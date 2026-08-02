旅遊／心嚮往之 阿姆斯特丹風情萬種

運河與民房融合的水鄉風情。(圖皆為作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿姆斯特丹運河密布，被譽為北方威尼斯，民居與自行車景觀獨具風情。

阿姆斯特丹運河密布，被譽為北方威尼斯，民居與自行車景觀獨具風情。 重點二： 作者實地造訪安妮之家、紅燈區與王宮，感受歷史記憶、城市開放與觀光魅力。

作者實地造訪安妮之家、紅燈區與王宮，感受歷史記憶、城市開放與觀光魅力。 重點三：文中也記錄風車、諧星館與荷蘭人的熱情互助，凸顯阿市的迷人磁性。

荷蘭首都阿姆斯特丹(Amsterdam，以下簡稱阿市)名字中，阿姆斯特為流經市區的大河名(Amstel)，丹則是大壩，是建此河上的水利工程。取名如此，阿市與河水千絲萬縷的關聯當一覽無遺。無獨有偶，荷蘭第二大城鹿特丹(Rotterdam)的名字也有類似文字結構和地理特徵。

我選擇風情萬種來描繪阿市誠因它恰如婀娜多姿的絕代美女，渾身散發別具一格的迷人魅力和奇異光亮，令人怦然心動，可謂「教我如何不想她」？作為荷蘭第一大都市，它得天獨厚地占據無數讓人眼界大開的美麗景點，擁有能給人甜蜜回憶的歷史古蹟、富人文氣質的整潔街區和友好開放的當地居民，使外來遊客不能不對它流連忘返。

★運河交錯 北方威尼斯

阿市給我的第一印象就是它與義大利 水城威尼斯何其相似，步行不出幾分鐘就能邂逅蜿蜒流通的條條運河和橫跨河上的大小橋梁，形成縱橫交錯的運河網，難怪阿市的別名就是北方威尼斯。不同的也許是阿市運河上航行的大都是樸素大方的扁平小船，看不到威尼斯隨處皆有的船頭如大鳥頸脖的優雅貢朵拉。

沒有懸念的是，我們的民宿就在運河邊，可謂開門見河，依窗望船。河兩岸全是連體民房，高約四到五層，其棱角分明的倒影在水波裡悄無聲息地蕩漾。屋宇頂部大都有醒目的三角形山牆，有的斜邊還砌成階梯狀，顯得錯落有致。房屋外牆一般由紅磚砌成，但顏色深淺有異，並無雷同，可輕易分辨鄰壑疆界。由於窗框都漆成白色，晃眼奪目，看上去舒展大方。

運河兩旁道路都屬單向行駛，雖有機動車通過，數量卻不算多。多的倒是自行車，荷蘭人明顯注重環保，熱中騎車，用完後隨手停靠河邊，重疊堆放。運河邊緣都不設欄杆，卻未見有人惡作劇把人家的自行車推入河中。

我們的女房東一早出門，我看到她騎的是一輛前面帶方籃的小三輪，方籃裡應可放不少物品，方便又實用。正好雨後天晴，我起床後跑到視窗拍照，自覺完成了一幅信手拈來的都市風情畫，雖比不上「清明上河圖」，卻有「春水碧於天，畫船聽雨眠」的水鄉風味。

早聽說荷蘭多數地區低於海平面達四米，頑強的荷蘭人偏不低頭，從14世紀起就開始圍海造地，使用巨大風車日夜不停地抽水到堤外，硬為自己開拓出合宜的家園。為整治新闢的沼澤地，人們設計開挖運河以疏通地下水，擴展城市，同時發展航運和貿易。其結果是阿市湧現160多條人工開鑿運河，它們互相銜接，形成半圓形向外擴展的輻射狀，使阿市成為獨特而又名副其實的運河城。

名為德‧古爾的最高老式風車。(圖皆為作者提供)

長臂風車為荷蘭建國功勳卓著，它於是和鬱金香一樣成為國家的招牌記號，也是我們到訪必追的明星目標。阿市北面20公里處有個如畫村莊名為詹斯(Zaanse Schans)，那裡至今保留了12架仍在不停運轉的早年風車，是個著名旅遊點。問題是去那裡得跟團，要花費一整天。好在阿市邊緣其實也有一架名為德‧古爾(De Gooyer)的老牌風車，其名字意為東南角，居然還是荷蘭所有風車中身軀最高者。既如此，我們何必捨近就遠？

我們乘坐公交車去城市的東南角，結果順心如意找到這座高達26米的古老風車，它建於16世紀，處在兩條運河間，它的石頭基座呈四方形，上半部卻是八角形的木結構；雖然四片巨大風葉仍能運轉，但它實際上已完全退休，可說是個擺擺樣子的花架子。

這風車當年主要用於磨面等體力活，必須等待和借助風力，所以當蒸汽革命開始後其重要性就大打折扣，最終被棄之一旁。看到這依然裝腔作勢迎風挺立的風車，我不由得冒出一個念頭，它不是跟西班牙小說「唐吉訶德」中顢頇主人公以長矛與之英勇打鬥的那架風車如出一轍嗎？

安妮之家博物館底樓牆上的安妮照片。(圖皆為作者提供)

★安妮之家 追訪目標

阿市有好幾個博物館集於同一個地區，其公交站名就叫做博物館站。其中有阿市最大的國立博物館，也有特別受崇拜的大畫家梵谷的博物館；但對我這個曾充任世界歷史教師的人來說，一個縈繞心頭的追訪目標卻是阿市的安妮之家(Anne Frank House)，那是二戰期間曾在一個屋頂閣樓躲藏達兩年之久的猶太女孩當年住房遺址。

我教書時，每講二戰史必會向學生提到安妮的悲慘經歷，用以證明戰爭的無情和希特勒的殘忍，但僅是紙上談兵。如今既到阿市，我無論如何要親去憑弔，不僅眼見為實，也可對無辜慘死的女孩表達哀悼和敬意。

參觀安妮之家須上網預約，門票16歐元(約18美元)，但網路上會強制捐款至少兩歐元，訪客須在規定時段入場，單因參觀者眾。博物館內禁止拍照，我只在進口處拍到一張貼在牆上的安妮照片，從女孩臉上露出的天真無邪微笑看，她那時應尚未預見到日後凶險。

舊居是當地典型的四層屋宇，而且與我們的民宿竟在同一條運河邊，只不過兩屋處於扇形兩端，故步行仍需半小時。舊居的二、三層樓原來用作安妮父親參與合辦的小公司辦公室，四樓則是存放草藥和其他原料的儲藏室，所以視窗都漆成深藍以護儲藏品。從四樓往上到閣樓的進口處設置了一個厚厚的活動書架，一旦推上就把進口妥妥地掩蓋。書架現在布置成半開狀，訪客從後繞過即可登上閣樓。難以想像的是閣樓內實有兩層，裡面有簡陋的廁所和廚房設施。

與安妮一家同時藏匿閣樓的還有另一家猶太人和一個牙醫，總共八個人居然從1942到1944年間共同蜷縮在狹窄空間艱難度日，不僅不能自由出入，甚至不能靠近視窗，唯恐被人覺察。陳列的展品裡包括一些安妮的個人紀念品，比如她在躲藏前預先轉送給小朋友的彩色玻璃珠等。

在底樓展室，我們看到一本由安妮親筆書寫的帶有紅色封皮的日記本，是八個人中唯一被蘇軍解救而虎口逃生的安妮父親後來重返舊地才找到。從解說詞看安妮另外還謄寫了一本字跡清楚的日記本，期望有朝一日能公開發表和出版。小女子身處逆境依然心懷大志，實屬不易。可惜她難逃被納粹抓捕厄運，不幸死於集中營，年僅16歲就香消玉殞。所幸她的日記最後得見天日，為歷史留下濃重一頁。

紅燈區夜景。(圖皆為作者提供)

★熱鬧紅燈區 笙歌不息

說阿市風情萬種，自然不能不提它聞名於世的紅燈區，當地人稱為德‧沃侖(De Wallen)，意思是大牆，因當初此地是有圍牆的運河區。它在離火車總站不遠的一條運河邊，如今已是阿市一個極為引人的熱門景點。試想，當今世上能有幾個大都市保有公開合法的紅燈區？何況它是歐洲最古老和規模最大的一個銷魂地。人皆有好奇心，愈遭禁忌愈催人趨之若鶩，非見識不可，誰能免俗？

紅燈區兩岸的臨街房基本都已闢為色情業商鋪，包括色情博物館、情趣用品店、脫衣舞廳和各色酒吧等。一到晚上閃爍耀眼的霓虹燈齊放光芒，交相輝映，在運河上產生色彩斑斕的倒影，頗有一派秦淮河漿聲燈影般的浪漫情調。最讓人驚訝的當然是那一排排臨街的落地窗，籠罩於紅色光影裡而站於窗前的是一個個身穿泳衣的妙曼女郎，她們大都塗脂抹粉，撓首弄姿，以燦爛笑顏招徠顧客。

每個落地窗旁都有一扇小門，潛在主顧可直接敲門議價，一旦談妥便被延入為賓；但我們那晚看到的商洽大都功敗垂成，敲門人只好灰溜溜地退出。也看到一幫無賴少年聚合一起對著落地窗大聲起鬨，若得裡面的女郎惱羞成怒，打開小門用瓶裝水朝落荒而逃的小潑皮們潑水，一邊高聲叫駡，「你們是不是狗屎？」

我們也看到一個騎摩托車的員警趕到現場，一併攔住幾個中東人模樣的小青年進行盤問。紅燈區全然合法，理所當然地得到城市和員警的保護。我們甚至還看到一個窗貼「妓女資訊」字樣的辦公室，估計是為從事最古老職業的婦女提供健康安全和其他資訊的機構。

遙想當年，不少中國文人騷客喜好遊走青樓，據此還創作出無數纏綿悱惻的詩詞，如柳永的「酒力漸濃春思蕩，鴛鴦繡被翻紅浪」的詞句把「今宵酒醒何處，楊柳岸，曉風殘月」的情感抒發得淋漓盡致，算得豪放灑脫。同樣，阿市的紅燈區為該市帶來源源不斷的遊客、生意和經濟效益應是不爭事實，難怪它能香煙延續，笙歌不息。問題是，誰人願讓自家姐妹親人操此舊業？此題恐怕永遠無解。

順便說一下，阿市也有個規模一般的唐人街，比鄰紅燈區，就在另一條運河邊；雖無高大的中華牌樓，但也有個看上去修建不久的名為荷華寺的佛寺，它有精緻的飛簷和金色琉璃瓦，圍牆則呈淡粉色，頗有中華建築特色，在一眾樓房中顯得突出別致。

我們找到一個名為海天酒家的飯店晚餐，點了小排骨和百頁等菜肴，吃得津津有味。飯店給客人使用的是正宗骨筷，上面刻有喜、福字樣。我一問，骨筷都會被回收再用，所以並不浪費。

出得門來，我們驚訝地發現，原來與飯店一牆之隔的就是一個紅光四射的長方攬客窗。一個摩登女郎正擱腿於椅把上逍遙自在地迎賓待客，真是要多誇張就有多誇張。

利奧介紹「芝加哥興旺」劇場的大堂裝飾。(圖皆為作者提供)

★追蹤諧星館 意外之喜

我們在阿市還有個意外追訪目標，那就是名為「芝加哥興旺」的諧星館(Boom Chicago)。得悉其名和有趣故事皆源於哥倫比亞廣播公司的「60分鐘」專題節目，它詳細介紹了幾個異想天開的美國諧星和脫口秀演員於30多年前洋插隊跑到阿市，從零開始創辦劇場，辛勤耕耘數十載，終於打開局面，把美式脫口秀和即刻喜劇擴大傳播到荷蘭。

我們在星期一的白天興沖沖地趕去，不料劇場僅每周三到周日有演出，周一沒有活動。我們向開門的年輕人說明是從紐約慕名而來，單為見識這被電視節目炒熱的知名場所，但他除表遺憾外只勸我們改日再來，我們唯有從命。誰知他後來改變主意，特地開了門從後面追上，說如有興趣可隨他入場參觀一番。我們求之不得，立刻轉身，堂而皇之地跨入先前叩門不應的歡娛劇場。

他自我介紹叫利奧(Leo)，是法國人，已在此工作多年；他讓我們先看大堂牆上的照片和裝飾，其中當然有參與創辦劇場的著名美國諧星和主持人賽斯‧梅耶斯(Seth. Meyers)等人。他然後帶領我們參觀擺滿座椅的小劇場，還帶我們到後台觀望，使我們享受到十足的嘉賓待遇。他告訴我們，荷蘭人大都能說英語，所以接受美式脫口秀並非難事。我問他劇場能否自負盈虧和經濟獨立，他指向大堂裡的酒吧說，酒吧的設立和營業對劇場運轉的助力非同一般。

大壩廣場上的巍峨王宮。(圖皆為作者提供)

★市府變王宮 對外開放

阿市號稱荷蘭首都，奇怪的是它的議會大廈和首相官邸等政府部門都設在約50公里外的海牙市，連同各國使館等，海牙實際上是荷蘭政治中心。不過，阿市中心的大壩廣場上確有一座巍峨王宮，它最初是市政廳，1808年由拿破崙任命為荷蘭國王的其弟路易‧波拿巴把它接收並改建成王宮。荷蘭人趕走法國人獲獨立後的首個國王威廉一世延續事實，也把它作為自己的王宮。如今它主要用於正式的國事和外事活動，中國國家主席習近平和夫人2014年到訪時就在此受到國王夫婦的盛情款待。

王宮現在對外開放參觀，門票13歐元，包括出借的講解答錄機和耳機，還附有中文解說。王宮的一樓是接待處和辦公室，包括門票銷售、耳機出借和衣帽寄放等設施。遊客沿紅色地毯走到二樓立刻可見一個無比高大寬敞的中央大廳，頂部有六個分兩邊並列的美麗枝形吊燈。地面大理石地板上刻有當時的世界地圖，講解特別說明其時澳洲尚未誕生，因而未能入圖。

大廳四周是具不同功能的王家廳室，全都布置得大方得體，雍容華貴，擺放古色古香的家具，牆上則懸掛王家人物和歷史場面的巨幅油畫，顯得不同凡響。大多數房間只能隔著玻璃欄杆從外向內張望，但有幾個較大的廳堂可沿引導繩索穿越其間而近距離觀看。其中有個廳室是前女王2013年退位儀式舉辦處，當年的退位詔書還擺在桌上作為歷史檔展示。現任國王威廉‧亞歷山大(Willem-Alexander)是女王長子，其登基儀式在王宮外的大教堂舉辦。但我們從二樓正面陽台可看到外面的大壩廣場，據說凡舉辦慶典活動王家人員就在此向聚集廣場的歡呼人群致意並答謝。

在阿市期間，我們除了為它的輝煌歷史和綺麗景色折服，還受到荷蘭人民的熱情接待和幫助，感受到他們的友好情誼。比如我們的飛機一大早抵達機場，通關時兩個英俊的男關員搶著用標準的中文與我們拉家常。其中一個先問：「來旅遊嗎？」另一個則補充說：「你們有假期？」似乎各顯神通，爭相向中國客人示好。大廳裡的一個公車售票機好像壞了，怎麼擺弄也無法買到通往市區的專車票。

這時，一個中年男子走過來，問明情況後他把我們帶到機場大門口，指著右手邊一輛紅色公交車說，那是專門出售車票的活動車。多虧他的指導，我們順利買好車票進入市區。

晚上，我們去一個超市買牛奶和水果等食品。因是外來客，我們沒有打折所需的會員身分，但結帳的年輕女營業員仍然給我們打了折扣，還親切地祝願我們盡情享受阿市時光。此外，歐洲國家都用圓形電插頭，我一時疏忽竟忘帶一個合適的轉換器，只好連夜外出尋找電器商店，正好看到一個名為「北極光」燈具店。我們剛一發問，微胖的男主人馬上說他有貨，保證我們可正常使用。結果，他的店鋪倒真的轉化為我們的北極光。

還在「芝加哥興旺」參觀時，我們曾告訴利奧次日將去比利時的安特衛普，他馬上表示，「那裡有什麼好玩的？我們阿市才是值得遊客開心逗留之處。」他的話似有誇張之嫌，但也證明詼星劇場的工作人員不可避免地具有搞笑本領。我轉而細想，又覺他的話也無可挑剔。一個城市具有阿市這般難以抗拒的磁性魅力和風情萬種，充滿引人入勝的歷史淵源和壯麗景觀，能對它不心嚮往之和傾情愛慕嗎？