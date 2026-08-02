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料理功夫／美人腿二吃

朵澐
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美人腿佐蘋果
美人腿佐蘋果

美人腿就是我們常吃的「茭白筍」，我們家特別喜歡這蔬菜。之所以稱為「美人腿」，是因為其外觀潔白飽滿；外型挺直不乾癟，若切開帶有黑點，那是稱為「菰黑穗菌」的孢子，對人體無害。這美人腿用烤的也相當美味。

美人腿佐蘋果

材料：

美人腿4條、蘋果適量、青蔥與鹽適量、初榨橄欖油適量、清水少許。

作法：

1.美人腿去除粗纖維，洗淨切絲備用。

2.青蔥洗淨切段。

3.蘋果去皮切絲。

4.平底鍋倒入適量橄欖油，加入青蔥段翻炒，接著倒入美人腿絲一起炒，最後加入蘋果絲與少許水翻炒，加些鹽調味即可盛盤。

 PS：喜愛蒜頭或薑者可以加入；若沒有初榨橄欖油，一般油品即可。

美人腿煮排骨蘋果湯

材料：美人腿3條、蘋果半顆、排骨250克、鹽與清水適量。

作法：

1.排骨去血水洗淨。

2.美人腿去除粗纖維，洗淨切塊狀備用。

3.蘋果去皮切塊狀。

4.排骨倒入鍋中煮1小時，接著放入蘋果塊煮15分鐘，最後加入美人腿塊續煮10分鐘，加鹽調味即可出鍋。

PS：湯品不用加油，利用排骨自身釋出的油脂即可。

小提醒：美人腿與蘋果自帶甜味，不需要加入味精之類的調味品。

美人腿煮排骨蘋果湯
美人腿煮排骨蘋果湯

精華 FAQ

  • 因為茭白筍外觀潔白飽滿、挺直不乾癟，形狀像美人的腿，因此有「美人腿」的別稱；切開若見黑點，則是無害的菰黑穗菌孢子。

  • 先將茭白筍去粗纖維切絲，青蔥切段、蘋果去皮切絲；再以橄欖油炒香青蔥，加入茭白筍絲、蘋果絲與少許水翻炒，最後加鹽調味即可。

  • 先將排骨汆洗去血水，茭白筍切塊、蘋果去皮切塊；排骨先煮1小時，再下蘋果煮15分鐘，最後加入茭白筍續煮10分鐘並加鹽即可。

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