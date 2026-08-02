娛樂／「草原上的小木屋」 11歲哈爾西挑大樑

「草原上的小木屋」由愛麗絲哈爾西演出女主角。（取材自IMDb）

串流影音巨頭Netflix （網飛）推出全新改編影集「草原上的小木屋」（Little House on the Prairie），重新詮釋美國作家蘿拉英格斯懷德（Laura Ingalls Wilder）的經典同名小說。

娛樂媒體「好萊塢 報導」（The Hollywood Reporter）報導，新版「草原上的小木屋」以更寫實的視角，描繪蘿拉英格斯（Laura Ingalls）一家人在19世紀的美國邊境 拓荒的生活。除了保留原著的核心精神，也融入更多符合當代觀點的角色刻畫與社會議題。此次製片由雷貝嘉桑寧申（Rebecca Sonnenshine）肩負重任，她希望帶給觀眾既熟悉、又耳目一新的「草原上的小木屋」系列影集。

「沒想過有專屬看板」

年僅11歲的新星愛麗絲哈爾西（Alice Halsey）此次獨挑大樑擔綱女主角，負責詮釋美國文學史上最經典的女孩角色之一。

她的肖像出現在好萊塢的巨型看板，這一切對年幼的哈爾西而言，簡直難以置信。

哈爾西接受「好萊塢報導」專訪時表示，看到自己出現在大型看板上，心情雀躍且令人振奮。她說：「以前從來沒有想過會有專屬於自己的看板，這種感覺實在太瘋狂！」

哈爾西坦言，家裡的書架上有一套「草原上的小木屋」系列小說，但她其實是在拿到「蘿拉」這個角色的試鏡機會後，才開始認真閱讀原著。她形容，這些故事散發令人著迷的魅力，「蘿拉擁有一種特殊的力量，能透過細膩的描繪與豐富的細節，將讀者深深拉進她的世界」。

為了準備這個角色，哈爾西展現出超齡的認真態度。她反覆研讀劇本，收聽相關主題的播客（podcast）節目，並閱讀大量關於劇中背景設定的19世紀末年代背景的書籍，希望透徹地理解這個角色是誰，以及該如何詮釋她。

哈爾西坦言，實際穿上戲服並進入拍攝現場的那一刻，是她最能沉浸進入蘿拉這個角色的時候。她形容，拍攝現場的草原有一種狂野卻神奇的氣息，每當微風吹拂時，整片草原彷彿都「活了過來」，這個浪漫的畫面既美麗卻充滿不可預測性。

笑看不可預測的場面

拍攝現場的「不可預測」在拍攝過程中數度發生，劇組拍攝開場戲，也就是觀眾第一次看到蘿拉手持彈弓登場的畫面時，當地獨特的「欽諾克風」（Chinook wind）暖風忽然來襲，工作人員臨時搭設的帳篷被吹得東倒西歪，劇組人員手忙腳亂，連忙收拾殘局。

面對這場突如其來的混亂，哈爾西非但沒有驚慌失措，反而覺得整個場面太滑稽，因此忍不住笑場。

身為女主角，哈爾西坦言感受到不小的壓力，但她也不吝嗇稱讚整個劇組如同家人般的溫暖氛圍，而這份支持大幅減輕了她的重擔。

哈爾西認為，這部經典作品得以跨越世代並持續打動人心，是因為作品本身的魅力有一部分來自蘿拉的文字與故事本身，足以引起不同時代觀眾的共鳴。

哈爾西年紀輕輕，表演資歷卻相當豐富。她的第一份演出工作是與好萊塢女星布麗拉森（Brie Larson）合作的「化學課」（Lessons in Chemistry），而讓她累積最多實戰經驗的作品則是「國家廣播公司」的長青肥皂劇「我們的日子」（Days of Our Lives），後者緊湊的拍攝節奏讓每場戲通常只有一次拍攝機會，讓她迅速蛻變為一名成熟的演員。

愛麗絲哈爾西首部影藝作品是布麗拉森（右）主演的迷你劇「化學課」。（取材自IMDb）

「草原上的小木屋」殺青後，哈爾西的下一部作品同樣是與巨星前輩合作，她即將與曾拿下奧斯卡、艾美獎、東尼獎、葛萊美獎的非裔女星薇拉戴維斯（Viola Davis）同台飆戲，演出亞馬遜串流平台（Amazon MGM）出品的新作「艾莉克拉克」（Ally Clark，暫譯）。

拓荒夫妻用愛解爭執

除了哈爾西之外，新版「草原上的小木屋」的主要卡司同樣備受矚目。

澳洲男星路克布萊西（Luke Bracey）飾演父親查爾斯英格斯（Charles Ingalls），美國女星克羅斯比菲茨傑拉德（Crosby Fitzgerald）則飾演母親卡蘿琳英格斯（Caroline Ingalls），姐姐瑪麗一角則由史凱沃休斯（Skywalker Hughes）擔綱演出。

布萊西與菲茨傑拉德受訪時強調，他們希望詮釋一對「真實」的夫妻，而非理想的完美伴侶。布萊西認為，查爾斯與卡蘿琳是一對彼此尊重、可以同甘共苦解決困難的靈魂搭檔，而不是傳統刻板印象中的拓荒者夫妻。

菲茨傑拉德補充說道，查爾斯與卡蘿琳雖然還是會有意見不合、發生口角與爭執的時刻，但他們始終都會因為愛而選擇走回彼此身邊，這正是這對夫妻最令人感動的地方。

為了在鏡頭前培養出真實的夫妻默契，布萊西與菲茨傑拉德在正式開拍前，特地協同製作一份專屬「草原上的小木屋」的音樂播放清單，藉由共同的旋律體驗來建立情感連結，讓兩人在戲中互動更自然。

路克布萊西（左）與克羅斯比菲茨傑拉德在「草原上的小木屋」飾演夫妻。（取材自IMDb）

涵蓋疾病、種族議題

相較於舊版影集，新版內容著重呈現19世紀拓荒生活的真實樣貌，劇情涵蓋疾病、種族及社會現實等更沉重且複雜的議題。例如，第四集劇情描述瘧疾肆虐小鎮，便是改編自原著小說中「發燒與瘧疾」（Fever’n’ Ague）的篇章。

桑寧申表示，她在改編過程中希望盡力保留原著的情感深度與敘事張力，同時透過更貼近當代觀眾的視角，重新詮釋這個跨世紀的經典故事，讓拓荒時代的艱辛與人性掙扎能以更真實、更立體的方式呈現在螢幕上。

Netflix早在新版「草原上的小木屋」第一季正式上線之前，便已宣布續訂第二季。這項決定充分展現Netflix對這部翻拍經典作品走紅的高度信心，凸顯Netflix認為，這個融合懷舊情懷與當代視角的新版「小木屋」系列作品，有潛力成為長期熱銷的旗艦影集。