬先生立於三排偏右，身形端正，神情一如我記憶中那樣，不苟言笑。那時我們與他之間，總隔著一段說不清的距離──既非疏離，也談不上親近，只是在講台上下，各守其分。

我們接受他為人的獨特，間或有些不為人知的小動作，僅此而已。他不會把我們的論文推薦出去；他把我們各科成績往往至少壓低一個等級；我們也間或躲去旁聽其他老師的授課。

寒冷徹骨、從不供暖氣的上海冬日，講台上的他，只穿一件單衣。

我們記得師母的囑告，不會勸他加衣。他亦每日清晨在長風公園長跑，風雨無阻。

如今回想，我竟難以舉出與他單獨交談的一件具體小事；然而正是這種近乎空白的記憶，卻構成了我對他的全部印象。

馬師著述多 為一代標竿

師弟歐明俊為福建師範大學教授、博導，治學頗有建樹。在交談之間，我一時感慨，脫口而出：「你的成就似已超過馬師當年的同齡階段。」

師弟隨即正色回應：「不可如此簡單類比。當時歷史語境複雜，尤其文革之後，先生多年無法從事學術研究，失去的時間甚多。」

我一時啞然，繼而釋然。

馬先生長壽，享年101歲，晚年思路仍然清晰。文革後40餘年，除長期擔任《詞學》主編外，並著有《馬興榮詞學論稿》、《詞學綜論》等，著述宏富，影響延及詞學研究一域，堪為一代標竿。至於其後種種，多為我在異國歲月中逐漸檢索、補識而來。

徐中玉 大學語文之父

頭排居中偏右的位置上，那位面容棱角分明、雙目炯然有神的學者，正是我熟悉的中文系主任徐中玉先生。

他的學術地位與成就，在學界早有定評，無須多說；僅舉一端：他主編的《大學語文》，使這一課程走出中文專業，惠及高校無數青年學子，也因此被譽為「大學語文之父」。

徐師卡片學 幫助我讀研

因他是我兄長的導師，我也間接受益於他的「卡片學」。先生數十年間，將文藝理論資料分門別類抄錄成卡，積累極為可觀；著述時調度取用，極為便利。我讀研三年，也曾仿效此法，抄錄不少，每到寫論文時，檢索組合，頗覺得力。

師弟明俊也提到，徐先生做卡片極有名。他當年撰寫花間詞論文時，亦將所讀之書一一摘錄成卡，保存至今；行文時如同排布紙牌，組合自如。

此法在師門之中，竟有不約而同的傳承，令人不免稱奇。

拙注《蘇軾文選注》一書，其序出自先生之手；序中字裡行間所寄予的期許，至今重讀，仍覺慚愧，因學途中斷，未能有以告慰先生。

先生享壽105歲。

頭排右四為本系萬雲駿教授，我曾受教於其宋詩研究。左四為四川大學邱俊鵬教授，研討會上，導師馬先生曾引薦我拜見這位蘇軾研究專家，由此引領我進入蘇軾散文研究，並介紹加入中國蘇軾研究學會。再見其容，心中自生感念；此前我亦曾撰文述及兩位先生，此處不再贅述。

同學宮曉衛 師承施蟄存

末排為我們學生輩。

右起第11位為萬雲駿先生高足鄧喬彬老師，其曾撰寫會議報道《首屆詞學討論會召開》，刊於《文學遺產》1984年第一期。其後亦已辭世。

其左一位，為與我同年(1982年)入學、師承施蟄存先生的同學宮曉衛，畢業後入職齊魯書社，後任編審、社長。他竟保存下當年研討會四個分組討論名單，而我恰在第四組擔任記錄，卻已絲毫記不起當時的自己，心中不免一時悵然。

但我隨即又豁然：畢竟遠離故國30餘年，為立足異域，拋遠了一段前塵往事。

程千帆墨寶 散失於流轉

不過，我並非全然忘卻。除前文所記邱俊鵬教授系會議時拜見外，我還記得會間曾有外出活動，我曾攙扶過照片中頭排左七的南京大學教授程千帆先生。

那或許只是會務中的一項分派；但他步履遲緩，身邊那位身材嬌小的陶芸夫人曾與我說過幾句家常，提及與程先生為同學，我未及細問。這個未曾追問的細節，反倒在記憶中停留至今。

尤其值得一提的是，會議間有書法活動，程先生揮毫，贈予與會師友。我一時壯膽，上前求字，得「學海無涯」四字。那一夜興奮得難以入眠。對當時尚在學途之中的我而言，這四字已不僅是墨蹟。那個情景之清晰，至今如在眼前。

然而當年所得，並不止此一端。近來我們數位同學為歐明俊師弟所撰鉤沉一文互補史料，互證往事時，始知宮曉衛亦於同一場合得墨寶一幅，出自坐於頭排右八的書法家吳丈蜀先生，所書為其自作詠史絕句《吊文種墓》：

憑得良謀始滅吳，

到頭兔盡卒烹誅。

會稽山上留荒塚，

何若扁舟遁五湖。

豈料，同一場合，兩幅墨寶命運卻迥然有別。

我所受「學海無涯」四字，因後來人生輾轉遷徙，不知遺落於中國或美國何處，幾與中斷的學術生涯一併散失於流轉之中。

而曉衛所藏一幅，則最近才從文字堆中找到，繼而在微信中曬給我們欣賞。緣於當年合影末排右七的同學王興康，彼時正習裝裱，擬為其裝裱，終未果；多年後方自舊物中重新尋得，始寄還曉衛。其時王興康已任上海古籍出版社社長，曉衛亦已為社長，日常事務繁多。及至我感歎橫幅遺失，曉衛方再度檢出舊跡。

故而我提醒他說：「好好裱起來，掛在書房，很氣派的！」言下亦不免有幾分感慨。

回望當年，那場會議所在的階段，本是我學術道路上最具理想光彩的一段時期。從本科到研究生，再到任教初年，前後數年，我浸潤於古典文學之中；雖以蘇軾散文為研究重鎮，對詞學亦頗有興味，課堂之上講授詞曲，曾得學生評價，以此一門為最。

可歎命途多舛，不得不中斷學術事業，有愧於曾教導過我的師長與導師。

雖離開學界 譯著承氣脈

稍感欣慰的是，我曾譯介海外學者論詞之作，至今仍可在網上尋見蹤影。

例如《詞學》──這本由施蟄存先生與導師馬興榮先生創刊於1981年、開闢詞學研究新時代的刊物──其1985年第五輯刊載日本學者村上哲見《柳耆卿詞綜論》，即為我所譯。

又如上海古籍出版社1991年出版的《日本學者中國詞學論文集》，收錄我所譯松尾肇子之《〈詞源〉和〈樂府指迷〉》。

至於橫山伊勢熊《東坡詞論考》一文，因種種現實原因，未及整理付梓，今已難覓其稿。

這些工作，與那場詞學會議並無直接關聯，卻又隱約承其氣脈。彷彿那次詞學會議，並未以「過程」留存，而是以「餘波」延續。忽念明俊擬鉤沉此會成篇，其文一出，往事與迴響，或將再度激盪。