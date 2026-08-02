娛樂／影評6分 觀眾92分…「私刑行動」能靠民怨翻盤？

「私刑行動」在德國曾因「鼓勵私刑」兩度遭禁，早前終於等到解禁上映；圖為劇照。（取材自豆瓣電影）

德國 負責電影分級的機構「德國電影產業自律協會」（FSK）早前終於核准「私刑行動」（Citizen Vigilante，又譯「公民義警」）公映的許可證，並為其定下了18禁的最嚴苛分級。此前，FSK曾兩次評議該片，均以「宣揚私刑」為由，在德國禁止該片發行。

「私刑行動」由德國導演烏維鮑爾 （Uwe Boll）自編自導、自己製片，曾主演過「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）的好萊塢 演員艾米漢默（Armie Hammer）挑大梁，他在片中飾演一名來自美國的商人，在一個未具名的歐洲國家，針對一群法外之徒，展開了一系列私刑式的暴力行動。

全球首富加入戰局

導演鮑爾表示，該片的創作靈感來自2016年發生在德國漢堡的一起真實案件，當時有三名參與性侵案的青少年罪犯，最終僅被判處緩刑，引發社會輿論譁然。

在FSK不予「私刑行動」放映許可證後，鮑爾嚴厲反對，指責FSK以保護年輕觀眾為藉口，行的卻是文化審查之實，只因為「私刑行動」觸及了移民犯罪問題這個燙手山芋。他在參加一檔Podcast節目時表示：「我想要實話實說，不加任何粉飾。我所做的只是說出了許多人心裡想著卻不敢在公開場合說出口的話。我們已經厭倦了關於移民問題的這些政治廢話，也厭倦了那些所謂的多元化電影的自我重複。」

早前，超級富豪馬斯克（Elon Musk）加入論戰，他聲稱已獲得導演鮑爾的許可，將「私刑行動」放在旗下社群媒體平台X的個人帳號上，48小時內免費供所有人觀看。結果短短兩天之內，該片獲得1050萬人次的點擊瀏覽，實現了另類的病毒式行銷。

馬斯克在X平台上免費放映「私刑行動」48小時，帶動逾千萬次點擊。（路透資料照片）

據鮑爾透露，在發生德國禁映事件後，是馬斯克主動聯繫了他的團隊，希望能在X平台上免費放出該片，「我其實並沒有親自和他交談過，但整個過程進行得非常快。我覺得他這個人——雖然我也不知道他每天都在忙些什麼——注意力轉移得非常快。所以我想，如果我們不答應這事兒，他可能轉頭就去關注別的東西了。」

「爛片王」巔峰之作

今年61歲的烏維鮑爾入行已有30多年，拍的都是一些小成本類型片，數量已經快接近50部了。總體而言，這些電影不光媒體評價糟糕，就連普通觀眾也很不買帳。於是，其作品幾乎清一色遭遇票房潰敗，甚至為鮑爾帶來「影史爛片王」的名號。可是，靠著德國政府寬厚的電影補助基金和退稅政策，30多年來，鮑爾不愁沒片開工。

他曾在十年前「金盆洗手」改行開餐廳，但受到新冠疫情影響，餐廳倒閉，於是他又重出江湖。

這次的新作「私刑行動」不光故事本身有爭議，主演艾米漢默也不是普通人。這位曾憑藉「社群網戰」（The Social Network）、「紳士密令」（The Man from U.N.C.L.E.）、「以你的名字呼喚我」走紅的男星，在2021年被爆出私下的各種極端言行，且曾被多名女性指控性暴力和性脅迫。

雖然他並未被正式定罪，但幾乎遭到整個好萊塢行業的抵制，事業一度陷入停滯，近兩年才零星出演了一些低成本電影。這次「私刑行動」也算是將他重新帶回公眾視野。

目前，在影評網站爛番茄上，「私刑行動」共有18篇專業影評，獲得6%「腐敗」新鮮度；可是，由觀眾評分的爆米花指數卻高達92%，與以往的鮑爾作品這兩項打分全都極低的情形，形成明顯區別。在電影資訊網站IMDb上，該片目前的評分也有6.1分，幾乎是其導演生涯的最高分。包括在豆瓣上，目前該片也有6.5分的評分，「好於43%動作片、好於51%驚悚片」。

除了贏得粉絲認可之外，「私刑行動」的商業前景也頗為可觀。此前，網路上有人發文稱，該片上映十天之後，已獲得6700萬美元收入。不過，此說並未得到官方背書，而導演鮑爾則在接受採訪時表示，該片上映十天後獲得的收入約60萬美元，而其製作成本則為200萬美元。

「私刑行動」在爛番茄網站的影評人新鮮度僅6%，觀眾爆米花指數卻高達92%，顯示其話題性遠超電影本身的特殊處境。（爛番茄網站截圖）

德國導演烏維鮑爾（中）新作「私刑行動」話題十足。（取材自IMDb）

今年2月，獨立片商顫抖影業（Quiver Distribution）拿下「私刑行動」的北美發行權，6月19日正式上映，不過美國絕大部分影院沒排片，幾乎所有看過該片的觀眾，都是透過網上付費平台的管道（點播價格約7美元）。6月19日同步上線之後，該片一度在亞馬遜Prime Video平台上衝到榜首位置；在蘋果Apple TV+平台上，「私刑行動」也排在周榜前十之內。照此勢頭，該片單靠串流費用收回成本，應該也不成問題。

一下子衝上人生巔峰的導演鮑爾，自然也不願放棄這樣的好機會。他加碼宣布，同名電子遊戲也已開發完成，7月17日上線PS5平台。

現實案件推高熱度

不過，話說回來，應該有為數不少的觀眾，在花費一個半小時看完這部話題作品之後，會發現鮑爾的「爛片之王」的頭銜絕非浪得虛名。可以說，「私刑行動」的攝影、剪輯以及特效陽春，觀影時會被不少打亂時空順序的手法干擾，劇情的推進多靠主角的大段獨白。

也難怪，近日專門爆料的媒體Puck引述主演艾米漢默身邊人的說法，稱男主角本人都對該片的成品感到相當失望，甚至流下悔恨的淚水。

當然，對此說法，鮑爾導演不屑一顧。他早前接受媒體採訪時強調：「我從不在乎影評人的看法，我只在乎觀眾。爛番茄上94%的觀眾好評率、亞馬遜上4.5分的觀眾評分，都表明了大家很喜歡這部電影。現在的觀眾已經厭倦了製片廠炮製的那些垃圾貨色，他們渴望看到一部直白、硬核且能反映現實的電影。」

柏林民眾2025年11月在布蘭登堡門前以臥倒行動抗議性別暴力，呼籲終結針對女性的暴力行為。（路透資料照片）

說到「現實」，還是要了解「私刑行動」的靈感來源：漢堡輪姦案。該案件發生於2016年2月的德國，當時一名14歲女孩遭多人性侵，罪犯年齡分別是14歲、16歲、17歲和21歲，他們案發後將受害者棄置在戶外嚴寒之中。受害女孩被人發現時，已出現失溫症狀，所幸及時送入重症監護室搶救，才撿回一條命。

2016年10月，該案判決結果出爐，法官認定這幾名少年表現出了「悔意」，因此僅判處他們16個月至兩年不等的有期徒刑，且緩期執行。只有那名21歲的罪犯，被判處四年監禁，即時入獄。這一判決，頓時在德國引發民眾強烈憤慨。數萬人簽署請願書，要求將這幾名輪姦犯即時投入監獄，但結果依然不了了之。

事實上，類似案件在德國並非個例。僅僅是在漢堡，四年之後的2020年，漢堡市中心又發生了15歲少女遭輪姦的惡性案件。結果，九名被定罪的年輕男性中，有八人被判處緩刑，僅有一人被判入獄服刑。如出一轍的處理方式，再次激起德國民眾怒火。相反地，一位女性因在網路上斥罵其中一名罪犯為「可恥的強姦犯人渣」，而被德國法院判定犯下了誹謗罪，需要繳納罰款，這也更讓大量德國民眾感到義憤填膺，導演鮑爾便自稱是其中之一。

上述這兩樁輪姦案，犯人具有難民背景。也因此，這次鮑爾的「私刑行動」直接以德國新移民作為反派人物，讓艾米漢默飾演的主角對他們大開殺戒。這樣的現實背景，或許也能解釋「私刑行動」為何會獲得部分觀眾的高分評價了。

（取材自澎湃新聞）