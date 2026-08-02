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「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

移民信箱／非共產黨員證明 取得方法多元

鄭毅律師主答
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讀者問：

我正在申請I-485，收到了USCIS的RFE，要求主副申請人都要提供證明不是黨員的資料。RFE甚至要求黨支部開證明，主副都的確不是黨員，但是跑去國內的黨支部問人家要這個，會被當做神經病吧。非黨員證明怎麼開？

答：

沒有看到你的RFE完整通知，但應該不是移民局要你必須補充黨支部證明，而是建議的補充材料選項之一；其核心是你必須提供可信證據證明你不是黨員。建議你和副申請人都提供宣誓書(Affidavit)，內容包括從未加入中國共產黨或共青團、沒有參加任何黨組織活動、沒有繳納黨費、沒有黨內職務。

除此之外，盡可能提供輔助證明，包括學校證明(如學校輔導員、學生處開立的未加入中國共產黨證明、政治面貌為群眾證明等)，人事檔案證明(人事檔案裡會有政治面貌的資訊)，公司證明(讓公司HR部門出證明，證明公司無黨組織，員工政治面貌未記錄黨員，從未參與公司黨組織活動等)，以及戶籍地證明公司無黨組織，員工政治面貌未記錄為黨員，從未參加公司黨組織活動等，以及戶籍地證明(非同國)。

此外，在遞交補件通知的時候，你的律師可以遞交一份cover letter，解釋在中國，非黨員通常沒有官方非黨員證明機制，解釋為什麼無法提供黨支部證明，並列出你提供的替代證據。

共產黨 移民

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