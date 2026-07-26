理財百科／7個花錢習慣 讓你口袋空空

理財專家拉姆齊。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 缺乏預算規畫，會讓收入看似充足卻悄悄流失。

缺乏預算規畫，會讓收入看似充足卻悄悄流失。 重點二： 為了炫耀而消費、舉債，往往換來長期還款壓力。

為了炫耀而消費、舉債，往往換來長期還款壓力。 重點三：分時度假、延長保固與錯誤壽險也會侵蝕財富。

為避免財富不斷流失，需要了解錢究竟花到什麼地方。理財作家、廣播節目主持人，也是個人理財教育與媒體公司Ramsey Solutions創辦人拉姆齊(Dave Ramsey)經常警告那些讓美國人落得口袋空空的習慣。

理財網站Money Talk報導，拉姆齊以系統化的預算規畫、債務清償及財富累積方法，協助數百萬人擺脫債務並累積財富而聞名。他指出，財務穩定並非僅取決於收入多少，還取決於能存下多少。以下是拉姆齊認為，在人們尚未察覺時，錢從家庭預算中悄悄流失的七個途徑。

1.缺乏預算規畫

預算並非懲罰，而是一種決策工具。若缺乏預算規畫，很容易誤將豐厚的收入當作財務掌控力；錢進來、帳單付了、信用卡刷了，月底剩下的錢卻比預期的少。

拉姆齊指出，預算規畫讓人感覺有如加薪，因為它清楚顯示資金的流向；在每月開始前就為每一元分配用途，防止無意識的衝動消費。只要擁有某些會員資格，也能有效削減餐飲、旅遊、眼鏡、處方藥等開支，例如樂齡會(AARP)年費僅15元，加入後往往可省下數百元。

2.為讓他人欽羨而購物

假裝富有，正是阻斷致富的最快途徑之一。汽車、衣飾、電子產品和居家用品的升級，不再著眼於實用，而是為了傳達某種訊息；問題是，在他人眼中往往只是徒勞。

拉姆齊曾表示，早年他也曾陷入這個陷阱，購買昂貴汽車部分是為了向陌生人炫耀。學到的教訓很簡單：為維持形象而舉債，會在他人的羨慕消散後，仍得長期背負還款壓力。

3.過度依賴舉債與融資

每月分期付款，表面上讓奢侈消費變得比實際輕鬆，但信用卡、汽車貸款及其他融資方式，會將一次消費轉化為長達數月甚至數年的債務負擔，利息更增添了額外負擔，使最終成本遠高於售價。

拉姆齊偏好使用記帳卡與現金，正是出於這份擔憂；直接用現有資金支付，會將決定回歸現實，便更需權衡取捨。

若已背負1萬5000元或以上的債務且陷入困境，或許值得考慮債務協商與減免公司National Debt Relief，這是全美最受信賴的債務紓困服務提供者之一。

4.購買錯誤類型的壽險

對於需要可負擔收入保障的家庭而言，終身壽險(whole life insurance)往往並非理想選擇；定期壽險(term life insurance)通常能以更低保費提供固定期間的保障。終身壽險因結合了保險與現金價值成分，使其保費高出許多。

拉姆齊長期以來一直批評終身壽險，因為對許多人來說，購買定期壽險並將差額用於投資會是更好的選擇。這並不表示所有永久性保單都毫無用處，消費者應確實了解究竟在為什麼而掏錢。

5.讓日常額外開銷主導預算

小額消費並非金額小就無害，外出用餐、未使用的訂閱服務、便利費以及高價飲品，每月可能耗費數百元。這些開銷單獨來看或許不會破壞預算，但加起來，卻可能擠壓儲蓄、債務清償及更大目標的空間。

拉姆齊指出，問題不在於喝咖啡或外出用餐是否有錯，而在於這些消費是否出於特定目的；符合預算的犒賞自己，與深陷其中的習慣完全不同。

6.簽訂分時度假合約

分時度假往往會將度假夢想轉變為長期帳單。銷售宣傳或許著重於未來的度假體驗，但買家也必須考量前期成本、年度維護費，以及日後解約的困難程度。拉姆齊曾多次將分時度假稱為最糟的消費支出之一。對許多家庭而言，在真正需要時租用度假屋，會更有彈性且負擔較輕。

7.購買可能永遠用不到的延長保固

延長保固聽起來很負責任，因為它們被宣傳為是一種保障。但零售商之所以大力推銷，是有原因的：這能為他們帶來利潤。許多消費者從未使用過這類保障，或是已透過製造商的保固獲得保障，而反覆購買延長保固所花費的錢或已超過換新的費用。

與其為每台家電或電子設備購買延長保固，儲蓄一筆小額維修與換新基金更為明智；除非真正需要，否則資金仍在手中。另一方面，對於希望透過單一保單涵蓋主要系統與家電的屋主而言，居家保固確實有其價值。