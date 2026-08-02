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料理功夫／肉末香茄

江碧琪
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成品照
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食材：

大圓茄1個、豬絞肉1/2碗、洋蔥1/2個、馬蘇里拉起司適量。

調味料：糖1小匙、鹽少許、胡椒粉少許、醋1大匙、番茄醬3大匙、茄汁1小匙。

作法：

1.洋蔥切小丁備用。

2.將茄子切厚片，兩面撒上薄鹽，靜置約15分鐘使其水分釋出，然後用紙巾擦乾，再掃上一層薄油，以防變色。

3.在煎鍋中，倒入少許沙拉油，開中火，油熱放入洋蔥丁炒至透明，再加入豬肉末，翻炒至變色。

4.加入調味料，小火慢燉幾分鐘，再混合均勻，盛出放一旁備用。

5.在煎鍋中，倒入適量沙拉油，開中火，油熱放入茄子片，煎至兩面金黃酥軟。

6.在茄片上面鋪上煮好的豬肉末，撒上馬蘇里拉起司，放入烤箱或氣炸鍋以375°F，烘烤約4~6分鐘，直到起司融化後起泡並呈金黃色。

7.也可一鍋到底，鋪上好肉末，撒上馬蘇里拉起司，放上鍋蓋，煮至起司融化即成。

小建議：

1.可用碎牛肉或雞肉代替豬絞肉。

2.調味料僅供參考。

3.茄子切片橫豎均可，厚度最好半吋以上。

精華 FAQ

  • 主要食材有大圓茄1個、豬絞肉1/2碗、洋蔥1/2個與適量馬蘇里拉起司，搭配糖、鹽、胡椒粉、醋、番茄醬和茄汁調味，完成後風味酸甜濃郁。

  • 茄子切厚片後先撒薄鹽靜置約15分鐘，可讓多餘水分釋出，之後再擦乾並抹薄油，能減少變色，也讓煎好的茄片更容易煎出金黃口感。

  • 可把肉末鋪在茄片上再撒馬蘇里拉起司，放入烤箱或氣炸鍋以375°F烘烤4~6分鐘，或直接一鍋到底加蓋悶煮，直到起司融化起泡、呈金黃色即可。

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