料理功夫／番茄雞翅
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材料:
1.雞中翅2磅半左右，洗淨，用廚紙抹乾。
2.紅番茄3個，洗淨切小塊。
3.蔥一把，洗淨切段，留些許蔥綠，切成蔥花。
4.薑一塊，洗淨削皮，切成片。
5.白酒一大湯匙。
6.醬油2大湯匙。
7.蠔油一大湯匙。
8.電飯鍋一口。
作法:
1.將番茄塊平鋪在電飯鍋內鍋的底層。
2.次將雞中翅整齊地平鋪在番茄塊之上。
3.再把薑片、蔥白段置於雞翅之上，淋上白酒、醬油、蠔油。
4.最後按下煮飯鍵，約40分鐘後，一大盅鮮甜滑嫩的番茄雞翅就出鍋，撒上嫩綠的蔥花後上桌。大人小孩一個接一個，一會兒功夫就吃得盤底朝天了。
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