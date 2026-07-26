養生／不喝奶…6食物補鈣防骨鬆

食物，可以攝取到豐富的鈣質。(圖／AI生成)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 不喝牛奶也能靠黑芝麻、黃豆補充鈣質。

不喝牛奶也能靠黑芝麻、黃豆補充鈣質。 重點二： 深綠色蔬菜與板豆腐是素食者重要鈣來源。

深綠色蔬菜與板豆腐是素食者重要鈣來源。 重點三：搭配維生素C水果可幫助鈣質吸收與骨密度。

鈣質除了構成骨頭、牙齒的必要物質之外，也是身體傳遞神經訊息、幫助心臟正常跳動的重要營養素。大多數人都知道牛奶 、小魚乾、起士等食物含有豐富的鈣質，但是對於吃素或患有乳糖不耐症的人來說，一天究竟該怎麼吃，才能攝取到足夠的鈣質？建議可採行6大飲食策略，就能輕鬆增加骨密度，遠離骨質疏鬆症的威脅。

1.每天1湯匙黑芝麻：250毫克鈣質

黑芝麻的鈣質相當豐富，每100公克的黑芝麻，含有高達快1500毫克的鈣質；平均每湯匙黑芝麻（約15至20公克），就能吃到約250毫克的鈣質。不過，黑芝麻的殼很硬，必須打碎成黑芝麻粉或黑芝麻醬才能吸收。

也不建議全靠吃黑芝麻攝取鈣質，因為黑芝麻屬於堅果類，過量食用容易發胖。

2.每天黃豆2湯匙：80毫克鈣質

很多人以為喝豆漿可以攝取足夠的鈣質，其實濾渣的豆漿鈣含量相當低，但如果是攝取不濾渣的豆漿，就可以攝取到豐富的鈣質。建議每天吃2湯匙的黃豆（約40公克），即能攝取到80毫克的鈣。

雖然這樣的鈣含量看起來比牛奶低，但因為黃豆有天然雌激素─大豆異黃酮，可以幫助鈣質更好的沉積在骨質。

3.每天2碗煮熟的綠色蔬菜：350毫克鈣質

深綠色蔬菜富含鈣質，常見如芥藍菜、蘿蔔葉、羽衣甘藍、秋葵、莧菜、青江菜、紅鳳菜、地瓜葉等顏色較深的蔬菜，鈣含量都很豐富，且綠色蔬菜通常也含有維生素K，可以促進鈣質的礦化；尤其是芥藍菜，鈣含量是綠色蔬菜中數一數二高，每100公克含有181毫克的鈣質，比牛奶還要高。只要每天有吃到2碗（約3份蔬菜）煮熟的綠色蔬菜，就能攝取到至少350毫克的鈣質。

4.每天至少2格板豆腐：210毫克鈣質

板豆腐就是傳統豆腐，是豆漿加上凝固劑「硫酸鈣」製作而成，所以鈣含量也相當豐富，平均每100公克的板豆腐含140毫克的鈣質。一盒約300公克的板豆腐，只需要吃一半，就能攝取到約210毫克的鈣質。

5.每天1把堅果：40毫克鈣質

堅果屬於鈣含量高的食物，除了黑芝麻外，像杏仁果、亞麻仁籽、奇亞籽等堅果，都能安排在三餐的菜餚，只要一湯匙，就能攝取到約40毫克的鈣質。

6.吃含鈣食物+帶酸食物 增加吸收

如果一天適當食用上述5種含鈣食物，即可攝取到超過900毫克的鈣質。再加上其餘食物給予的鈣質，就能很輕鬆攝取到一天1000毫克的鈣含量。值得注意的是，在攝取鈣質的同時，若能一併攝取帶酸的食物，如各類維生素C含量高的水果，都能夠增加鈣質的吸收。(台灣康寧醫院營養師)