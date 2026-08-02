城鎮傳真／華府北京飯店 打卡布希最愛的烤鴨餐廳

北京飯店內牆上數百幀照片令人咋舌。(作者提供)

華盛頓特區除了聞名世界的白宮 及國會山莊，即是波多馬克河，這美景長久以來一直都是華府 的訪客非去不可的名勝。走在波多馬克河畔，不管從任何角度看來都像極了一幅水彩畫；尤其雨過天晴，天際掛起一道彩虹，看到五彩繽紛、空靈的美感，像是脫離塵世，來到傳說中的美夢世界。沿著波多馬克河畔除了絕佳的天然美景還有美食餐廳。手持一杯美酒、品嘗著佳餚，融合華府波多馬克河的特色，來一場味覺之旅，經過身心舒暢的一番洗禮，讓你打從心底愛上華府。

布希一家 必點5道菜

華府餐廳不像紐約，既多樣又充滿奇趣，但在有限的選擇中，亦不難嗅出華府改朝換代的味道。

甘迺迪時代，法國餐廳當道；雷根主政期間，菜價遠重於菜色本身，因此高檔餐廳生意興隆；柯林頓對各種食物來者不拒，歐巴馬喜愛歷史悠久的1789餐廳，歐巴馬夫人則親嘗了鹽酥雞，吃得津津有味、讚不絕口。2001年在確定當選美國第43任總統後，小布希 首次以總統當選人身分來到華府部署交接，下了飛機，隨即知會隨扈驅車前往北京飯店，飽嘗北京烤鴨和京式羊排，一償多年夙願。老布希與小布希總統都特別鍾愛北京飯店的烤鴨佳餚，華府地區主流媒體也一致給予極高的評價。

華府地區於40多年前就陸陸續續出現了好幾家烤鴨店，當時以北京飯店最為出名，到了老布希當副總統時，北京烤鴨成了華府政界人士的最愛；因而讓華府坊間專門經營烤鴨的飯館日漸增多，遂發展出了種種烤製方法如掛爐烤、叉燒烤、燜爐烤等，其中最有名的當屬以使用掛爐法的北京飯店最讓人稱道，至今仍屹立不搖的烤出一隻又一隻色艷味香的鴨子，供華府政界名流一飽口福。

受邀參加白宮晚宴雖然很難獲得，但在華府尋找經過總統品嘗過的美食體驗卻很容易。在餐館林立的大華府，位於北維州福斯教堂區的北京飯店算是一個很有名氣的中餐館。經典的中國風，道地的北京味，北京飯店的門面並不大，也不豪華。進了飯店，卻是古色古香的中式裝潢。宮燈高懸，紅木字畫屏風一字擺開。布希總統最愛點的菜是北京烤鴨、蒜苗肉絲、椒鹽明蝦、京味羊排和四季豆五道菜，外加冷盤和一個素菜炒飯。有意思的布希一家絕對不允許浪費，點的菜一定要爭取吃光。

數不清的五角大廈將軍，是北京飯店的常客。(作者提供)

店內上百照片 外交圈遠近馳名

位於北維州的北京飯店，其實並不顯眼，也許正因這隱密性，才多了份神祕感；若說餐廳也有血統的純正之分，那麼無疑的，這間屋子的顯赫程度，的確令人咋舌。細數餐館內的上百幀照片，除了少不了的布希總統及家族成員，時任國務卿鮑爾、菲律賓前總理艾奎諾夫人、菲國爭議人物馬可仕夫人、中國前總理朱鎔基、已故聯合報業集團創辦人王惕吾、巴林國王及公主、數不清的參眾國會議員、華府政界名流、影藝界的勞勃狄尼洛都曾是座上嘉賓，著名作曲家及指揮家伯恩斯坦在過世前幾天也駕臨北京飯店，留下最後的音容。

北京飯店在波多馬克河對岸里斯堡大道旁一處不起眼的購物中心內。當地為多元族裔移民社區，外表毫不鋪張的北京飯店坐落其中，48年來始終堅守社區家庭餐館的經營方針。自從30多年前和布希家族結緣後，北京飯店在政治外交圈遠近馳名，服務對象也延展到無遠弗屆的華府國際大社區。

北京飯店傳承30年，歷任總統、政商名流都曾親臨。(作者提供)