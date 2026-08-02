旅遊／旅居菲律賓任職2美軍基地 憶往美事多

溶洞內。(圖皆為作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者曾任克拉克與蘇別克灣兩大美軍基地工程職務。

作者曾任克拉克與蘇別克灣兩大美軍基地工程職務。 重點二： 菲律賓基地曾遭偷竊、堵門與反美情緒升高等事件。

菲律賓基地曾遭偷竊、堵門與反美情緒升高等事件。 重點三：文章也描寫菲國宗教、殖民歷史與多元自然風光。

菲律賓一直是美國主要的聯盟國之一，國內曾設有兩個美軍基地—克拉克(Clark Air Base)空軍基地及蘇別克灣(Subic Bay Naval Complex)海軍基地。我在1970年代末有機會調到克拉克空軍基地以及1980年代初期又回到菲律賓服務於蘇別克灣海軍基地，現在想起來有許多趣事可以回憶。

★1977年 派任美軍基地 AI摘要 文章摘要整理： 本文回憶作者在1970至1980年代於菲律賓兩座美軍基地任職的經歷，並穿插當地民情、反美風波、宗教文化與旅遊見聞。

1977年我被美國國防部 派任到安溪禮斯市(Angeles City)的克拉克空軍基地當工程師。安市和首都馬尼拉有條當時菲律賓全國第一條的付費高速公路，開車大約一小時左右，

那時菲律賓物價非常低廉，1美元可換7.5披索，平常雇用一個佣人管吃住包括煮飯、洗衣、打掃、帶孩子，只要150披索，合20美元，真是便宜。

既然美國老大哥非常富裕，菲律賓人「借用」一下物資也就無可厚非了。我在這裡講幾個例子。有一個女人在俱樂部裡工作，有一天被抓到在衣服裡藏了50多件刀、叉和大大小小的湯匙，真不知道她是如何辦到的。還有一次，有人在夜晚翻山越嶺，剪斷了基地外圍的鐵絲網，用水牛把一個超過1噸重的冷氣機運了出去。基地指揮官聽到這一個消息，也只有搖頭嘆息了。

還有更厲害的借用事件發生在那一個時期；基地有三條跑道，日夜都有跑道燈照明，以利飛機起降，不料一天晚上，一條跑道上的跑道燈全部失蹤，幾個月以後居然在馬尼拉機場出現。另外有一次更是離譜，基地和安溪禮斯市簽了一個協定，假如市區發生火警可以要求基地消防隊支援；於是有一天在大白天裡，一輛消防車開著警燈嗚嗚嗚地開出了基地大門，衛兵當然以為市裡發生火警，一句話都沒問就放行了，後來才曉得被菲律賓人放了一個大鴿子！

1983年初，我又任職蘇別克灣美國海軍工程中心的水電工程處，主管電力、淨水、蒸氣/蒸餾水、壓縮空氣、海水冷卻系統等供應，以及電訊及電視、汙水處理、有毒廢棄物處理等服務。

這個海軍基地是美軍第七艦隊維修和補給的重要基地，有極大的船塢可以整修航空母艦和任何其他船隻。船艦一停靠碼頭後的標準作業是停止引擎動力(術語稱為冷火雞～Cold Turkey)，一切的水電都由我主管的機構供應，直到軍艦離開為止。

★基地被堵 搭艇避風頭

還有一件事不得不提，自從菲律賓前總統馬可仕被推翻下台流亡夏威夷以後，菲律賓政府當局和民眾反美的情緒日益高漲。在1986年5月下旬一大群員工堵住基地的三個進口，不允許人們進出，主要原因是勞資協商談不攏(克拉克空軍基地也同步被圍)。美國這兩個基地雇用了4萬5000個菲律賓人工，是菲國除了政府以外最大的雇主，每年光薪資就超過15億美元，加上約1萬6000個美國軍人及文職人員和他們的眷屬在兩地的花費，對菲律賓地方和國家的經濟貢獻無疑地是非常巨大的。我當天(星期天)剛好帶家人去馬尼拉度周末，晚上回來被阻擋在外，只好到當地的一個華人朋友家去躲避風頭。

和工作單位連繫了以後，被告知靜候消息，當局會作一些安排。到了清晨1點多，單位來電要我們在4點半到一個地點會合，有船來接大家。我朋友開車準時送我全家到預定地點，已經有十多個美軍人員及眷屬等在那裡。

果真時間一到，有一艘登陸艇開到淺灘，大家急急忙忙地從沙灘上踏水上了船離開(頗有點像麥克阿瑟將軍涉水上船的味道)。老婆和孩子們都從來沒有坐過登陸艇，一大清早像乘遊艇般悠遊港灣，女兒們都高興得要命。連女傭後來談起來，都興高采烈地說個不完呢。

在馬尼拉假如要自己開車的話，那可真是驚險百出，沒有一身是膽的本領可就寸步難行了。三線道的路經常變成四、五輛車並排前行，隨時有車從左邊或右邊超過你。更離譜的是常常突然有車子從右邊殺過來到你前面，然後往左轉，逼得你不得不緊急煞車；這時還得防止後面的車追尾，加上路上還有許多自行車和行人，沒有反應快的本領一定會嚇得心臟病發作。如果開車像在美國那樣中規中矩地的話，那就永遠別想向左轉了。

菲律賓貧富差距極大，華僑有些雖然很有錢，但是大量的財富還是真正控制在大地主和實業家手中。華僑是看得到的富人，因此常常被土匪們綁票搶劫。我聽說過一個流傳相當廣的故事，有一個華僑家裡小孩被綁架，付錢以後他去警察局報案，一走進去看到穿制服的警察居然就是拿他錢的綁匪，嚇得趕緊逃了出來，沒想到原來警匪竟是一家人。

★貧富差距大 且政教協一

在馬尼拉郊區有一個華僑義山，也就是華僑歸天後的墳地，那些墳墓個個修得美輪美奐像房屋一樣，琉璃瓦屋頂，瓷磚地，有幾間竟然還裝了冷氣。很多菲律賓窮人都住在違章建築漏風漏雨的木板屋裡，看到華僑如此豪華奢侈，自然會產出極大反感，難怪對華僑被綁架同情的人很少。

東南亞的國家大多數是信佛教的，也有幾個是回教國家，只有菲律賓人民超過80%信仰天主教，應該是曾經是西班牙殖民地的影響。因為信徒眾多，教皇派給菲律賓的主教是「紅衣樞機主教」(Cardinal)。此人位高權重而且是終生職，只要一聲令下無論誰是總統都不得不買帳。因此在菲律賓是政教協一，政府管行政，紅衣樞機主教影響民政。

天主教是不准避孕的，墮胎更是罪大惡極。所以窮人家小孩一大堆，如是永遠翻不過身來，一代代只有貧困下去。還有離婚當然也辦不到，許多怨偶只好分居，以後各自另起爐灶後再生下的兒女都沒有正式名分，於是教會也都睜一隻眼閉一隻眼罷了。

天主教一年最大的節日並非聖誕節而是4月復活節，許多自願者就會光著上身，邊走邊用鞭子鞭打自己，打得鮮血淋漓，算是替耶穌贖罪。更有甚者會背上一個大木頭十字架走好幾里路，最後把自己像耶穌一般釘了上去。據說如此一來不但自己的罪行能被赦免，連家人親戚們的罪也都被天主寬恕了。

殺麥哲倫的土王雕像。(圖皆為作者提供)

★西班牙殖民 統治400多年

自從1521年麥哲倫(Ferdinand Magellan)登陸菲律賓以來(他自己被土王在Cebu所殺)，西班牙人殖民統治了菲律賓400多年，文化方面受西班牙的影響非常巨大，上流社會的衣著、食物、詞彙、交誼等都見到西班牙的影子，因為許多菲律賓人都有西人的基因，所以走到大街上美女俊男比比皆是。

有趣的是華人，尤其是閩南人，在食品方面的對菲律賓人影响也極大，甚至許多食物和菜肴根本都是閩南話發音，例如米粉、冬粉、扁食、炒麵、豆腐、豆花等等，最近由於國語開始盛行，有些食物如小籠包也變成了日常的用語。

由於社會不大景氣，很多菲律賓的年輕女人都到國外打工，菲傭在東南亞各國為數眾多，香港及台灣都是大本營；更有名的是護士，在美國和加拿大各大醫院裡常常有她們的蹤跡，日子久了就留下來成了新移民了。美加兩國的大城市裡，菲律賓人集結之地到處都找得到仍在工作或已退休的護士們。

與巨鷹合照。(圖皆為作者提供)

★與老鷹合照 吃蟲大補

菲國是一個由7000多個島嶼組合成的國家，有山有水，四處是河川。國家中間一大片淺海區，潛水觀看熱帶魚的地點多得是。有一次我去Cebu市叫Oslo的地方和鯨鯊(Whale Shark)一起游泳，鯨鯊是鯊魚中最大的一種，一般大約長五公尺以上，有一張大嘴，像鯨魚一般以微小的浮游生物為食。

大家排隊坐上八人座的小船，划到離岸邊30公尺的水域，就有十多條鯨鯊來回游泳，吞食專人餵給牠們的食物。這時候會游水的人就可以跳入海水裡，跟這些龎然大物並肩一起游了，不過前提是不許觸摸牠們，如此的經驗確實是人間難得幾回有。

Davao City之道觀。(圖皆為作者提供)

菲律賓第二大島明達淖(Mindanao)是回教徒眾多的地方，首府是Davao City，那裡居然有一個很有規模的道教道觀以及一個相當大的佛寺。我們還去參觀了菲律賓老鷹的保護區，那些老鷹展翅超過六公尺長，平時獵食野生小動物如兔子、野鳥等。因為現在數目稀少，受到國家立法保育，保護區有一專家負責照護這些瀕臨絕滅的老鷹。我們去參觀的時候，他剛好在那裡，跟我們仔細地講說了牠們的習性，還讓我們和一隻成年大老鷹合照。大老鷹站在肩膀上，這樣的機會可真是難得。

Palawan島溶洞入口處。(圖皆為作者提供)

菲國第三大島巴拉旺(Palawan)北部有一條非常長的地底河流，我們先坐蜘蛛船經過一片海域到達山洞口，然後坐摩托小艇開進去幾十分鐘還離盡頭遠得很，裡面相當寬闊，洞頂也很高，是山水經過千萬年慢慢滲透溶化石灰岩的結果，鐘乳石也掛滿了四處，很是壯觀。從地底河出來後我們換乘手划船穿越Mangrove森林，這裡的Mangrove樹比我在美國彿羅里達州見過的高大得多。有一種乳白色長長的蠕蟲(其實是蚌殼的親屬)寄宿在樹枝中，導遊去找了幾枝，剖開來後果然有幾條蟲掉落出來。導遊拿起一條就生吞了下去，說是對身體大補，問我要不要試試。我不甘後人也拿了一條吞嚥了，好像也沒啥特別的滋味，不過，老婆就說我今天別想親她了。

中西諺語都說：「好事都有盡頭。」(All good things will come to an end，其實壞事也一樣)，那些多年前的快樂日子現在只已成為美好的回憶了。