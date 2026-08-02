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移民專頁／8月移民排期 親屬移民邁步

記者陳熙文
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2026年8月移民排期。
2026年8月移民排期。

國務院7月20日公布2026年8月移民排期，親屬移民項目，其中第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生和非中國出生前進165天；第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生和非中國出生皆有名額；第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生和非中國出生前進207天。

此外，第三優先(公民已婚子女)中國出生和非中國出生前進83天；第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生和非中國出生前進113天。

在職業移民項目的部分，除了中國出生第三優先(一般類)前進7天，其他類別皆原地踏步。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生前進165天，非中國出生前進165天；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生有名額，非中國出生有名額；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生前進207天，非中國出生前進207天；

第三優先(公民已婚子女)中國出生前進83天，非中國出生前進83天；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生前進113天，非中國出生前進113天。

職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步、非中國出生有名額；

中國出生第三優先(一般類)前進7天、非中國出生有名額；

中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步、非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(一般類)原地踏步、非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(宗教人士)原地踏步；非中國出生原地踏步；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。

移民 國務院

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