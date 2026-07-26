養生／抗性澱粉難吸收 助瘦穩血糖

抗性澱粉具不易消化的特性，有助於降低熱量的攝取，穩定血糖，有效降低膽固醇，增強心血管保健，幫助減肥。(圖／AI生成)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 抗性澱粉不易消化吸收，可增加飽足感並穩定血糖。

抗性澱粉不易消化吸收，可增加飽足感並穩定血糖。 重點二： 熱量雖較一般澱粉低，仍需控制總量，不能無限量吃。

熱量雖較一般澱粉低，仍需控制總量，不能無限量吃。 重點三：冷飯、豆類與全穀類較富抗性澱粉，宜原味少加工。

夏天氣候炎熱食欲差，是減重 好時機，「抗性澱粉」不易消化的特性，被喻為助瘦神隊友。營養師指出，抗性澱粉的作用類似膳食纖維，不會在腸道被吸收，進入大腸時，會變成益生菌的飼料，加速蠕動排便，不易便祕，能預防大腸癌，讓血糖 降低，並能抑制脂肪的吸收囤積，因而不會發胖。

研究證實，抗性澱粉有助於降低熱量的攝取，可有效降低膽固醇，增強心血管保健，且抗性澱粉因為消化速度緩慢，可抑制醣類的吸收，維持血糖的穩定。不過，若要當成減重飲食，應要節制攝取，台灣大里仁愛醫院營養師徐佳靖強調，抗性澱粉熱量約為一般澱粉的7成，一般澱粉1公克熱量是4大卡，抗性澱粉1公克有2.8大卡熱量，因此不代表抗性澱粉可以無限量的食用。

想要減肥的民眾，台灣減重專科醫師陳威龍表示，吃對澱粉很重要，除了糙米、未精製全穀米、馬鈴薯、地瓜、南瓜等原型澱粉，抗性澱粉食物可增加飽足感、維持血糖穩定。「吃冷飯」像冷涼的壽司飯或隔夜飯的抗性澱粉含量高，豆類、全穀類本身就是抗性澱粉，其他推薦食材包括燕麥、薏仁、紅豆、黑豆、鷹嘴豆，建議蒸煮、水煮、涼拌等烹調方式，且冷藏或冷凍後效果更好。

一般澱粉跟抗性澱粉的熱量相差無幾，不吃澱粉是不是更有效？徐佳靖說，如果極端完全不攝取米飯、麵包，宛如「類生酮飲食」的戒澱粉手段，容易掉頭髮、指甲斷裂、抽筋、疲勞等。有些人不吃澱粉，卻攝取其他精緻加工食品，營養不均衡，反而讓身體處於發炎狀態。

有些人怕吃澱粉變胖，會吃大量蔬菜來填飽肚子，但一天怎麼可能吃進那麼多的蔬菜量，且蔬菜消化快，很快又覺得餓了。徐佳靖強調，飲食應以「每日飲食指南」為原則，六大類食物都要均衡，未加工的原型澱粉是膳食纖維來源，「與其少吃、不吃，不如選擇好的原型澱粉。」

陳威龍提醒，飲食控制要注意分量與比例，可採「211餐盤原則」，把餐盤分四等分，蔬菜二分之一、蛋白質四分之一、澱粉四分之一。其主軸概念是以原型食物取代加工食品，盡量避免精緻澱粉。

馬鈴薯：煮後冷卻屬於低GI食物，100克熱量約80大卡，含維生素C、鉀、膳食纖維。

南瓜：每100公克南瓜熱量為69大卡，有豐富的β-胡蘿蔔素、維生素C和E等，具抗氧化作用。

栗子：每100公克約131大卡，熱量雖然不低，可補充維生素C、E及抑制膽固醇的多酚單寧酸。

玉米：白玉米每100公克約66大卡，醣分低、脂肪含量低，有維生素A、C、E及鐵、鈣、鎂。

如何正確食用抗性澱粉減肥？台灣營養師劉怡里強調，減肥者要充分運用抗性澱粉特性，掌握「總量控制」、「吃原味」以及「勿糊化」等3原則進行澱粉減重法。

總量控制：以抗性澱粉替代主食，但要留意營養素的均衡搭配，食用總量上應有所控制，避免吃過量而攝取太多熱量。

吃原味：吃食物的原味，烹調時不要添加太多糖、鹽、醬料等調味料，以免增加額外熱量。

勿糊化：食物不要燉煮太久，避免食物糊化，否則會失去抗性澱粉難消化吸收的特性，讓血糖快速飆升。

★常見3大類抗性澱粉食物

第一類：存在於全穀類、種子類、豆類中，如糙米、蕎麥等。

第二類：生的、未經熟化的澱粉，常見於生馬鈴薯、生綠色香蕉等。

第三類：經反覆烹煮冷卻、澱粉顆粒結構回復，例如隔夜飯、冰地瓜等。