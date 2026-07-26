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談藝／明州巨幅地畫 上演真實人鏈

編譯周靜芝
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在明尼蘇達州明尼亞波利斯一處鄰密西西比河的公園草坪上，法國-瑞士籍藝術家塞佩繪製...
在明尼蘇達州明尼亞波利斯一處鄰密西西比河的公園草坪上，法國-瑞士籍藝術家塞佩繪製了巨型公共藝術作品「Beyond Walls」。(路透)

6月初，在明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)轟鳴島公園(Boom Island Park)的遼闊草坪上，本名為萊格羅斯(Guillaume Legros)的法國-瑞士籍藝術家塞佩(Saype)在草地上繪製了一幅巨型公共藝術作品。藝術新聞網站Colossal報導，此一創作是塞佩的「超越圍牆」(Beyond Walls)系列的一部分，迄今已在全球22個城市巡迴展出，也是該計畫首次在美國亮相。

社區相助 對抗執法悲劇

今年稍早，當美國移民及海關執法局(ICE)在明尼亞波利斯引發長達數星期的動盪、抗議與暴力事件時，讓這座城市成為全球焦點；其中市民古德(Renée Nicole Good)與普雷蒂(Alex Pretti)在與執法人員衝突時喪生，尤其是悲劇。

這並非明尼亞波利斯第一次引發與警察衝撞後的漣漪效應，2020年弗洛伊德(George Floyd)在遭圍捕時喪生，隨後在全美各地爆發「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)抗議活動。

法國-瑞士籍藝術家塞佩在明尼蘇達州明尼亞波利斯一處公園草坪上，準備繪製公共藝術作...
法國-瑞士籍藝術家塞佩在明尼蘇達州明尼亞波利斯一處公園草坪上，準備繪製公共藝術作品。(路透)

明尼亞波利斯還擁有深厚的社區意識，這是座鄰里之間會互相幫忙鏟除人行道積雪，並以不同形式彼此扶持的城市。

根據「國家現狀」(State of the Nation)最近的調查，明尼蘇達州的生活品質在全美排名第一。

參與者模仿地面壁畫的「手拉手」，連成一排，象徵眾人凝聚在一起。(路透)
參與者模仿地面壁畫的「手拉手」，連成一排，象徵眾人凝聚在一起。(路透)

塞佩表示，他在明尼亞波利斯感受到令人難以置信的人性，展現在當地人的熱情、他們的故事，以及他們的善意，他對此深表感激；而這正是藝術的力量：將人們凝聚在一起。

他希望這件作品能讓人們懷抱夢想，無論是在這裡，或者是在其他地方。

分解材質 顏料會漸褪色

塞佩這幅長310呎、寬75呎的地面壁畫，橫跨了整個公園；公園緊鄰密西西比河，這條河被原住民阿尼希納貝(Anishinaabe)族視為神聖之河，並稱之為「Misi-ziibi」，意即「巨河」。

塞佩這幅長310呎、寬75呎的地面壁畫，橫跨了整個公園；公園緊鄰密西西比河，這條...
塞佩這幅長310呎、寬75呎的地面壁畫，橫跨了整個公園；公園緊鄰密西西比河，這條河被原住民阿尼希納貝族視為神聖之河。(路透)

這幅壁畫以藝術家多年研發的可生物分解材質創作，會隨時間及草坪修剪而逐漸褪色。

6月的第一個周末，數百人前來觀看這幅正在創作中的作品，並手牽手組成「人鏈」，展現團結、韌性與凝聚力。完成後的作品印刷版可在塞佩的網站上購買，所得將用於支持其他壁畫的創作。

參與者模仿地面壁畫的「手拉手」，連成一排，象徵眾人凝聚在一起。(路透)
參與者模仿地面壁畫的「手拉手」，連成一排，象徵眾人凝聚在一起。(路透)

法國-瑞士籍藝術家塞佩在明尼蘇達州明尼亞波利斯一處公園草坪上，準備繪製公共藝術作...
法國-瑞士籍藝術家塞佩在明尼蘇達州明尼亞波利斯一處公園草坪上，準備繪製公共藝術作品。(路透)

精華 FAQ

  • 他在轟鳴島公園草坪上繪製了一幅長310呎、寬75呎的巨型公共地畫，橫跨整座公園，屬於他的Beyond Walls系列。

  • 明尼亞波利斯近期歷經執法衝突與社會動盪，又曾因弗洛伊德事件引發全國抗議，因此作品以團結與互助回應城市的創傷。

  • 塞佩使用可生物分解材質作畫，會隨時間與草坪修剪逐漸褪色；完成後的印刷版可在網站購買，收益用於支持其他壁畫創作。

明州 明尼蘇達州 ICE

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