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封面故事／比較篇／去義大利？ 斯洛維尼亞CP值更高

曾維序
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斯洛維尼亞布萊德湖的島上，有宛如童話故事的布萊德城堡。(路透)
斯洛維尼亞布萊德湖的島上，有宛如童話故事的布萊德城堡。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：斯洛維尼亞景點多樣，卻比義大利更便宜且人潮少。
  • 重點二：當地餐飲、葡萄酒與滑雪等體驗都具有高CP值。
  • 重點三：布萊德湖與皮蘭海岸等景點，呈現近似義大利風情。

前言：7月已近尾聲，暑假也過了一半；如果想安排旅遊，8月還有機會；或者過了旅遊旺季，9月、10月再安排出遊；也是不錯的選擇；本期周刊分享幾篇國外旅遊文章。

羅馬、威尼斯和佛羅倫斯都是義大利世界知名的旅遊目的地，但旅遊費用不便宜，很多景點也都人滿為患。而斯洛維尼亞(Slovenia)這個歐洲國家擁有和義大利熱門旅遊景點相似的魅力，花費和觀光客人數卻都少很多。這個被旅遊網站選為年度最佳旅遊目的地之一的國家風景優美、地貌多樣且消費不貴，超高的CP值讓許多人捨棄義大利，轉投斯洛維尼亞的懷抱。

斯洛維尼亞的皮蘭三面環海，吸引大批遊客造訪。(路透)
斯洛維尼亞的皮蘭三面環海，吸引大批遊客造訪。(路透)

★花費和遊客 都少很多

Islands報導，斯洛維尼亞是歐盟成員國，西鄰義大利，也和奧地利、匈牙利及克羅埃西亞接壤。由於多樣的氣候帶，該國有豐富的動植物物種，地形也很多樣化，從湖泊、高山到海岸應有盡有，旅遊作家瑞克‧史蒂夫斯(Rick Steves)曾說，若在斯洛維尼亞停留的時間不長，絕對會後悔。

斯洛維尼亞有風味獨特的美食、享譽盛名的葡萄酒文化、迷人的小村莊、夢幻的童話城堡、聖誕市集和全年皆宜的戶外活動，讓中歐以外的遊客逐漸發現這顆隱藏的寶石。

斯洛維尼亞在整體CP值上贏過義大利，這通常會影響人們的旅遊選擇。生活成本資料庫網站Numbeo的資料顯示，在斯洛維尼亞吃飯的價錢比義大利便宜22.5%。史蒂夫斯的徒弟休伊特(Cameron Hewitt)曾說斯洛維尼亞有著親民的時尚感和精緻品味，是「歐洲最被低估的國家」，他花不到29元就享受了一整天的美食。

義大利的酒風靡全球，斯洛維尼亞這個被低估的產區從酒體輕盈到厚重的酒都有生產，特別是白酒和橘酒，葡萄酒的旅遊和品酒活動也愈來愈受歡迎，斯洛維尼亞也是全球葡萄酒價格最低的十個國家之一。

斯洛維尼亞的布萊德湖有傳統的普列特納木船。(新華社)
斯洛維尼亞的布萊德湖有傳統的普列特納木船。(新華社)

★戶外活動 價格很親民

義大利那些被名過其實的旅遊陷阱讓城市有時候人滿為患，連觀光都困難，門票和景點都須提前預訂。斯洛維尼亞的熱門景點一樣有人潮，但去年遊客人數為700萬，義大利則是1.85億人次。

斯洛維尼亞有豐富的戶外活動。那些去義大利多洛米蒂(Dolomites)滑雪的人也可以體驗看看斯洛維尼亞的滑雪場，雖然規模不大但是是世界級的，價格也很親民，滑雪一周的價錢比在美國很多滑雪場滑一天還便宜。

斯洛維尼亞的海岸線不長，卻有著不輸義大利濱海風光的亞得里亞海版本美景，且價格較低廉，人潮也較少。皮蘭(Piran)的老城(Old Town)三面環海，海邊度假村彷彿置身威尼斯，吸引大批遊客造訪，科佩爾 (Koper) 則是交通便利的購物地點。

與其去義大利的科莫湖(Lake Como)，不如去斯洛維尼亞的布萊德湖(Lake Bled)，是該國最熱門的旅遊景點之一，湖中心的島嶼是斯洛維尼亞唯一的天然島嶼，島上有宛如童話故事的布萊德城堡(Bled Castle)，搭乘傳統的普列特納木船(pletna boat) 遊覽湖面，也是一項很受歡迎的休閒活動。

斯洛維尼亞盧布爾雅那(Ljubljana)，居民參加水上排球錦標賽。(路透)
斯洛維尼亞盧布爾雅那(Ljubljana)，居民參加水上排球錦標賽。(路透)

精華 FAQ

  • 因為斯洛維尼亞擁有湖泊、高山、海岸與城鎮等多樣景觀，旅遊費用又比義大利低，遊客也少很多，能以更高CP值享受接近義大利的歐洲風情。

  • 根據文中資料，斯洛維尼亞吃飯價格比義大利便宜22.5%，葡萄酒價格也相對低廉，整體消費親民，讓旅客能用較少預算體驗美食與品酒。

  • 文中提到可用布萊德湖對比科莫湖，也可到皮蘭感受類似威尼斯的海港氛圍，還有規模較小但世界級的滑雪場，適合想避開義大利人潮的旅客。

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