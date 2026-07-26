理財百科／財務也需年中檢查 2步驟調整策略

AI重點 文章重點整理： 重點一： 7月適合做年中財務健檢，檢視短中長期目標進度。

7月適合做年中財務健檢，檢視短中長期目標進度。 重點二： 無需全面重整，只要確認儲蓄、退休與投資是否達標。

無需全面重整，只要確認儲蓄、退休與投資是否達標。 重點三：地緣政治增添不確定性，投資組合避免過度集中科技股。

2026年已過半，正是檢視財務狀況的最佳時機。專家建議，7月進行「年中財務健檢」不必大規模調整，只需確認短期與長期目標進度，確保儲蓄、退休 帳戶與投資組合符合預期。此外，由於地緣政治不確定性高，應檢視投資是否過度集中於科技股。

根據Money網站報導，現在正是檢視財務狀況的最佳時機。先鋒集團(Vanguard)財務顧問經理帕蒂洛(Tiana Patillo)表示，年中財務健檢「就像進廠檢修」，目的是了解目前的財務狀況、確認未來規畫並適時調整。由於人們通常會在年底才關注財務狀況，但正如瑞銀集團(UBS)財富策略協理里卡迪(Jordan Ricciardi)所指出，12月通常是忙得一團亂，更顯出7月檢視如此重要。

帕蒂洛建議，不需要進行全面的財務全面重整，只需要撥出一些時間，盤點短期與長期目標。如果曾在1月訂下與財務相關的新年新希望，現在正是檢視進度的好時機，可以開始自問，「原本希望在年底前達成哪些財務目標？儲蓄、退休與投資帳戶的存入金額，是否是否達標？是否遵守預算？」

如果答案是「否」也沒關係，很有可能是在1月訂定新年新希望時過於樂觀。即使沒有訂定財務目標，年中健檢仍然值得花時間做，因為當前的經濟環境可能與原先預期的不同。

里卡迪指出，瞬息萬變的地緣政治局勢導致許多不確定性，代表你絕對應該確保投資組合有適當的分散。他看到許多客戶大量投資於人工智慧(AI)與科技領域，結果造成投資組合過度集中於AI和「科技七雄」(Magnificent Seven)。他補充，「這些股票的表現確實很好，但分散投資非常重要，」如果整個投資組合都是大型科技公司，一旦這些股票下跌，將面臨重大風險。