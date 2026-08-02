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「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

綠手指／菜園不必全日照 也能豐收

編譯周靜芝
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半陰涼的土地上長出羽衣甘藍。(美聯社)
半陰涼的土地上長出羽衣甘藍。(美聯社)

傳統認為菜園需要日照充足，但產量高的蔬菜未必總需要建議的六至八小時直射陽光。美聯社報導，若土壤被圍籬、樹木或房屋所遮蔭，只要選擇以葉、莖或根為主的作物，而非以果實為主要收成 (如番茄、小黃瓜、南瓜或甜椒)，依然可行。

需要說明的是，所謂「日照時數」，指的是太陽每天在移動時，陽光照射到土壤的時間長度，且不受建築物或其他會投下陰影的結構所阻擋。

3類植物耐陰性佳

大多數葉菜類植物耐陰性極佳，即使每天僅有三至四小時的日照也能茁壯成長；芝麻菜、小白菜、瑞士甜菜、寬葉羽衣甘藍、羽衣甘藍、散葉生菜、芥菜、紅包心與菠菜都是遮蔭花園中的佼佼者。

根莖類蔬菜需要多一點日照，但在半陰環境下也能成功種植。全日照雖能產出更豐碩的收成，但若家中菜園每天僅有四至六小時日照，仍可種植馬鈴薯、胡蘿蔔、甜菜根、歐防風、蘿蔔與大頭菜。

非全日照的土地上長出彩虹甜菜。(美聯社)
非全日照的土地上長出彩虹甜菜。(美聯社)

香草植物同樣可在日照較少的區域種植，事實上，避開灼熱的陽光，能防止葉片變褐或乾枯，以及過早結籽，導致葉片變苦。羅勒、香芹、韭菜、香菜、檸檬香蜂草、薄荷與歐芹都是半陰環境的好選擇。

反射陽光提供能量

在陰涼處種植作物時，最好先在室內播種，或從苗圃購買幼苗。大多數種子需要陽光才能發芽，因此在戶外發芽可能會受阻，或者需要更長的時間。

在陰涼的花園中，增加能反射光線的表面能帶來好處；如將圍籬漆成白色，或在適當位置掛一面鏡子，讓鏡面反射陽光，為植物提供光合作用所需的能量。

若庭院中陽光最充足的位置已種滿花卉及其他觀賞植物，不妨考慮混種一些可食用植物。櫻桃番茄、彩虹甜菜、韭菜、鼠尾草和莧菜都是好看又能融入景觀的植物。

例如在玫瑰叢下種植大蒜，它們是絕佳的「伴侶」；大蒜能驅趕可能侵害玫瑰的害蟲，其抗菌特性也有助於預防真菌病害。

在玫瑰叢下種植大蒜，能驅趕侵害玫瑰的害蟲。(美聯社)
在玫瑰叢下種植大蒜，能驅趕侵害玫瑰的害蟲。(美聯社)

雖然在陰涼處種植某些植物可能頗具挑戰，但也有其優點。首先，由於土壤水分不會像在全日照環境下那樣快速蒸發，因此不需要頻繁澆水。

此外，除了蛞蝓之外，多數害蟲都會鎖定向陽處，因此需處理的蟲害也會減少。

精華 FAQ

  • 以葉、莖或根為主要收成的作物最適合半陰環境，例如芝麻菜、小白菜、菠菜、馬鈴薯、胡蘿蔔與蘿蔔等；相較之下，番茄、小黃瓜這類結果作物較需要充足日照。

  • 在陰涼處種植時，最好先室內播種或買幼苗，因為多數種子發芽仍需要陽光。此外，可用白色圍籬或鏡子反射光線，補足植物進行光合作用所需能量。

  • 半陰環境下土壤水分蒸發較慢，因此澆水頻率可降低；另外，多數害蟲較偏好向陽處，蟲害壓力也會比較小，對蔬菜生長反而有一定優勢。

瑞士

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