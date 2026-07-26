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理財百科／財務也需年中檢查 2步驟調整策略

編譯莊瑞萌
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文章重點整理：

  • 重點一：7月適合做年中財務健檢，檢視短中長期目標進度。
  • 重點二：無需全面重整，只要確認儲蓄、退休與投資是否達標。
  • 重點三：地緣政治增添不確定性，投資組合避免過度集中科技股。

2026年已過半，正是檢視財務狀況的最佳時機。專家建議，7月進行「年中財務健檢」不必大規模調整，只需確認短期與長期目標進度，確保儲蓄、退休帳戶與投資組合符合預期。此外，由於地緣政治不確定性高，應檢視投資是否過度集中於科技股。

根據Money網站報導，現在正是檢視財務狀況的最佳時機。先鋒集團(Vanguard)財務顧問經理帕蒂洛(Tiana Patillo)表示，年中財務健檢「就像進廠檢修」，目的是了解目前的財務狀況、確認未來規畫並適時調整。由於人們通常會在年底才關注財務狀況，但正如瑞銀集團(UBS)財富策略協理里卡迪(Jordan Ricciardi)所指出，12月通常是忙得一團亂，更顯出7月檢視如此重要。

帕蒂洛建議，不需要進行全面的財務全面重整，只需要撥出一些時間，盤點短期與長期目標。如果曾在1月訂下與財務相關的新年新希望，現在正是檢視進度的好時機，可以開始自問，「原本希望在年底前達成哪些財務目標？儲蓄、退休與投資帳戶的存入金額，是否是否達標？是否遵守預算？」

如果答案是「否」也沒關係，很有可能是在1月訂定新年新希望時過於樂觀。即使沒有訂定財務目標，年中健檢仍然值得花時間做，因為當前的經濟環境可能與原先預期的不同。

里卡迪指出，瞬息萬變的地緣政治局勢導致許多不確定性，代表你絕對應該確保投資組合有適當的分散。他看到許多客戶大量投資於人工智慧(AI)與科技領域，結果造成投資組合過度集中於AI和「科技七雄」(Magnificent Seven)。他補充，「這些股票的表現確實很好，但分散投資非常重要，」如果整個投資組合都是大型科技公司，一旦這些股票下跌，將面臨重大風險。

精華 FAQ

  • 因為到7月已過半年，正好能回顧年初設定的財務目標與執行狀況；相較年底常忙亂，提早檢查更能及時調整儲蓄、退休與投資安排。

  • 不需要。專家建議重點是盤點短期與長期目標，確認儲蓄、退休帳戶和投資組合是否符合預期，再視實際進度做適度修正即可。

  • 由於地緣政治不確定性升高，投資人應避免過度集中在AI與科技股，特別是大型科技股；分散投資能降低單一類股下跌帶來的重大風險。

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