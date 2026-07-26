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美國現象／電影「奧德賽」 讓大家想讀史詩

記者顏伶如
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影星麥特戴蒙在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」；隨著電影的上映，激發美國...
影星麥特戴蒙在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」；隨著電影的上映，激發美國人開始閱讀這本3000年前的史詩鉅著。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：諾蘭新片《奧德賽》首周全球票房預估達2.64億美元。
  • 重點二：電影熱潮帶動美國人重新閱讀荷馬史詩《奧德賽》原著。
  • 重點三：許多影迷先看譯本、查維基百科，只為看懂電影劇情。

奧斯卡金獎導演克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)執導的史詩鉅作「奧德賽」(The Odyssey)，在7月17日上映，首周周末票房勢如破竹。環球影業官方初步預估，電影全球首周票房預計達2.64億美元，將超越2012年「黑暗騎士：黎明昇起」(The Dark Knight Rises)首周2.48億美元的全球成績，寫下諾蘭導演生涯最佳開片紀錄。

諾蘭與男星麥特戴蒙(Matt Damon)靠著這一部電影，辦到了全美中學英文老師永遠無法做到的事。華爾街日報17日報導，由於電影「奧德賽」的上映，美國人開始拜讀這本近3000年前古希臘詩人荷馬(Homer)的史詩鉅作，就算沒看書，起碼也查閱了維基百科。

電影改編自荷馬史詩的「奧德賽」，描述主人翁奧德修斯在特洛伊戰爭結束後，踏上返回故鄉伊薩卡的漫長旅程。

21歲的沃爾(Sam Wall)說，高中時期並沒有讀老師指定的「奧德賽」，只學到足以通過英文課的皮毛內容，但為了觀賞新片「奧德賽」，沒有做好充分準備是不行的，於是找來譯本短短幾天之內讀完，然後又重讀一遍。

沃爾還找來古羅馬詩人維吉爾(Virgil)寫的「埃涅阿斯紀」(The Aeneid)，因為裡面有木馬屠城記的故事，17日上映的「奧德賽」片中有描述。

報導指出，沃爾不是特例，不少美國讀者正埋頭鑽研各個版本的經典故事，只為觀看麥特戴蒙飾演的希臘英雄「奧德修斯」(Odysseus)在特洛伊戰爭後，踏上十年返鄉之旅的故事預習劇情。

TikTok近來有著許多讀者拿著賓州大學古典文學教授威爾遜(Emily Wilson)譯本分享讀後心得的影片。導演諾蘭曾說，威爾遜譯本是「奧德賽」拍片時的參考來源。

諾頓出版社(W.W. Norton)統計顯示，大約500頁的威爾遜譯本「奧德賽」去年銷售明顯增加。

報導指出，從某個角度來看，經過大約3000年後，諾蘭終於讓大家開始做功課了。對於長期以來一直鼓勵學生接觸這類古典文學的英文老師與荷馬學者來說，這個轉變令他們哭笑不得。

也曾出版「奧德賽」譯本的巴德學院(Bard College)人文學教授門德爾松(Daniel Mendelsohn)形容說：「我們又不是在推薦劣質品。」他說：「這可是一輛勞斯萊斯，開上去兜個風，你就會質疑自己以前為什麼會開別的車。」

某些影迷直到最近才發現，「奧德賽」這部耗資2.5億的大成本大製作，竟然不是原創劇本。

21歲維吉尼亞學生瓦傑沃達(Cole Wojewoda)便說，「奧德賽」這個名字「對我而言不是耳熟能詳」。他說，會先看完電影再去看原著。

住在加拿大卡加利市(Calgary)的21歲年輕人雷耶斯(Jayren Reyes)說，閱讀整整24卷的史詩恐怕力有未逮，但有認真查看維基百科。

影星麥特戴蒙(中)在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」；隨著電影上映，激發...
影星麥特戴蒙(中)在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」；隨著電影上映，激發美國人開始閱讀這本3000年前的史詩鉅著。(美聯社)

精華 FAQ

  • 環球影業初步估計，《奧德賽》全球首周票房可達2.64億美元，將超越《黑暗騎士：黎明昇起》的2.48億美元，成為諾蘭導演生涯最佳開片紀錄。

  • 因為電影改編自荷馬史詩，許多觀眾想先了解奧德修斯返鄉旅程與相關典故，於是主動找來譯本、重讀原著，甚至先查維基百科補充背景。

  • 21歲的Sam Wall為看電影先讀完譯本又重讀一次，還補看《埃涅阿斯紀》；也有人在TikTok分享威爾遜譯本心得，另有影迷坦言只來得及查維基百科。

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