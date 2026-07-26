談藝／「超越圍牆」 全球22處巡迴

巴黎。(路透)

根據藝術家Saype官方網站的計畫足跡，「超越圍牆」(Beyond Walls)巡迴全球22個站點的國家、城市與該地點的展品特色：

1.法國-巴黎

巴黎。(路透)

2019年在著名地標艾菲爾鐵塔前的戰神廣場草地上創作，面積1萬5000平方公尺，在綠色草坪上拉開巨型連鎖的序幕。

2.安道爾-恩戈拉斯特斯

2019年首度進入高山環境，在海拔較高的恩戈拉斯特斯(Engolasters)地區綠色山坡草地上繪製，面積3500平方公尺。

3.瑞士 -日內瓦

2019年在著名的聯合國萬國宮及日內瓦(Geneva)湖畔周邊草地上創作，呼應該城市作為國際和平與外交樞紐的象徵意義。

4.德國 -柏林

選在見證過歷史真實圍牆分裂與倒塌的柏林草地上創作，極具歷史與政治寓意。

5.布吉納法索-瓦加杜古

2020年首次踏上非洲，完全放棄草地，直接繪製在西非特有的紅土上，呈現獨特的紅褐色視覺反差。

6.象牙海岸-亞穆蘇克羅

這幅作品是巡迴計畫中面積最大的，占地高達1萬8000平方公尺，展現宏偉的史詩規模。手環繞建築成圓形最為特別。

7.義大利 -杜林

在古老歷史建築與現代城市包圍的草坪上繪製，面積達6400平方公尺。

8.土耳其-伊斯坦堡

選在橫跨歐亞大陸的交通與文化樞紐伊斯坦堡創作，作品橫跨多個草地場域，象徵連結東西方文化。

9.南非-開普敦

2021年在開普敦的海角點(Sea Point)濱海草地上創作，背靠著名地景，將這座有著深刻歷史和解意義的城市納入世界連鎖。

10.貝南-威達

首次挑戰沙灘(Sand)畫布。在西非大西洋岸的沙灘上，用環保顏料繪製1000平方公尺的作品，與不斷沖刷的海浪形成強烈對比。

11.阿聯酋-杜拜

配合2020杜拜世界博覽會在會場或周邊的綠意草坪上繪製，向各國遊客展現。

12.阿聯酋-利瓦沙漠

2021年難度極高的環境挑戰，作品直接繪在荒涼沙丘上，面積雖較小(400平方公尺)，但金黃色的沙浪與握手圖騰融合出極震撼的荒漠視覺。

13.義大利-威尼斯

威尼斯。(路透)

2022年配合威尼斯雙年展，在水都威尼斯少有的綠色草地上繪製。是一幅精緻、迷你型的作品，面積僅有240平方公尺。

14.北愛爾蘭-貝爾法斯特

在曾受宗教與歷史政治「和平牆」長年分隔的貝爾法斯特綠色草坪上創作，面積高達1萬800平方公尺，再度用藝術融化實體隔閡。

15.巴西-里約熱內盧

巴西。(美聯社)

在享譽全球的科帕卡巴納(Copacabana)白色沙灘上作畫，與經典的海灘、海浪和比基尼地景交織。

16.巴西-布魯馬迪紐

前往曾發生過嚴重礦災水壩潰決的布魯馬迪紐(Brumadinho)，在草地上繪製，向災難受害者致敬，帶來治癒與重生的環境隱喻。

17.日本-富士

2023年首次來到東亞，選在日本象徵富士山之下的原野草地上繪製，傳統神山與現代藝術完美對話。

18.加拿大-蒙特婁

在北美的重要法語城市蒙特婁(Montreal)市區草坪上作畫。

19.土耳其-哈塔伊

這是全系列最特殊也最令人動容的一站。為了悼念與支持土耳其大地震的災民，首次將畫布選在地震後的哈塔伊(Hatay)廢墟與瓦礫堆上，象徵災後重建的無畏精神。

20.埃及-開羅

在吉薩金字塔群周邊的沙漠黃沙上創作，讓數千年的古文明與當代短暫易逝的地景藝術在此相遇。

21.立陶宛-維爾紐斯

2024年在立陶宛首都的草地上繪製，持續擴展波羅的海區域的友誼連鎖。

22.美國-明尼亞波利斯

2026年首次在美國亮相。以環保顏料繪製2200平方公尺的巨幅握手作品，完成最新的全球拼接。

藝術家Saype在威尼斯。(路透)