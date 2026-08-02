賓大教授「奧德賽」譯作因諾蘭暴紅 她卻不滿意1角色選角

賓州大學古典研究教授艾蜜莉‧威爾森以其翻譯的荷馬史詩「伊利亞德」和「奧德賽」而聞名。(圖取自賓州大學penntoday網站)

導演諾蘭(Christopher Nolan)依照「她」的譯作拍了「奧德賽」(The Odyssey，2026)，但她看完後卻覺得不以為然。談到心目中首選的奧德修斯人選，她說：「當然是山繆．傑克森(Samuel L. Jackson)！」

版本繁多 大導演選這本

2024年，克里斯多福．諾蘭宣布投入拍攝「奧德賽」，上一次好萊塢 將這個史詩故事搬上大銀幕，已是1950年代。各大書商也引頸期盼，希望能帶動一波買氣，畢竟「奧德賽」是一本成書兩千多年的史詩故事，沒有人能獨占版權，市面上有各種不同版本的譯作可供讀者選擇。

導演諾蘭7月推出的電影「奧德賽」極受注目。(美聯社)

不過就在2025年的年初，諾蘭接受「帝國」雜誌專訪時，卻直言自己拍攝「奧德賽」的起源，竟是讀了艾蜜莉．威爾森(Emily Wilson)的譯作。他當時表示：「她用『告訴我這一個複雜的人的故事』(Tell me about a complicated man)作為開頭。主角那種天才般的智慧、機敏與創造力，是吸引我極大的關鍵。他不只是一個士兵，更是一個過人的戰略家、一個極其狡黠的人。」

小眾學者 初嘗暴紅滋味

諾蘭開了金口之後，威爾森的「奧德賽」譯本突然洛陽紙貴，其他譯者只能望洋興嘆。在接受權威翻譯雜誌「Asymptote Journal」專訪時，威爾森稱自己確實突然暴紅，卻也笑稱自己當然比不上碧昂絲(Beyoncé)有名。

「對啦，極少有文學翻譯家或古典學者能擁有哪怕是一點點的名氣。我有許多翻譯家與古典學者同行都比我優秀得多，卻沒有我這麼知名。神明在決定把短暫的名氣頒給誰時，總是不可預測且反覆無常的。我現在擁有些許名氣，我也知道這是一種特權，更是一份責任。」威爾森表示。

艾蜜莉．威爾森出身英國學術世家，父母都是學者與評論家，她在小學時期就曾在舞台劇中演過「奧德賽」中的女神雅典娜。從小就對西方古代世界情有獨鍾的她，在學校鑽研拉丁文和希臘文，並在牛津大學主修古典學，1990年代前往美國大學攻讀耶魯大學的古典學與比較文學博士學位。她的一切努力，都是希望能讓自己更深入西方文明的起源。

熱愛荷馬 刺滿相關刺青

為了表達自己對古希臘文明的狂愛，威爾森甚至在身上刺滿相關的刺青，包括長矛、弓箭、章魚、神馬等元素，典故皆來自於「伊利亞德」(Iliad) 和「奧德賽」。她說：「刺青是永久的東西。對我來說，永久的就是荷馬(Homer)。」

在她的「奧德賽」譯本出版之前，威爾森已經是出版許多關於「荷馬史詩」(Homeric Epics)的專書、論文和譯作，但銷量就跟普通的學術書沒什麼兩樣，也幾乎觸及不到一般讀者。當她簽約要翻譯「奧德賽」時，出版社警告她，這本書最多就是幾百本銷量。回顧當時，威爾森說自己完全不以為意，反而覺得這樣反而沒有壓力。

書名：The Odyssey (奧德賽) 作者：Homer (荷馬) 譯者：Emily Wilson (艾蜜莉‧威爾森) 出版商：WW Norton & Company (圖取自亞馬遜)

結果其譯作出版後即獲得「紐約時報」等媒體推薦，先小小掀起一陣炫風，隨著諾蘭表明自己翻拍的靈感源頭來自威爾森的譯作後，銷售量更是一路狂飆，截至本文刊載為止，目前全美銷售量已突破100萬冊。在古典文學翻譯界，威爾森儼然就是碧昂絲。

看淡名聲 批評隨之而來

針對突然成名，威爾森有一套非常「荷馬」的解讀，她說：「你不可能花許多年時間深耕荷馬史詩，卻不花大量時間去思索『聲名』或『榮光』為何物，無論是它的吸引力，還是它可怕的危險性。在「伊利亞德」的世界裡，對贏得名聲與榮耀的渴望，一再將人們推向死亡，甚至死亡也無法保證『不朽的榮耀』，一切都可能被付之一炬。」

「名聲──無論是美國媒體為期兩周的鋪天蓋地報導、史詩故事中的一席之地，還是宏偉的墳塚──永遠都是瞬息即逝的。」威爾森淡然表示。

威爾森是對的，名聲未必伴隨的就是讚賞。事實上，從2017年剛出版「奧德賽」開始，威爾森面臨的攻擊與質疑就從來沒有少過。因為與過去的前輩不同，威爾森以革新性的角度重新去詮釋「奧德賽」，賦予了這個古典故事濃厚的現代感，但看在過去的「基本教義派」眼中，這簡直「大逆不道」。

打破傳統 拿掉英雄詮釋

過去數百年來的英語世界，只有男性翻譯過「奧德賽」，而大多譯者都認為既然這是一部古典史詩，便必須要賦予它一種宏大而厚重的歷史感，便習慣以尊貴、繁複、華麗且極具男性權威感的「高雅語言」來翻譯之。

不過對古文有濃厚造詣的威爾森卻在研究後發現，其實在古代，「荷馬史詩」的文字使用是非常簡單且直接、甚至是口語化的的，若直接照著譯，根本無法讓現代人去體會古代人在傾聽這個故事時的感受。換言之，威爾森並不是要把古代變現代，而是讓現代讀者感受到古代文本原本的活力。

舉例來說，打動諾蘭的那一句「告訴我這一個複雜的人的故事」，原本被其他譯者譯成「足智多謀的人」、「經歷無數漂泊的人」、「千轉百折之人」云云。但這並非威爾森刻意簡化，而是過去的譯者太執迷於以英雄主義的角度來詮釋「奧德賽」，原作本來就不是將他尊為無暇聖人，威爾森只是適度還原而已。此外，神明也會說出「你一定是在開玩笑吧！(You must be joking!)」這樣的口語文句，一度也引發爭論。

環球影業發布的這張照片顯示，導演克里斯多福諾蘭在「奧德賽」片場。 (美聯社)

親寫譯作 來自教學需求

「我的荷馬，不說你祖父母輩的英語，因為那種語言並沒有比你自己的語言更接近那片酒暗色的大海。」威爾森在譯作前言如此宣告。

「我不是要讓荷馬聽起來『原始』，而是要彰顯一個事實：風格上的誇張賣弄完全是非荷馬式的。」威爾森解釋道：「這部作品從來就不是給學者看的高深作品，它一直都是大眾娛樂。「荷馬史詩」顯然是為了向觀眾口頭朗誦而設計的，當時的許多觀眾可能根本不識字，它不是那種需要你停下來在腳註裡查字的詩歌。它被設計成具有強烈推進力、引人入勝的娛樂作品，語言中帶有驚人的音樂感與節奏。」

當初會投入「奧德賽」翻譯，一部分是出自於自身需要，威爾森說自己經常得在課堂上帶領學生閱讀這些古代譯本，但卻發現沒有一個譯本能呈現出原文那種規律的格律。最終花了五至六年時間，威爾森完成了「奧德賽」的翻譯，採用了五步抑揚格，原文共有約1萬2110行，她堅持做到「一行對一行」，讓英文譯本保持與希臘原文完全一致的行數，並且讓文字變得更簡潔有力。

動搖權威 她只尊崇原文

而令人耳目一新的嘗試，還在於威爾森將過去一些爭議詞彙給還原成原意，例如過去譯者總是用「女僕(maids)」一字，但威爾森想強調這些人根本不是受薪僕人，而是受奴役之人，於是她使用了「奴隸(slaves)」一詞，以避免淡化奴隸制度。

不過這些嘗試固然讓威爾森備受許多讀者肯定，卻也讓傳統翻譯界感到不安，認為威爾森的譯法動搖了他們的權威。對此威爾森無奈地解釋：「對我來說，原文詩篇才是神聖的，所有譯本都不是。許多美國人認為我把過去的翻譯權威拉蒂摩爾(Richmond Lattimor)與法格斯(Robert Fagles)從神壇上推了下來，這讓我感到很驚訝，因為我以前抱持著某種英式的天真，根本沒意識到他們高高在上。事實上，我們完全可以同時喜愛許多不同的譯者與譯本，我的譯本並不會抹去在我之前出現的所有作品！」

重新翻譯 也提出新論點

「翻譯常被想像成一種『社會推廣』活動，不需要原創思想或研究，常被認為不能算作申請終身教職的成果，因為它不是『真正的研究』。我認為這種觀點問題很大且相當狹隘。我認為，特別是一本『重新翻譯』的作品，若要值得去做、值得去讀，就必須在該領域提出某種原創性的論點或介入，就像一篇新的文學批評或文化史研究一樣。你固然可以做出一本懶惰、與前人譯本大同小異的重譯本，就像你可以寫出一篇懶惰或缺乏原創性的歷史論文一樣。但如果這本重譯本有其價值，它就應該提供新的視角。要做到這一點，重譯者必須同時深刻瞭解早期與現有的譯本、原典的學術註釋傳統，而且理想上，還要對那些在現有解釋資源中未被充分重視或被低估的文本元素，提出新的洞察。」威爾森表示。

電影「奧德賽」的一幕。(美聯社)

電影爭議 引來右派攻擊

儘管威爾森的洞見，使她迅速成為翻譯界的明星，但伴隨而來的卻也是名氣帶來的詛咒。另一位美國翻譯家丹尼爾．門德爾松(Daniel Mendelsohn)在2025年推出了新版「奧德賽」譯作，其譯作更偏向古典與文雅，她主張威爾森「剝離了原文的許多微妙之處」，並指出原文的三分之一內容在她譯本中付之闕如。這樣的批評並非毫無道理，威爾森因為確實刪去了許多當代讀者覺得冗贅的字眼。

不過另一部分的批評卻讓威爾森難以招架了。由於諾蘭宣稱改編了威爾森的「奧德賽」，而又有許多報導指出她以現代視角對經典進行了重新詮釋，因此右翼支持者開始惡意攻擊威爾森，認為她的譯作是「DEI版『奧德賽』」，稱她用覺醒文化惡搞「荷馬史詩」。這些批評在諾蘭電影上映後，聲勢愈來愈大。

在接受「每日電訊報」採訪時，威爾森坦言自己為此感到沮喪，她說：「如果能認為這是一場關於文學、詩歌、翻譯和古希臘語研究的嚴肅對話，那就太好了。我會很樂意。但我認為這只是人們抓著特定方式，來強化他們原本就擁有的、極其有限且有害的立場。」

女性身分 成為攻擊標籤

另一個讓她無所適從的，則是她的性別。許多人認為威爾森以女性主義的角度亂翻「奧德賽」，但威爾森始終不認為自己在翻譯時帶有任何性別意識，甚至在成名之後，每當被問到「身為女性……」之類問題時，都感到無言以對，因為女性身分從來不是她的事業與認同核心。但她也坦率地說：「如果關於我性別的對話能引導至我真正關心的事情(例如荷馬)，那麼就是值得的。」

「女性主義作為一連串獨特的政治運動，是世界上的一股善意力量，而且在實際的結構性與社會經濟性別不平等層面上，依然有很長的路要走。因此，如果人們想把我的譯本存在視為某種鼓勵的象徵，我不想剝奪任何人的這種感受。『女孩加油 (You Go Girl)』式的女性主義所能達成的成就有限，但我不想掃大家的興。」威爾森解釋道。

威爾森顯然是對批評者以「女性主義」來標籤並攻擊她感到厭煩，她認為人們引用這個詞是為了以此削弱她的作品的權威性，暗示她不是一個負責任的譯者，因為她身為女性，肯定會強加了自己的「女性主義」偏見在譯作之中。但威爾森認為自己所做的，只是讓翻譯出來的字眼不再刻意「厭女」而已。

去除厭女 蕩婦應譯狗臉

「『伊利亞德』中的海倫被迫稱自己為『蕩婦(slut)』或『妓女(whore)』時，希臘原文直譯的意思其實是『狗臉』或『狗眼』。當我最初使用這些譯本進行教學時，我並沒有注意到或思考過這一點，但我現在注意到了。我不認為像我這樣更直譯地處理這個詞是一種女性主義舉動。在那裡做出高度性別化、甚至可以說過度詮釋翻譯選擇的是我的前輩，可不是我。」威爾森辯護道。

書名：Iliad (伊利亞德) 作者：Homer (荷馬) 譯者：Emily Wilson (艾蜜莉‧威爾森) 出版商：WW Norton & Company (圖取自亞馬遜)

無論如何，這帶給了威爾森許多譯者一輩子都不敢妄想的名氣，但對於威爾森而言，她的生活依然不變，她現在已經簽約投入哲人柏拉圖(Plato)的作品譯作。她也希望還有機會能與諾蘭當面聊聊，問問他讀過了幾次「奧德賽」、對原作的想法，其實威爾森是諾蘭電影的忠實觀眾，對他過去的作品如數家珍。只可惜諾蘭尚未聯繫過她。

誰演主角 選山繆傑克森

至於選角，威爾森其實是有不同意見的，麥特．戴蒙(Matt Damon)不是他首選的奧德修斯。威爾森提議應該讓非裔男星山繆．傑克森出演，原因是「他能夠傳達出非常聰明、狡黠、幽默並且能掌控全場的特質」。

演員麥特戴蒙在電影「奧德賽」中主演主角奧德修斯。 (美聯社)

「奧德賽」譯者艾蜜莉．威爾森談到心中飾演奧德修斯的第一人選是山繆．傑克森。(路透)

後來在滿心期盼之下看過「奧德賽」後，威爾森的心情有些複雜，她對美聯社記者坦言：「我覺得諾蘭試圖把所有東西都塞進去，卻遺漏了這首史詩最核心的主題。」

質疑改編 但仍呼籲觀影

威爾森說她不想讓自己看起來像個高傲、吹毛求疵，容不下對原作進行任何微調的專家。但她還是想對一系列的刪減與其他抉擇提出質疑，包括宙斯和波塞頓等眾神未在銀幕上現身，也指出潘妮洛普(王后，奧德修斯之妻)的角色被過度削減(她在原作的機智程度不亞於奧德修斯)，以及故事訊息混亂(指奧德修斯一下反戰，一下又屠殺求婚者)。甚至對奧德修斯的愛犬阿格斯的戲分表達不滿，她說：「這是在迎合現代人的溫情主義，因為大家對狗完全沒有抵抗力。」

不過威爾森最後還是呼籲大家進場欣賞「奧德賽」，並認為只要能讓大家對這本古典史詩產生興趣，都是好事，她說：「我覺得欣賞這部電影並不痛苦，如果你能在大銀幕上看到它，你絕對應該去。」

看完艾蜜莉．威爾森的故事，是不是讓你對女性視野產生了很多好奇呢？(作者為影評人／轉載自Wazaiii、臉書粉絲專頁-無影無蹤)