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移民專頁／華人沒收到通知因而缺席面談 綠卡申請遭拒 怎麼辦？

記者張庭瑜
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申請人與律師均稱未收到綠卡面談通知，案件因缺席面談遭拒。移民律師許俊良表示，當事...
申請人與律師均稱未收到綠卡面談通知，案件因缺席面談遭拒。移民律師許俊良表示，當事人可嘗試申請重啟案件。示意圖。(取自USCIS官網)

不少移民申請人歷經多年等待，眼看綠卡核准在即，卻可能因一紙未收到的面談通知，而前功盡棄。近期有華人反映，自己與律師均未收到美國公民暨移民服務局(USCIS)寄發的綠卡面談通知，直到收到拒件通知，才得知案件因缺席面談遭駁回。對此，南加州移民律師許俊良表示，此類情況雖不常見，若確實發生，申請人可爭取案件重啟審理，但成功機率通常有限。

該申請人於2023年6月透過親屬移民(F2A)在美境內申請綠卡，並同步遞交相關移民文件。持B-2觀光簽證入境的他，歷經三年等待，相關申請大多已獲批准，綠卡面談原被視為最後一道程序，未料卻因未出席收到拒件。

許俊良指出，移民局寄發通知，通常會同時送交申請人及代理律師各一份，因此雙方都未收到面談通知的情況相當少見。他說，多數申請人在取得案件編號後，都會定期上網查詢進度，若系統顯示「面談已安排」或「面談通知已寄出」，通常須留意後續通知是否寄達。

若申請人確實未收到通知而導致案件遭拒，仍有補救機會。許俊良說明，當事人可聯絡移民局，或提出重啟動議(Motion to Reopen)，說明未能出席的原因，並提交證據，證明未收到通知是郵政系統或移民局行政疏失所致，而非故意缺席。

至於能否重新安排面談，他表示，若申請人能提出合理說明及佐證資料，移民局有可能受理並重新審理，但最終仍須由移民局依個案裁定。談到應準備的證據，許俊良指出須視實際情況而定，建議當事人與承辦律師詳細討論案件經過，說明未收到通知的具體狀況，並盡量提供相關佐證，以提高受理機會。

這類案件在實務上能否恢復審理，許俊良認為，申請人雖可提出上訴或重啟申請，但成功機率通常有限，部分案件甚至須重新遞件，應由律師依個案評估最適合的處理方式。

許俊良提醒，移民申請往往歷時多年，申請人在取得案件編號後，應定期登入移民局網站查詢進度；若已建立移民局線上帳戶，亦可透過帳戶查看案件更新，部分通知文件甚至可直接下載，避免因郵件遺失或延誤影響審理。一般而言，確保通訊地址正確、主動追蹤案件進度，都是保障自身權益的重要方式，尤其案件進入面談階段，更應密切留意系統通知與郵件往來，以免錯過重要時程。

精華 FAQ

  • 因為他與代理律師都未收到USCIS寄出的面談通知，結果在未出席面談的情況下被視為缺席，案件因此遭駁回。

  • 可聯絡移民局，或提出Motion to Reopen，說明未出席並提交證據，證明是郵寄或行政疏失所致，而非故意缺席。

  • 應定期登入USCIS網站或線上帳戶查詢案件狀態，確認通訊地址正確，並主動追蹤通知文件是否寄達，以免延誤審理。

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