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綠手指／自己種酪梨 只需果核+耐心

曾維序
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酪梨是很營養的食物，如果很喜歡吃也希望常常能吃到，不妨試試在家裡自己種酪梨。只要在處理酪梨時把果核留下就能種植，不過需要多點耐心；加州酪梨委員會(California Avocado Commission)表示，從種子培育的酪梨樹可能需要5至13年才能結果，但漫長的等待不會降低種植的價值，酪梨種子可以長成枝葉繁茂、賞心悅目的綠色植物，增添居家綠意。

House Beautiful報導，在美國大部分地區，酪梨幼苗需要在室內種植，或種在可隨季節變換移至室外的花盆。酪梨在植物耐寒分區9至11區可種在室外，範圍是加州、亞利桑納和德州部分地區，以及佛州、夏威夷和波多黎各大部分地區。

要自己種酪梨，需要準備的東西有酪梨果核、牙籤、玻璃杯或窄口花瓶、土壤、10吋有排水孔的花盆、鏝刀(trowel)或大湯匙。

先將酪梨對半切，取下果核並沖洗乾淨，務必洗掉任何殘留物，洗淨後晾乾，同時把花瓶或玻璃杯裝滿水。

取三根牙籤插入果核約1吋深，距離間隔相等，再將果核放到玻璃瓶上，以牙籤支撐保持平衡，讓果核下半部浸在水中，若有需要可加水。如果有專為種酪梨設計的花瓶，可省略此步驟。

果核放置好後，把玻璃瓶放到溫暖、陽光充足的地方，例如窗台上；酪梨喜歡溫暖的環境，因此明亮的散射陽光是關鍵，大約六周後果核就會冒出根和莖，要保持果核底部浸在水中，若有需要就要加水，當莖長到6至7吋時要修剪掉一半。

如果過了兩個月還沒發芽，果核可能是空包彈，趕緊更換新的果核，重新種植步驟。

當根長得強壯粗厚，莖也開始冒葉子時，就可以移至土壤中了，確保約一半的果核露出土面。

酪梨喜歡土壤濕潤但不能積水，和大多數植物相同，待土壤乾透時才澆水。

若覺得現有花盆不夠裝，就移到更大的容器中，如果想等到酪梨根系長好後移到室外，只有在植物耐寒分區9至11區可以這樣做，否則就放在室內，或在一年中最溫暖的月份移到露台，讓它快樂生長。

精華 FAQ

  • 需要酪梨果核、牙籤、玻璃杯或窄口花瓶、土壤、10吋有排水孔的花盆，以及鏝刀或大湯匙，才能依步驟完成育苗與移栽。

  • 先用3根牙籤支撐果核，讓下半部浸在水中，再放到溫暖、陽光充足的地方；大約6周會長根冒莖，若2個月仍沒發芽就可換新果核。

  • 當根系變強壯、莖也長出葉子時即可移入土壤，並讓約一半果核露出土面；平時保持土壤濕潤但不積水，需等表土乾透再澆水。

加州 德州 酪梨

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