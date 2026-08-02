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「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

料理功夫／番茄雞翅

周靈
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材料:

1.雞中翅2磅半左右，洗淨，用廚紙抹乾。

2.紅番茄3個，洗淨切小塊。

3.蔥一把，洗淨切段，留些許蔥綠，切成蔥花。

4.薑一塊，洗淨削皮，切成片。

5.白酒一大湯匙。

6.醬油2大湯匙。

7.蠔油一大湯匙。

8.電飯鍋一口。

作法:

1.將番茄塊平鋪在電飯鍋內鍋的底層。

2.次將雞中翅整齊地平鋪在番茄塊之上。

3.再把薑片、蔥白段置於雞翅之上，淋上白酒、醬油、蠔油。

4.最後按下煮飯鍵，約40分鐘後，一大盅鮮甜滑嫩的番茄雞翅就出鍋，撒上嫩綠的蔥花後上桌。大人小孩一個接一個，一會兒功夫就吃得盤底朝天了。

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