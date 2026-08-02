材料:

1.雞中翅2磅半左右，洗淨，用廚紙抹乾。

2.紅番茄3個，洗淨切小塊。

3.蔥一把，洗淨切段，留些許蔥綠，切成蔥花。

4.薑一塊，洗淨削皮，切成片。

5.白酒一大湯匙。

6.醬油2大湯匙。

7.蠔油一大湯匙。

8.電飯鍋一口。

作法:

1.將番茄塊平鋪在電飯鍋內鍋的底層。

2.次將雞中翅整齊地平鋪在番茄塊之上。

3.再把薑片、蔥白段置於雞翅之上，淋上白酒、醬油、蠔油。

4.最後按下煮飯鍵，約40分鐘後，一大盅鮮甜滑嫩的番茄雞翅就出鍋，撒上嫩綠的蔥花後上桌。大人小孩一個接一個，一會兒功夫就吃得盤底朝天了。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。