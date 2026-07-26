稅務漫談／申報紀錄佳 3狀況將自動免罰

國稅局8日宣布推出一項新的自動化流程，為具有按時申報與繳納紀錄的納稅人提供罰款減免，減少其需主動申請協助的必要。這項新的「自動罰款豁免」(Automatic Exemption from Penalty，簡稱 AEP)旨在簡化流程並減輕具有良好合規紀錄納稅人的負擔。(美聯社)

長久以來，由於報稅 人少付、遲付而引起的利息，罰款「豁免權」(First Time Abatement) 一直被視為國稅局 大員手中的「尚方寶劍」，他們可以任意裁斷，有時候明明是國稅局自己的錯誤引起，但國稅局從不認錯，逼著納稅人「埋單」。

試舉A案例：

「花俏」指甲店遭國稅局查稅，2022及2023年需補稅約2萬元。雇主按照會計師的指示，於2026年2月繳納了欠稅。雖然電子轉帳單上已註明2022及2023年欠稅(審計)，但國稅局因內部「不通氣」，所以看不到因稽查欠稅2萬元，於是把指甲店2萬元的付款「安排」(Applied)到2024年。

但指甲店2024年並未欠稅，於是國稅局於2026年3月「退款」(Refund)這2萬元給指甲店，並註明是2024年12月的退稅 。指甲店老闆存了這張支票，但不久之後，指甲店再度收到國稅局的欠稅通知，2022及2023年因審計欠稅約2萬元加利息，罰款高達1600元。指甲店於是授權EA (Enrolled Agent)與國稅局「理論」。

國稅局「熱線」(Tax Practitioner Hotline) 態度尚可，答應減免罰款利息，但他們無權決定，要轉到收款部門(Collection)。收款部門的態度就不那麼「友善」了，先一口咬定指甲店的2萬元付款是通過EFTPS(The Electronic Federal Tax Payment System)，無法註明是審計欠稅(奇怪，國稅局的稽查員在審計定案之後沒有紀錄嗎？)因此2萬元付款安排在2024年，不是國稅局過錯，這純粹是無理攪三分，碰到這種「惡霸」自認倒楣，只好再試運氣。

下一位國稅局收款部門的專員態度尚可，聽完描述後，問2萬元的付款(指甲店已於2026年7月1日再次付2萬元給國稅局)如何分派，回答說，2022和2023年各1萬元，但其中包括利息和罰款(在此之前已於7月2日寄出國稅局843表-Claim for Refund and Request for Abatement)，國稅局回答，843表需要45天處理，到此算是告一段落。

初次豁免 看專員臉色

從此例可以看出，「初次豁免」(First Time Abatement)本屬天經地義之事，在國稅局那裡卻備受煎熬，全憑專員的個人意志而定。

國稅局於7月8日發出備忘錄，昭告報稅組織和報稅人，「初次豁免」 (First Time Abatement Due to Failure to File, Failure to Pay and Failure to Deposit)將自動實施(AEP-Automatic Exemption From Penalty)；只要報稅人是「初犯」，國稅局立刻開「綠燈」放行，既往不咎。

再舉B例：

吳小姐與先生夫妻合報稅，但2025年，她的「小金庫」銀行戶頭(僅在她個人名下)利息約6000元漏報，接到國稅局通知後必須改正稅表，補交利息收入的欠稅(聯邦33%，紐約州6.85%)，並請求免除罰款(約400元)。

因為吳小姐過去三年中報稅紀錄良好，沒有未及時申報(包括延期)、遲付或漏付紀錄，因此在1040X(NY IT-201X)中註明，因報稅人過去三年中沒有Failure to File(未申報)、Failure to Pay(漏付或遲付)、Failure to Deposit(未及時付預繳稅或未交足預繳稅)，符合國稅局的「自動豁免」定義-For taxpayer with a history of timely compliance, the IRS will automatically abate three types of penalties-failure to file, failure to pay, and failure to deposit.

以下是國稅局如何計算這三種罰款和利息：

1.未及時申報(或未及時申請延期)

利息率為6%-7%， 罰款為每月未付稅的5%，最多不超過25%。

2.未按時付稅(遲付)

利息率為6%-7%，罰款為欠稅的0.5% (按月計算，最多不超過25%)。

3.未按時預繳稅

利息率為6%-7%，個人罰款按2%-5%，雇主罰款為5%-10%。

以上三項加在一起，一般可達甚至超過欠稅的三分之一。

國稅局的備忘錄重申， 如果報稅人有充分的理由(Reasonable Cause)，即使你不符合AEP(Automatic Exemption from Penalty)的標準(如三年內重犯)，仍可遞交843表申訴，那就要看你如何與國稅局鬥智鬥勇了。

(作者為註冊會計師)

新AEP制度

國稅局8日宣布推出一項新的自動化流程，為具有按時申報與繳納紀錄的納稅人提供罰款減免，減少其需主動申請協助的必要。

這項新的「自動罰款豁免」(Automatic Exemption from Penalty，簡稱 AEP)將取代長期以來的「首次減免」(First Time Abate)行政救濟措施，旨在簡化流程並減輕具有良好合規紀錄納稅人的負擔。

新的AEP制度預計將於2026年夏季啟動，該制度適用於2025課稅年度的原始申報表、2026年的季度申報，以及未來各課稅期間。

納稅人若在過去三年(或季度申報為連續12個季度)中皆按時申報並繳納稅款，即符合資格。在符合條件的情況下，以下罰款在處理過程中將不被課徵：

未按時申報(Failure to file)

未按時繳納(Failure to pay)

未按時存入(Failure to deposit)

納稅人無需採取任何行動即可獲得此項減免。若符合資格，國稅局將自動套用AEP並發送通知確認減免已生效。